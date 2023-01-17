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Норвегия сокращает военные учения «из-за снижения уровня угрозы от России»

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Норвегия сокращает военные учения «из-за снижения уровня угрозы от России»

Вооруженные силы Норвегии в 2023 году сократят запланированное ранее количество военных учений. Причиной этому послужило снижение уровня угрозы со стороны России из-за того, что считается, что значительная часть российских неядерных сил вовлечено в вооруженный конфликт на Украине.


По словам представителя министерства обороны Норвегии подполковника Вегарда Финберга в комментарии норвежскому таблоиду VG, в ноябре 2022 года правительство Норвегии решило усилить боеготовность своих вооруженных сил, а глава оборонного ведомства получил полномочия определять приоритетность этого в рамках оборонного бюджета.

Он уточнил, что в ближайшем будущем основное внимание норвежских вооруженных сил будет сосредоточено на проведении совместных учений с силами военного блока НАТО и государств-партнеров, учениях по обороне, а также проверке навыков военнослужащих.

Также, по словам представителя норвежской армии, его страна намерена оказывать дальнейшую поддержку Украине в противостоянии российским силам.

Подробности относительно того, какие именно военные учения могут быть сокращены, представитель норвежского минобороны уточнять отказался.

Между тем, Норвегия планирует удвоить количество своих военных инструкторов, которые занимаются тренировкой украинских военнослужащих. Согласно решению правительства страны, тренировкой военнослужащих ВСУ будут заниматься 150 инструкторов.
Автор:
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10 комментариев
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  1. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 10:28
    0
    Норвегия сокращает военные учения «из-за снижения уровня угрозы от России»
    Ничего...
    Старшие товарищи поправят!
    Как-никак одна из ключевых стран НАТО для "защиты" северных рубежей.
  2. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:31
    0
    Шо?! Уже всё оружие на Украину отправили?..
    Нечем и поучиться?
  3. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 10:32
    +3
    Численность армии Норвегии немного недотягивает до 15000 сабель, из них больше половины - ПРИЗЫВНИКИ. Я так полагаю, что посмотрели они на замес на Украине, прониклись, что их армейкой только жаб на болоте пугать и решили сэкономить бюджет. Поумнели малость, однако.
    1. Sith
      Sith Сегодня, 10:35
      0
      Чтобы их попугать... нам остаётся только спросить , а в какой они остановились гостинице ...
    2. El Barto
      El Barto Сегодня, 10:59
      +1
      " из них больше половины - ПРИЗЫВНИКИ"
      Из которых почти половина - бабы
  4. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 10:37
    0
    Норвегия сокращает военные учения

    Прозрели что ли или бабло закончилось?
  5. megadeth
    megadeth Сегодня, 10:37
    +1
    [quoteНорвегия сокращает военные учения «из-за снижения уровня угрозы от России»][/quote] Самое время над ихним нефтепроводом поработать. Мы вообще собираемся как то отвечать за подрыв наших СП1,2?
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:43
    +1
    Количество учений уменьшим, количество инструкторов удвоим и вообще России не до нас, т.к. она занята Украиной. В одно предложение можно было уместить всю изложенную информацию и не растягивать на статью.
  7. К-50
    К-50 Сегодня, 11:15
    0
    Норвегия сокращает военные учения «из-за снижения уровня угрозы от России»

    Очухались?
    А она вообще была, эта угроза? fellow lol lol
  8. Gromit
    Gromit Сегодня, 11:51
    0
    Тут надо считать, что экономически выгоднее. Тратится на проведение учений и модернизацию собственных войск или отправить инструкторов и технику на поддержание конфликта далеко у своих границ.

    Что кстати объясняет позицию США. Для наращивания преимущества не обязательно вкладываться в собственные войска. Можно истощить войска и экономику противника в ненужном ему конфликте.
    Потом сказать - ну ок, русские победили, поздравляем.
    Вот ваш приз - разорённая Украина, гуманитарная катастрофа, надорвавшаяся экономика, сотни тысяч похоронок.
    Спасибо что дали возможность протестировать вооружение и отработать тактику.
    А теперь давайте играть в новую игру - гонку вооружений. Догоняйте.