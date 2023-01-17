Генштаб ВСУ продолжает отрицать взятие под контроль российскими силами станции Соль в очередной сводке

Утром 17 января генеральный штаб ВСУ опубликовал очередную сводку о событиях на фронте. В ней, как обычно, рассказывается об отражении ВСУ большого количества атак российских вооруженных сил в районах более 20 населенных пунктов. Среди них Белогоровка (ЛНР), Верхнекаменское, Спорное, Краснополовка, Соль, Соледар, Белогоровка, Бахмут, Северное, Каменка, Водяное, Невельское, Марьинка, Победа (ДНР).Что интересно, фигурирование железнодорожной станции Соль под Соледаром в этом перечне подразумевает, что она все еще остается в руках ВСУ. На самом деле, это не так: даже украинская пресса обратила внимание, что ЧВК «Вагнер» вчера представила фото и видео со станции Соль. На основании этих материалов можно сделать вывод, что украинский генштаб живет в параллельной реальности и выдает желаемое за действительное.Отметим, что потерю Соледара ранее признали даже в США. Но в администрации президента Украины Владимира Зеленского упорно стояли на том, что некие части ВСУ еще сражаются на территории города.Кроме того, в сводке ВСУ рассказывается о том, что ВС РФ не оставляют намерений занять всю территорию Донбасса, ведут наступления на Артемовском (Бахмутском) и Авдеевском направлениях.Отмечается активность ВС РФ на Купянском, Лиманском, Новопавловском направлениях, а также обустройство обороны в Запорожской и Херсонской областях. Наступательные действия на севере страны, как сообщает генштаб ВСУ, не фиксируются.