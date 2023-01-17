Вице-спикер Совфеда РФ: Требование Еврокомиссии об отмене Россией платы за транссибирские перелёты неприемлемо

Похоже, у чиновников Евросоюза иссякла фантазия на предмет того, какие еще санкции можно придумать против России. Теперь оин выдвигают абсурдные требования, даже не удосужившись разобраться, насколько они легитимны и выполнимы в принципе.
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал неприемлемыми и невыполнимыми требования Еврокомиссии об отмене Россией взимания платы с иностранных авиакомпаний за транзитный пролет над территорией Сибири. С таким требованием ранее выступил лава гендиректората Еврокомиссии по мобильности и транспорту Хенрик Хололей.
В своем телеграм-канале российский сенатор посоветовал еврочиновникам получше разобраться, что из себя представляет механизм «транссибирского роялти».
Само по себе это требование изначально абсурдно. Ведь с началом спецоперации страны ЕС закрыли небо для российских авиаперевозчиков. В ответ РФ ввела запрет на пролет самолетов из недружественных стран над своей территорией, отметил Косачев.
Кроме того, речь идет о так называемых пульных соглашениях между российскими и зарубежными авиакомпаниями, что является общепринятой мировой практикой. Данный механизм существует с 1970-х годов, он подразумевает, что иностранные авиакомпании в рамках договорных отношений осуществляют оплату использования авиационной инфраструктуры российских аэродромов при совершении транссибирских перелетов над территорией РФ. Таким образом зарубежные авиаперевозчики экономят средства за счет сокращения маршрутов. Аналогичная практика существует в других географически больших странах, таких как Канада, Китай и Бразилия.
Полученные средства российские предприятия авиационной отрасли направляют на модернизацию инфраструктуры, оборудование которой амортизируется при использовании зарубежными авиакомпаниями.
Еврочиновники, выдвигая подобные требования, часто ссылаются на статью 15 Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года, согласно которой плата за использование воздушного пространства при транзитных перелетах государствами взиматься не должна. Но данная статья не регулирует договорные отношения между компаниями, а плату за пролет как таковой Россия не взимает. К тому же, ни СССР, ни РФ Конвенцию не подписали, напоминает Косачев.
Кроме того, после вступления в ВТО Москва готова была пересмотреть условия взимания сборов за транссибирские перелеты. Но соответствующее соглашения так и не было заключено, так как Брюссель не выполнил своего обещания допустить российские авиакомпании на внутренние рейсы ЕС.
К тому же, отметил сенатор, отказ России от отмены сбора роялти стал ответом на решение Евросоюза сохранить систему торговли квотами на парниковые газы для воздушных судов. И это справедливо, ведь иностранные самолеты загрязняют атмосферу нашей страны СО2, пролетая над территорией РФ.
Поэтому сегодняшнее требование Еврокомиссии звучит скорее как: «а давайте даром, то есть — даром?». Очередное жульничество с видом оскорбленной добродетели
— заключил вице-спикер Совфеда РФ.