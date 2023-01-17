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В Китае впервые за 60 с лишним лет зафиксировано сокращение численности населения

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В Китае впервые за 60 с лишним лет зафиксировано сокращение численности населения

Численность населения Китая в конце 2022 года впервые с 1961 года сократилась на 850 тысяч человек. По состоянию на конец 2022 года в КНР проживало 1,41175 млрд человек по сравнению с 1,41260 млрд годом ранее. Такие данные приводит Национальное бюро статистики Китая.


Таким образом, Китай, чье население ранее росло, вошел в период сокращения численности населения. Если раньше китайское правительство вводило ограничения по количеству рождаемых детей, то теперь руководство страны уже демонстрирует противоположный подход к демографическому планированию. Ведь сокращение численности населения и его старение чреваты в перспективе далеко не лучшими политическими и экономическими последствиями для Китая.

И Фусянь, исследователь в области акушерства и гинекологии из Университета Висконсин-Мэдисон и эксперт по изменениям населения Китая, подчеркивает, что сокращение численности населения Китая произошло на десять лет раньше ожидаемого. Реальный демографический кризис в Китае очень велик, что требует оперативного реагирования руководства страны.

Заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и сельским делам Всекитайского собрания народных представителей Цай Фан отметил, что Китай достиг пика численности населения в 2022 году. Теперь численность населения страны будет снижаться. Чтобы избежать сокращения численности населения, власти Китая приступили к стимулированию рождаемости. Новая демографическая политика страны предусматривает облегчение финансового и социального бремени воспитания детей.

В ряде провинций Китая уже введены денежные выплаты за второго или третьего ребенка. Например, в городе Шэньчжэне платят 37 500 юаней (5 550 долларов США) в качестве стимула для семьи с тремя детьми. Но добиться роста рождаемости в КНР не столь просто. Ведь многие китайские пары уже привыкли к тому, что рожать надо одного ребенка.

Глава Национального бюро статистики Кан И успокаивает граждан КНР: вплоть до последнего времени предложение рабочей силы в Китае превышает спрос, и люди не должны беспокоиться о сокращении населения. Однако нет сомнений, что социальная и демографическая политика Китая нуждаются в совершенствовании.

Например, рано или поздно очень большую проблему будет представлять пенсионное обеспечение сотен миллионов китайских стариков. Наконец, необходимо скорректировать и ценовую политику: жилье, медицинские услуги, образование не столь дешевы, чтобы люди могли позволить себе иметь много детей.
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia / JialiangGao www.peace-on-earth.org
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18 комментариев
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  1. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 10:20
    +6
    Во вкус жизни вошли. Это закономерность государств вкусивших уровень хорошей жизни.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 10:22
      -1
      Просто процесс роста всегда имеет свой предел.Чем будет заниматься население Китая в случае его дальнейшего роста?
      1. LIONnvrsk
        LIONnvrsk Сегодня, 11:05
        +2
        Цитата: Orange-Bigg
        Просто процесс роста всегда имеет свой предел.

        Есть мнение, что когда даже при запрете на рождение второго ребёнка в Китае неуклонно росла численность населения, это был рост только на бумаге, организованный определёнными структурами Китая.
        Похоже, что сейчас статистика становится более адекватная.
      2. Doccor18
        Doccor18 Сегодня, 11:14
        0
        Цитата: Orange-Bigg
        Чем будет заниматься население Китая в случае его дальнейшего роста?

        Это одна сторона медали.
        Другая - что будет с экономикой на фоне увеличения ффдинамики старения? Кто будет кормить сотни миллионов пожилых людей? Да и с пенсиями там не все так просто...
      3. БойКот
        БойКот Сегодня, 11:29
        0
        Чем будет заниматься население Китая в случае его дальнейшего роста?
        африканцы такими вопросами не заморачиваются, размножаются как кролики. Как сказал коллега выше, существует прямая зависимость между уровнем жизни и рождаемостью. Точнее обратная.
    2. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 10:23
      +1
      Цитата: Аркадий007
      Это закономерность государств вкусивших уровень хорошей жизни.

      Ага, нас это на прямую касается. wassat Или мы "жить стали лучше, жить стали веселее"?
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 10:26
        +3
        Цитата: НДР-791
        Цитата: Аркадий007
        Это закономерность государств вкусивших уровень хорошей жизни.

        Ага, нас это на прямую касается. wassat Или мы "жить стали лучше, жить стали веселее"?


        Судя по демографии стран Прибалтики или Украины они вкусили больше всего.
      2. Doccor18
        Doccor18 Сегодня, 11:22
        0
        Цитата: НДР-791
        Цитата: Аркадий007
        Это закономерность государств вкусивших уровень хорошей жизни.

