В Азиатско-Тихоокеанском регионе возможно обострение конфронтации между Соединенными Штатами и их союзниками с одной стороны и Пекином с другой. Для этого Вашингтон пытается создать в Азии аналог Североатлантического альянса.Такое мнение высказывает в своей статье обозреватель ливанского издания Al Mayadeen Шарль Абу Надир.Членами такого «азиатского НАТО», считает он, могли бы стать Япония, Южная Корея, Филиппины, Вьетнам и остров Тайвань.В Вашингтоне прекрасно понимают, что для противостояния Пекину сил США, Великобритании и Австралии может быть недостаточно. Поэтому, как отмечает арабское СМИ, англосаксы объединяют страны Восточной Азии в альянс против Китая.Автор обратил внимание на то, что государства региона, ранее старавшиеся поддерживать ровные отношения с Пекином и избегавшие враждебных выпадов в его сторону, теперь ведут себя совершенно по-другому. Теперь некоторые из них, подписав двусторонние соглашения с США, чувствуют за спиной американскую поддержку.В частности, власти Японии, Вьетнама, Южной Кореи уже в открытую осуждают китайскую политику в отношении Тайваня.Абу Надир считает, что такие соглашения выгодны и для Соединенных Штатов. Конечно, военные возможности этих новых американских союзников не идут ни в какое сравнение ни с США, ни с КНР. Но наличие таких договоров о взаимной обороне дают теперь Вашингтону законное право на вооруженное вмешательство в дела Восточной Азии в случае обострения ситуации. И тогда, отмечает ливанское издание, американцы, не нарушая норм международного права, могли бы при желании осуществить широкомасштабное вторжение в регионе.