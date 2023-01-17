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Генштаб ВСУ продолжает отрицать взятие под контроль российскими силами станции Соль в очередной сводке

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Генштаб ВСУ продолжает отрицать взятие под контроль российскими силами станции Соль в очередной сводке

Утром 17 января генеральный штаб ВСУ опубликовал очередную сводку о событиях на фронте. В ней, как обычно, рассказывается об отражении ВСУ большого количества атак российских вооруженных сил в районах более 20 населенных пунктов. Среди них Белогоровка (ЛНР), Верхнекаменское, Спорное, Краснополовка, Соль, Соледар, Белогоровка, Бахмут, Северное, Каменка, Водяное, Невельское, Марьинка, Победа (ДНР).


Что интересно, фигурирование железнодорожной станции Соль под Соледаром в этом перечне подразумевает, что она все еще остается в руках ВСУ. На самом деле, это не так: даже украинская пресса обратила внимание, что ЧВК «Вагнер» вчера представила фото и видео со станции Соль. На основании этих материалов можно сделать вывод, что украинский генштаб живет в параллельной реальности и выдает желаемое за действительное.

Отметим, что потерю Соледара ранее признали даже в США. Но в администрации президента Украины Владимира Зеленского упорно стояли на том, что некие части ВСУ еще сражаются на территории города.


Кроме того, в сводке ВСУ рассказывается о том, что ВС РФ не оставляют намерений занять всю территорию Донбасса, ведут наступления на Артемовском (Бахмутском) и Авдеевском направлениях.

Отмечается активность ВС РФ на Купянском, Лиманском, Новопавловском направлениях, а также обустройство обороны в Запорожской и Херсонской областях. Наступательные действия на севере страны, как сообщает генштаб ВСУ, не фиксируются.
Автор:
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20 комментариев
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  1. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 10:36
    0
    Генштаб ВСУ отрицает

    Кто бы сомневался, что будут отрицать возвращение в состав России... Теперь нужно ждать такого же отрицания от наглосаксов и их шавок
    1. голос_разуma
      голос_разуma Сегодня, 11:02
      +1
      Тут же дело не только в признании-у них фронт развален, а если они не признают это-значит будут жечь резервы в попытках отбить! это очень позитивно скажется на ситуации на фронте...
      1. Новик225
        Новик225 Сегодня, 11:17
        0
        значит будут жечь резервы в попытках отбить! это очень позитивно скажется на ситуации на фронте...
        похоже на то. Упорно не признают потерю города, в надежде быстро его вернуть и сделать вид, что ничего не было. Важно только понять, какими силами будет контрнаступ и выдержать удар. А тогда уж на плечах отступающего врага - вперед, к Славянску и Краматорску!
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:36
    +1
    Даже если какие то всучники там и остались,то этт вопрос времени.Чуть задержатся на пути в ад
    1. Rusticolus
      Rusticolus Сегодня, 10:49
      0
      Там нибось и пленные, где то в уме все еще сопротивляются и надеются на обмен.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 10:55
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Даже если какие то всучники там и остались,то этт вопрос времени.Чуть задержатся на пути в ад


      Данные ЧВК Вагнер по потерям ВСУ в Соледаре.
      Украинская армия потеряла до 15 тысяч бойцов во время битвы за Соледар.
      Об этом рассказал командир ЧВК «Вагнер» с позывным «Лотос» на встрече с Владимиром Соловьевым.
      По разведданным «Оркестра», семь украинских бригад вышли из Соледара на восстановление боеспособности. Потери составили примерно 70% от личного состава.
      В одной бригаде в среднем 3 тысячи бойцов, соответственно, в семи бригадах — 21. 70% от 21 тысячи — 14 700.
      Сильнее всего во время соледарских боев пострадали украинские бригады: 61 ОМБр, 46 ОАеМБр, 77 ОАеМБр, 128 ОГШБр, 10 ОГШБр и 25 ОПДБр.