        Ага, нас это на прямую касается. wassat Или мы "жить стали лучше, жить стали веселее"?

        Это, скорее, порождение западной психологии, где повсюду культивируется "жизнь для себя", потом "жизнь для карьеры", а где-то там... семья и дети, если сил и желания хватит.
        В мусульманских и буддийских странах жизнь далеко не сахарная, но рождаемость большая, ибо психология другая: основа всего - это семья, а дети - это важнейшая инвестиция в будущее семьи.
        Пока не поменяется психология, ничего не поменяется. И доходы здесь ни при чем.
  2. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:27
    -5
    "Во всем есть своя мораль, нужно только уметь ее найти!" (с)
    Не надо было регулировать и запрещать.
    Запретный же плод всегда сладок?
    А так... "пустили всё на самотёк", людишкам и самим надоело размножаться.
    Не, ну реально... Это же нелепо в живого человека пипиской тыкать? )))
    Кроме того, китайцы жить стали лучше... жирок накопили... потребность в выживании популяции отпала...
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 10:37
      0
      в России естественная убыль населения проявилась при Ельцине...Вы действительно считаете,что в 1995-м году Россия накопила жирок и перешла в разряд процветающих стран? laughing

      кстати,а что тогда произошло с РФ в период с 2012-й по 2016-й гг,когда естественный прирост возобновился??? видимо,Россия на 5 лет выпала из "процветания",но зато вернулась в него в 2020-м и последующих годах,когда за три года Россия потеряла 2 миллиона человек...

      чего-то мне сдаётся,что всё наоборот было...и именно крах экономики и страны привёл к демографической трагедии 90-х гг,налаживание жизни и стабильность вернули ситуацию к нулю или даже скромному росту...
    2. КолВизин
      КолВизин Сегодня, 10:44
      0
      "потребность в выживании популяции отпала..." - Она отпала уже давно тогда, когда снизилась детская смертность. У моей бабушки, к примеру, было шестеро детей, а выжило двое. Но эти двое - самые сильные. Теперь выживают почти все, а вот качество человеческой популяции ... . Впрочем это уже совсем другая тема.
      1. Doccor18
        Doccor18 Сегодня, 11:28
        0
        Цитата: КолВизин
        Она отпала уже давно тогда, когда снизилась детская смертность

        Отпала, когда не нужно самому коров пасти, сено косить, дрова заготовлять, поле пахать и т.д. и т.п. Один много не наработаешь. Нужно с пяток сыновей, ну и дочерей, сколько Бог пошлет... Именно деревня была демографическим фундаментом любого государства. В деревнях всегда рожали много, везде.
  3. ALARI
    ALARI Сегодня, 10:41
    0
    Неплохо я смотрю их ковид проредил тоже. И это только официальные данные. Ходя своим законом одна семья один ребёнок они такую мину подложили себе.
  4. Боромир1941
    Боромир1941 Сегодня, 10:52
    -1
    хорошая жизнь рано или поздно заканчивается
  5. Костадинов
    Костадинов Сегодня, 10:58
    0
    в России естественная убыль населения проявилась при Ельцине...Вы действительно считаете,что в 1995-м году Россия накопила жирок и перешла в разряд процветающих стран?

    Бьивают разние причини снижения населения(смертность више рождаемости).
    1. Из за войнах или економических и политических кризисах
    2. Из за повишения уровня жизни и миграции населения с деревни в городах.
    Есть показатель - детская смертность, благодаря которой можно их различат.
    Так как детская смертность в КНР снижается то у них население снижается из за повишения уровня жизни (как ето било в Германии, Швеции и так далее).
  6. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 11:08
    -1
    Полностью изменился уклад жизни.
    Произошла великая урбанизация.
    Семьи с сельскими корнями:
    Старики следят за домом, принимают внука / внучку на каникулы; внуки живут в городе, учатся в интернате, родители являются "внутренними гастарбайтерами" в крупных производственных зонах.
    Средний класс небольшой, с трудом поддерживает свой уровень жизни без ребенка, стимулов создавать семью нет.
    Ранее при политике "одна семья один ребёнок" чаще избавлялись от плодов женского пола, в итоге страшный перевес мужиков с дефицитом молодых женщин, проблемы массового гомосексуализма, мужиков одиночек / социальных неудачников.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:18
    0
    Это не иначе, как ковид подпортил статистику. Да и китайская молодежь наверное не стремится уже быстро заводить детей преследуя свои меркантильные цели.
  8. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 12:06
    +1
    Для Китая единичное снижение численности населения на 0,06% - даже не заметят. А вот в России каждый год снижение по почти миллиону человек - очень даже заметно. Но наши власти по этому поводу вообще не парятся.