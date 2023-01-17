Норвегия сокращает военные учения «из-за снижения уровня угрозы от России»

Вооруженные силы Норвегии в 2023 году сократят запланированное ранее количество военных учений. Причиной этому послужило снижение уровня угрозы со стороны России из-за того, что считается, что значительная часть российских неядерных сил вовлечено в вооруженный конфликт на Украине.По словам представителя министерства обороны Норвегии подполковника Вегарда Финберга в комментарии норвежскому таблоиду VG, в ноябре 2022 года правительство Норвегии решило усилить боеготовность своих вооруженных сил, а глава оборонного ведомства получил полномочия определять приоритетность этого в рамках оборонного бюджета.Он уточнил, что в ближайшем будущем основное внимание норвежских вооруженных сил будет сосредоточено на проведении совместных учений с силами военного блока НАТО и государств-партнеров, учениях по обороне, а также проверке навыков военнослужащих.Также, по словам представителя норвежской армии, его страна намерена оказывать дальнейшую поддержку Украине в противостоянии российским силам.Подробности относительно того, какие именно военные учения могут быть сокращены, представитель норвежского минобороны уточнять отказался.Между тем, Норвегия планирует удвоить количество своих военных инструкторов, которые занимаются тренировкой украинских военнослужащих. Согласно решению правительства страны, тренировкой военнослужащих ВСУ будут заниматься 150 инструкторов.