      Город был освобожден силами ЧВК «Вагнер» 11 января.
      https://t.me/orchestra_w

      https://vizitnlo.ru/vechernie-novosti-s-fronta-v-baxmute-vozmozhen-bolshoj-kotyol/

  3. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 10:36
    -2
    Дайте мне силь.
    Не силь, а сол - чурка ты не русская.
  4. frruc
    frruc Сегодня, 10:37
    0
    Генштаб ВСУ отрицает захват российскими силами станции Соль под Соледаром

    Отрицает, так отрицает. Будем считать, что у них там все O key.
  5. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:38
    +4
    Этому есть научное объяснение.
    Всё строго по Элизабет Кюблер-Росс:
    Отрицание - Гнев - Торг - Депрессия - Смирение (принятие).
    Треба трошки почекать. )
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:48
      0
      Цитата: Смею_заметить_
      Всё строго по Элизабет Кюблер-Росс:
      Отрицание - Гнев - Торг - Депрессия - Смирение (принятие).

      Вы здесь правы, все как раз про руководителей бандеровского режима - модель Кюблер-Росс - описание эмоционального состояния неизлечимо больных людей или людей, коими является киевская хунта.
  6. Комментарий был удален.
  7. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 10:44
    +1
    Так всегда. Информация о победах бежит впереди победы, а о поражениях запаздывает
  8. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 10:45
    +1
    На основании этих материалов можно сделать вывод, что украинский генштаб живет в параллельной реальности и выдает желаемое за действительное.

    Украинский ГШ живет в реальном мире, но докладывает хозяину из США в параллельном мире. Инквизитор Вэнди Шерман, прибыла в Киев не для того чтобы "поручкаться" с клоуном, а для того чтобы киевская хунта доложила о "перемогах". Все поставки вооружения Киеву, зависят от "перемог", вот здесь и начинается "параллельная реальность".
  9. Rusticolus
    Rusticolus Сегодня, 10:47
    0
    Вообще то формально, соляные шахты ведь находятся на территории поселка. И если в них засело сколько то всук, то они как бы еще сопротивляются на территории поселка. Выходит что вранье как бы и не на 100% а на 99. А при таком раскладе укрорейх будет врать однозначно.
  10. Андрей_9
    Андрей_9 Сегодня, 10:48
    0
    Сладкие сны , давно уже кончились и настала суровая реальность . Проснитесь господа !
  11. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 10:50
    0
    А кого волнует то, что они там что-то отрицают? Плевать на их отрицание слюной
  12. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 10:51
    0
    .Но в администрации президента Украины Владимира Зеленского упорно стояли на том, что некие части ВСУ еще сражаются на территории города.

    Я так понимаю, это оттого, что у клоуна жуткий комплекс неполноценности, наверное с детства. И так как его администрация "четко по ним", без альтернативных мнений, эта чушь исходит лично от его неполноценного сознания.
  13. Николай310
    Николай310 Сегодня, 10:53
    0
    пишут,что добивают то,что осталось от Марьинки...и появляются робкие(пока ещё сообщения),что украм пора уматывать из Северска...если удастся занять этот городок целым,то Соледар уже был разрушен не зря...тем более за Соледар менее всего тревожно,ибо городок возродят. так как там есть реальная экономическая основа.

    всё-таки Донбасс-это люди. и об этом нужно помнить
  14. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:54
    0
    В подземельях Азовстали до сих пор бродят и воют призраки "киборгов", и что?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 11:02
      0
      Да нет. Киборги бродят по Аэропорту Донецка.
  15. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:14
    0
    Это у них преемственное. Недавно Резник сказал, что они уже де-факто в НАТО осталось оформить де-юре. Так и тут. Де-факто Соледар и ст. Соль нами взяты, а украинская сторона считает, что де-юре они их территория.
    в сводке ВСУ рассказывается о том, что ВС РФ не оставляют намерений занять всю территорию Донбасса
    И они этому удивлены?