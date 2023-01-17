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Вице-спикер Совфеда РФ: Требование Еврокомиссии об отмене Россией платы за транссибирские перелёты неприемлемо

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Вице-спикер Совфеда РФ: Требование Еврокомиссии об отмене Россией платы за транссибирские перелёты неприемлемо

Похоже, у чиновников Евросоюза иссякла фантазия на предмет того, какие еще санкции можно придумать против России. Теперь оин выдвигают абсурдные требования, даже не удосужившись разобраться, насколько они легитимны и выполнимы в принципе.


Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал неприемлемыми и невыполнимыми требования Еврокомиссии об отмене Россией взимания платы с иностранных авиакомпаний за транзитный пролет над территорией Сибири. С таким требованием ранее выступил лава гендиректората Еврокомиссии по мобильности и транспорту Хенрик Хололей.

В своем телеграм-канале российский сенатор посоветовал еврочиновникам получше разобраться, что из себя представляет механизм «транссибирского роялти».

Само по себе это требование изначально абсурдно. Ведь с началом спецоперации страны ЕС закрыли небо для российских авиаперевозчиков. В ответ РФ ввела запрет на пролет самолетов из недружественных стран над своей территорией, отметил Косачев.

Кроме того, речь идет о так называемых пульных соглашениях между российскими и зарубежными авиакомпаниями, что является общепринятой мировой практикой. Данный механизм существует с 1970-х годов, он подразумевает, что иностранные авиакомпании в рамках договорных отношений осуществляют оплату использования авиационной инфраструктуры российских аэродромов при совершении транссибирских перелетов над территорией РФ. Таким образом зарубежные авиаперевозчики экономят средства за счет сокращения маршрутов. Аналогичная практика существует в других географически больших странах, таких как Канада, Китай и Бразилия.

Полученные средства российские предприятия авиационной отрасли направляют на модернизацию инфраструктуры, оборудование которой амортизируется при использовании зарубежными авиакомпаниями.

Еврочиновники, выдвигая подобные требования, часто ссылаются на статью 15 Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года, согласно которой плата за использование воздушного пространства при транзитных перелетах государствами взиматься не должна. Но данная статья не регулирует договорные отношения между компаниями, а плату за пролет как таковой Россия не взимает. К тому же, ни СССР, ни РФ Конвенцию не подписали, напоминает Косачев.

Кроме того, после вступления в ВТО Москва готова была пересмотреть условия взимания сборов за транссибирские перелеты. Но соответствующее соглашения так и не было заключено, так как Брюссель не выполнил своего обещания допустить российские авиакомпании на внутренние рейсы ЕС.

К тому же, отметил сенатор, отказ России от отмены сбора роялти стал ответом на решение Евросоюза сохранить систему торговли квотами на парниковые газы для воздушных судов. И это справедливо, ведь иностранные самолеты загрязняют атмосферу нашей страны СО2, пролетая над территорией РФ.

Поэтому сегодняшнее требование Еврокомиссии звучит скорее как: «а давайте даром, то есть — даром?». Очередное жульничество с видом оскорбленной добродетели

— заключил вице-спикер Совфеда РФ.
Автор:
Использованы фотографии:
Официальный сайт аэропорта Толмачёво (Новосибирск)
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13 комментариев
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  1. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 09:45
    +1
    Наоборот поднять ещё надо. Всё равно облетать намного дороже выйдет чем заплатить.
    1. User_neydobniu
      User_neydobniu Сегодня, 09:50
      +2
      Закрыть воздушное пространство для пролетов и все, санкции должны быть симметричными
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 09:55
        0
        война нет ? оружие поставляют противнику ? нахре пошли...вокруг пусть летают.
      2. Прокоп_Свинин
        Прокоп_Свинин Сегодня, 09:56
        0
        И так закрыли. А сейчас пускают только за деньги.
    2. Rusticolus
      Rusticolus Сегодня, 09:51
      0
      Зачем поднимать? Просто конфисковывать борта. Санкции однако. А так пусть хоть даром пытаются пролететь, ни кто попробовать не запрещает.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:50
    +3
    Стадо непуганных идьётов.Результат сюсюканья с "партнерами".
  3. Buyan
    Buyan Сегодня, 09:50
    0
    Небо закрыто, хотят летать - пусть открывают свое и платят нам рубли)
  4. megadeth
    megadeth Сегодня, 09:53
    0
    Наглости чиновников Евросоюза конечно нет предела, но вот нашим в свою очередь надо учится
    жульничеству с видом оскорбленной добродетели
    . имхо
  5. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 09:55
    0
    пусть летают в обход через индию, жгут керосин, а пока летят изучают глобус и чешут репу...
  6. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:56
    0
    Так над Россией буржуинская авиация не летает. Или они хотят открыть транзит, да еще бесплатно?
  7. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:57
    0
    А мы чего требования не выдвигаем или хитрее надо быть, мы согласны на их просьбу если ЕС и прочие страны сделают то же для России и Белоруссии и т.д. , разрешат посадки в аэропортах с прочими сопутствующими процессам и как только это всё сделают, мы обязуемся в течении срока сделать то же.
    Чувствуете как риторика изменилась.
    Блин, ну это же политика! А у нас понабрали по объявлению и у них только - пошёл на!
  8. Alex242
    Alex242 Сегодня, 09:59
    0
    Похоже, у чиновников Евросоюза иссякла фантазия на предмет того, какие еще санкции можно придумать против России. Теперь оин выдвигают абсурдные требования, даже не удосужившись разобраться, насколько они легитимны и выполнимы в принципе.
    Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал неприемлемыми и невыполнимыми требования Еврокомиссии об отмене Россией взимания платы с иностранных авиакомпаний за транзитный пролет над территорией Сибири. С таким требованием ранее выступил лава гендиректората Еврокомиссии по мобильности и транспорту Хенрик Хололей.

    ну что на это скажешь, наглецы....
  9. EXPrompt
    EXPrompt Сегодня, 10:00
    0
    Ответ подобным заявам должен звучать просто, и незатейливо:
    Сначала ЕС подписывает безоговорочную капитуляцию, а потом рассмотрим вопрос любых полётов.