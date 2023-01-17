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Арабское СМИ: Англосаксы объединяют страны Восточной Азии в альянс против Китая

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Арабское СМИ: Англосаксы объединяют страны Восточной Азии в альянс против Китая

В Азиатско-Тихоокеанском регионе возможно обострение конфронтации между Соединенными Штатами и их союзниками с одной стороны и Пекином с другой. Для этого Вашингтон пытается создать в Азии аналог Североатлантического альянса.


Такое мнение высказывает в своей статье обозреватель ливанского издания Al Mayadeen Шарль Абу Надир.

Членами такого «азиатского НАТО», считает он, могли бы стать Япония, Южная Корея, Филиппины, Вьетнам и остров Тайвань.

В Вашингтоне прекрасно понимают, что для противостояния Пекину сил США, Великобритании и Австралии может быть недостаточно. Поэтому, как отмечает арабское СМИ, англосаксы объединяют страны Восточной Азии в альянс против Китая.

Автор обратил внимание на то, что государства региона, ранее старавшиеся поддерживать ровные отношения с Пекином и избегавшие враждебных выпадов в его сторону, теперь ведут себя совершенно по-другому. Теперь некоторые из них, подписав двусторонние соглашения с США, чувствуют за спиной американскую поддержку.

В частности, власти Японии, Вьетнама, Южной Кореи уже в открытую осуждают китайскую политику в отношении Тайваня.

Абу Надир считает, что такие соглашения выгодны и для Соединенных Штатов. Конечно, военные возможности этих новых американских союзников не идут ни в какое сравнение ни с США, ни с КНР. Но наличие таких договоров о взаимной обороне дают теперь Вашингтону законное право на вооруженное вмешательство в дела Восточной Азии в случае обострения ситуации. И тогда, отмечает ливанское издание, американцы, не нарушая норм международного права, могли бы при желании осуществить широкомасштабное вторжение в регионе.
Автор:
Использованы фотографии:
https://en.wikipedia.org/Корпус морской пехоты США
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7 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:41
    +1
    А меньше надо было "мудрой" обезьяне сидеть на дереве и смотреть на дерущихся в долине тигров, и если в статье есть правда то и Пекину придётся побороться за Китай.
  2. Андрей Римский
    Андрей Римский Сегодня, 09:49
    +1
    Россия почти 500 лет бьется с западными нашествиями, в этой борьбе мы стали империей, а Китай всю свою историю жил в постоянном внутреннем конфликте и с завидной периодичностью был чьей то колонией. Они не воины, а торговцы.
  3. Evgenuy
    Evgenuy Сегодня, 09:50
    0
    Вьетнам с какого перепуга в этом списке????
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 09:54
      0
      Evgenuy hi, если верить прессе у них спорные территории, плюсом вьетнамцы начали дружить с США. Как бы не вероятно это не звучала, в десны не бьются но шажочки друг к другу делают.
    2. PROXOR
      PROXOR Сегодня, 10:00
      0
      Ну Вьетнам и Китайцы было дело повоевали малость. И как я понял, не все остались довольные окончанием того конфликта.
  4. Alex242
    Alex242 Сегодня, 09:57
    0
    В Азиатско-Тихоокеанском регионе возможно обострение конфронтации между Соединенными Штатами и их союзниками с одной стороны и Пекином с другой. Для этого Вашингтон пытается создать в Азии аналог Североатлантического альянса.

    двуличному соседу тоже скоро худо придеться.....
  5. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 10:06
    0
    Перечисленные страны и так всегда были антикитайские и с договорами с ЮСА.
    Из нового - только договора Вьетнама. Видно , боится новой резни со стороны китая больше, чем от Юса.