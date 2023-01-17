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Глава Минюста Турции назвал условие поддержки заявки Швеции на вступление в НАТО

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Глава Минюста Турции назвал условие поддержки заявки Швеции на вступление в НАТО

Уже ни для кого не секрет, что Турция стала камнем преткновения для вступления в НАТО Швеции и Финляндии. Как пишет крупнейшее государственное информационное агентство Турции Anadolu, министр юстиции страны Бекир Боздаг назвал условие, которое должна выполнить Швеция для того, чтобы стать членом Североатлантического альянса.


По словам Боздага, Стокгольм может забыть о поддержки Анкары в вопросе вступления в НАТО, если не будет открыто осуждать террористов. Министр юстиции Турции призвал шведские власти следовать договоренностям, достигнутым ранее в области безопасности и борьбы с терроризмом.

Издание напоминает, что Стокгольм и Хельсинки согласились ранее поддержать требования Анкары в этих вопросах, но практических действий так и не последовало. Турецкая сторона передала Финляндии и Швеции список лиц, которых Анкара обвиняет в терроризме, но власти этих стран так и не выдали их, отмечает Anadolu.

В Турции вызвало сильное недовольство то, что шведские власти позволили провести недавно в своей столице акцию сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК), которую в Турции, да и в ЕС, признают террористической организацией.

Боздаг подчеркнул, что
страна (Швеция), игнорирующая провокации террористов, не может ожидать от Анкары поддержки.
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Использованы фотографии:
сайт НАТО
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4 комментария
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 10:00
    0
    Помидоры, помидоры, помидоры овощи...
  2. Dos
    Dos Сегодня, 10:01
    +1
    hi Турки просто выставят новый ценник и всего делов!
  3. parusnik
    parusnik Сегодня, 10:03
    +1
    Ндаа, сдавать курдов, Швеции и Финляндии, как - то не удобно..Но думается,сдадут..или дождутся, когда Эрдоган уйдёт..
  4. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 10:04
    +1
    Гордые викинги хотели и рыбку съесть и кости сдать. Так не бывает. И выбор у них получается из двух сортов дерьма - либо в НАТО, но предварительно предав и выдав тех, кому гарантировали безопасность, и при этом став мишенью для террористов, либо с террористами у себя в стране и без НАТО. Красота.