Все таки мы можем говорить о приоритетном направлении - это Донбасс. И очередные сроки, которые он определяет уже для Герасимова, скажем, как нового руководителя войны против Украины - это цель захвата Донбасса и формирования определенной зоны безопасности, ну, уже к марту

Россия намерена захватить весь Донбасс до марта, такую задачу новому командующему спецоперацией Герасимову лично поставил президент России Владимир Путин. С таким заявлением выступил официальный представитель военной разведки Украины Андрей Юсов.Главное управление разведки МО Украины окончательно превратилось в информационную помойку, распространяющую различные фейки. Впрочем, для Украины это нормально, власть Зеленского и его окружения держится на лжи и западных подачках, так что украинская военная разведка действует в рамках принятой на Украине политики.Очередной фейк ГУР МО Украины касается планов России освободить Донбасс. Как заявил спикер разведки Юсов, Россия планирует до марта "захватить" всю территорию "Донецкой и Луганской областей", якобы такую задачу новому командующему СВО Герасимову лично поставил Путин. Кроме того, российский президент будто бы желает уничтожить украинцев как нацию, а Украину как отдельное государство, поэтому вообще не обращает внимания, что происходит на фронте.- несет фееричный бред представитель ГУР Украины.Впрочем, украинская военная разведка со своими "прогнозами" уже неоднократно садилась в лужу, заявляя о начале "очередного" наступления российской армии, поставке боеприпасов из Северной Кореи и Ирана, применению иранских ракет и т.д. Задача вот таких спикеров, как Юсов из ГУР, Игнат из Воздушного командования, Череватый из командования "Восток", — сделать из зрады перемогу даже на пустом месте, так как в Киеве любят победы, пусть они только на бумаге.