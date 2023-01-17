Военное обозрение
Войти Регистрация

В Госдуму направили инициативу об изъятии в доход государства имущества иноагентов

4
В Госдуму направили инициативу об изъятии в доход государства имущества иноагентов

Представители организации "Фонд защиты национального исторического наследия" направили обращение в адрес спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина с предложением внести в действующее законодательство положение, предполагающее конфискацию имущества в пользу государства у граждан, признанных иностранными агентами.


Как говорится в тексте поступившего в Госдуму от Фонда обращения, который цитирует информационное агентство ТАСС, негативные и лживые высказывания в отношении действий вооруженный сил РФ, критика в адрес решений, принимаемых руководством страны, а также призывы к организации внутренних беспорядков нарушают существующие принципы нацбезопасности и социальной справедливости. Авторы обращения также утверждают, что большинство граждан России выступают с поддержкой инициативы по внесению изменений, которые позволят конфисковать имущество иностранных агентов в пользу государства, в Уголовный кодекс.

По словам директора Фонда защиты национального исторического наследия Александра Карабанова, признанные иноагентами граждане владеют на территории России как имуществом, так и приносящим доход действующими бизнесом. Организация предлагает разработать соответствующий правовой механизм, который позволит реализацию инициативы, предполагающей конфискацию имущества иноагентов и уличенных в дискредитации ВС РФ или распространении информации, направленной на подрыв основ безопасности лиц.

Предполагается, что в случае реализации этой инициативы, она станет предостережением для не имеющих осознанной позиции категории граждан, подверженных влиянию западных СМИ и обслуживающих интересы западных спецслужб "лидеров мнений".
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
4 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 09:55
    0
    Ого... еще один шаг к 39 году... но как то медленно все
    1. frruc
      frruc Сегодня, 09:58
      +3
      Предложение вполне разумное. Дать "зеленый" свет инициотиве, хоть и с запозданием.
  2. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 10:00
    +3
    Вот поддерживаю на 100%! Нажились за счет государства и граждан России, а теперь поливают грязью страну, которая им дала все! am
  3. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 10:00
    0
    Опять в лоб.
    А основание на эту просьбу какое?
    Почему не написано что в ответ на изъятие имущества у наших мы изымали м имущество у их?!
    А так мы сами себя подставляем - думать надо, когда словами в СМИ бросаемся!
    Думать надо, думать вплоть до запятой, а не башмаками стучать!
    Набрали дуболомов!