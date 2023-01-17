В Госдуму направили инициативу об изъятии в доход государства имущества иноагентов

Представители организации "Фонд защиты национального исторического наследия" направили обращение в адрес спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина с предложением внести в действующее законодательство положение, предполагающее конфискацию имущества в пользу государства у граждан, признанных иностранными агентами.
Как говорится в тексте поступившего в Госдуму от Фонда обращения, который цитирует информационное агентство ТАСС, негативные и лживые высказывания в отношении действий вооруженный сил РФ, критика в адрес решений, принимаемых руководством страны, а также призывы к организации внутренних беспорядков нарушают существующие принципы нацбезопасности и социальной справедливости. Авторы обращения также утверждают, что большинство граждан России выступают с поддержкой инициативы по внесению изменений, которые позволят конфисковать имущество иностранных агентов в пользу государства, в Уголовный кодекс.
По словам директора Фонда защиты национального исторического наследия Александра Карабанова, признанные иноагентами граждане владеют на территории России как имуществом, так и приносящим доход действующими бизнесом. Организация предлагает разработать соответствующий правовой механизм, который позволит реализацию инициативы, предполагающей конфискацию имущества иноагентов и уличенных в дискредитации ВС РФ или распространении информации, направленной на подрыв основ безопасности лиц.
Предполагается, что в случае реализации этой инициативы, она станет предостережением для не имеющих осознанной позиции категории граждан, подверженных влиянию западных СМИ и обслуживающих интересы западных спецслужб "лидеров мнений".