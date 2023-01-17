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ЮАР собралась провести военно-морские учения с участием кораблей России и Китая

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ЮАР собралась провести военно-морские учения с участием кораблей России и Китая

В феврале 2023 года Южно-Африканская Республика проведет военно-морские учения у своего восточного побережья. В них, помимо кораблей ВМС ЮАР, будут задействованы военные корабли ВМФ России и ВМС Китая. Учения под названием «Моси» будут проходить с 17 по 26 февраля 2023 года.


Как пишет западная пресса, проведение маневров с участием российских и китайских сил, да еще на фоне специальной военной операции на Украине, может обострить и без того непростые отношения ЮАР с Западом. В западной прессе любят обвинять существующий в ЮАР политический режим в авторитаризме, выискивать различные негативные тенденции в его деятельности.

Власти ЮАР не желают осуждать действия России на Украине, а также разрешили находящимся под санкциями российским судам швартоваться в южноафриканских портах. Эти действия ЮАР уже вызвали негативную оценку со стороны США, Великобритании и Евросоюза. Как обычно, Запад пытается действовать и через «пятую колонну»: оппозиция ЮАР уже выразила сомнение в целесообразности проведения учений.

Представитель Демократического альянса, находящегося в оппозиции к действующей власти, выразил обеспокоенность тем, что проведение военных учений оттолкнет от ЮАР важных торговых партнеров. Ведь в пятерку важнейших торговых партнеров ЮАР вплоть до настоящего времени входят именно западные страны.

Однако, что касается России и Китая, то эти страны десятилетиями оказывали поддержку народу ЮАР в борьбе против апартеида. Власти страны это прекрасно помнят и понимают, что если говорить о партнерстве, основанном на равноправии, то оно возможно отнюдь не с западными государствами. Кроме того, ЮАР заинтересована в развитии потенциала своих военно-морских сил, а сотрудничество с Россией и Китаем - прекрасный способ диверсифицировать и поставки вооружений, и процесс подготовки личного состава экипажей кораблей ВМС.
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Использованы фотографии:
Wikipedia / Indian Navy
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7 комментариев
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  1. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 11:16
    +2
    Так это что, СССР не всё зря в Африку вбухивал? Кто бы мог подумать...
    1. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 11:36
      0
      Цитата: Владимир_2У
      СССР не всё зря в Африку вбухивал?

      СССР конечно вбухивал много, но и влияние имел колоссальное. Целые поколения местных элит отучились в Союзе, прекрасно знали русский язык. Это не могло пройти просто так...
    2. тлауикол
      тлауикол Сегодня, 11:53
      0
      В ЮАР вряд ли. Враги были.
      Красивый у них фрегат
    3. ИВЗ
      ИВЗ Сегодня, 12:05
      0
      Так это что, СССР не всё зря в Африку вбухивал? Кто бы мог подумать...
      С одной стороны да, а с другой... Знакомый уклонист решил заныкаться от призыва в ЮАР, так его заставили подписать заявление об осуждении им СВО.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:26
    +1
    действия ЮАР уже вызвали негативную оценку со стороны США, Великобритании и Евросоюза
    Это и понятно, т.к. вышеперечисленные страны хотели бы, чтобы все вернулось на круги своя
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:34
    0
    В Венесуэле президент назвал КНР и Россию старшими братьями....и предложил странам Южной Америки объединиться в некий союз, в чему бы это.......?
  4. Andy_nsk
    Andy_nsk Сегодня, 11:45
    0
    Похоже "Горшков" и туда успеет продемонстрировать флаг и похвалиться "Цирконами"