Утром 17 января генеральный штаб ВСУ опубликовал очередную сводку о событиях на фронте. В ней, как обычно, рассказывается об отражении ВСУ большого количества атак российских вооруженных сил в районах более 20 населенных пунктов. Среди них Белогоровка (ЛНР), Верхнекаменское, Спорное, Краснополовка, Соль, Соледар, Белогоровка, Бахмут, Северное, Каменка, Водяное, Невельское, Марьинка, Победа (ДНР).
Что интересно, фигурирование железнодорожной станции Соль под Соледаром в этом перечне подразумевает, что она все еще остается в руках ВСУ. На самом деле, это не так: даже украинская пресса обратила внимание, что ЧВК «Вагнер» вчера представила фото и видео со станции Соль. На основании этих материалов можно сделать вывод, что украинский генштаб живет в параллельной реальности и выдает желаемое за действительное.
Отметим, что потерю Соледара ранее признали даже в США. Но в администрации президента Украины Владимира Зеленского упорно стояли на том, что некие части ВСУ еще сражаются на территории города.
Кроме того, в сводке ВСУ рассказывается о том, что ВС РФ не оставляют намерений занять всю территорию Донбасса, ведут наступления на Артемовском (Бахмутском) и Авдеевском направлениях.
Отмечается активность ВС РФ на Купянском, Лиманском, Новопавловском направлениях, а также обустройство обороны в Запорожской и Херсонской областях. Наступательные действия на севере страны, как сообщает генштаб ВСУ, не фиксируются.