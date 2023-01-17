В Китае впервые за 60 с лишним лет зафиксировано сокращение численности населения

Численность населения Китая в конце 2022 года впервые с 1961 года сократилась на 850 тысяч человек. По состоянию на конец 2022 года в КНР проживало 1,41175 млрд человек по сравнению с 1,41260 млрд годом ранее. Такие данные приводит Национальное бюро статистики Китая.Таким образом, Китай, чье население ранее росло, вошел в период сокращения численности населения. Если раньше китайское правительство вводило ограничения по количеству рождаемых детей, то теперь руководство страны уже демонстрирует противоположный подход к демографическому планированию. Ведь сокращение численности населения и его старение чреваты в перспективе далеко не лучшими политическими и экономическими последствиями для Китая.И Фусянь, исследователь в области акушерства и гинекологии из Университета Висконсин-Мэдисон и эксперт по изменениям населения Китая, подчеркивает, что сокращение численности населения Китая произошло на десять лет раньше ожидаемого. Реальный демографический кризис в Китае очень велик, что требует оперативного реагирования руководства страны.Заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и сельским делам Всекитайского собрания народных представителей Цай Фан отметил, что Китай достиг пика численности населения в 2022 году. Теперь численность населения страны будет снижаться. Чтобы избежать сокращения численности населения, власти Китая приступили к стимулированию рождаемости. Новая демографическая политика страны предусматривает облегчение финансового и социального бремени воспитания детей.В ряде провинций Китая уже введены денежные выплаты за второго или третьего ребенка. Например, в городе Шэньчжэне платят 37 500 юаней (5 550 долларов США) в качестве стимула для семьи с тремя детьми. Но добиться роста рождаемости в КНР не столь просто. Ведь многие китайские пары уже привыкли к тому, что рожать надо одного ребенка.Глава Национального бюро статистики Кан И успокаивает граждан КНР: вплоть до последнего времени предложение рабочей силы в Китае превышает спрос, и люди не должны беспокоиться о сокращении населения. Однако нет сомнений, что социальная и демографическая политика Китая нуждаются в совершенствовании.Например, рано или поздно очень большую проблему будет представлять пенсионное обеспечение сотен миллионов китайских стариков. Наконец, необходимо скорректировать и ценовую политику: жилье, медицинские услуги, образование не столь дешевы, чтобы люди могли позволить себе иметь много детей.