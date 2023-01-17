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ВСУ возводят фортификационную линию в Запорожье

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ВСУ возводят фортификационную линию в Запорожье

После поражения под Соледаром украинские войска решили укрепить свои позиции на других участках фронта, в частности в Запорожской области.


По словам представителя администрации Запорожской области Владимира Рогова, ВСУ ведут фортификационные работы на территории области, подконтрольной Киеву. Об этом Рогов сказал в интервью РИА Новости.

Представитель администрации Запорожской области отметил, что тактика украинских военных на этом участке фронта резко изменилась – вместо подготовки к наступлению, которая велась ранее, они перешли к подготовке оборонительных сооружений.

Украинские военные в срочном порядке начали возводить укрепрайоны, строить фортификационные сооружения

- сказал Рогов.

Он также добавил, что такого не было с прошлогодней весны. По словам Рогова, в Запорожской области возводится несколько линий обороны, одна из которых проходит в пригороде города Запорожья.

Большая часть Запорожской области находится под контролем России, а ее северную часть с административным центром городом Запорожье контролирует Украина.

Напомним, что на участке фронта в Запорожье еще с осени ждали наступление ВСУ. Теперь же украинские военные решили окопаться.
Автор:
Использованы фотографии:
Википедия/uk:User:Slobodsky
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12 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 11:09
    +2
    Вот вам и наступ на Мелитополь! Значит признают что утратили стратегическую инициативу. Думаю ситуация следующая. После харьковского успеха, когда им удалось ввести резервы, оснащенные западной легкой бронированной техникой ,и удачно просочившись в стыки измотанных и истощённых полугодовым активным наступлением подразделений группировки О, они решили повторить свою тактику. Как замечали многие-снимали с фронта кадровые номерные бригады, заменяя их теробороной. Очевидно готовили наступательные кулаки маневренных подразделений. Первоначально планировали провести эту операцию в херсонской области, но маневр с "перегруппировкой" их опередил и не дал навязать "генеральное сражение" на условиях противника в выбранной им точке ЛБС. Вместо этого генеральное сражение начало происходить не за Херсон, не в пригородах Донецка, как это можно было ожидать в Аретмовско-Соледарском укрепрайоне. Во многом видимо спонтанно, благодаря высокой эффективности штурмовиков Вагнера в уличных боях. Сразу хочу подчеркнуть, что часто гуляет мнение что Соледара штурмуется с августа. Это не так. действительно в первых числах августа а именно на день десантника, бои велись на восточных окрестностях Соледара в районе завода "кнауф" , однако тогда это были подразделения 6-го казачьего полка (1 имени платова) НМ ЛНР. Подразделения вагнера тогда пробивали коридор к Соледару с юга со стороны не взятого на тот момент села Бахмутское. И вот в настоящий момент Соледар взят именно подразделениями вагнера, а попутно навязано сражение на истощение в которое киевский режим кинул множество резервов. Тех самых, которые иначе пошли бы на усиление "ударных" группировок. Более того потеря Соледара имеет и стратегическое значение на ЛБС на это участке. дело в том что у наступающей стороны открылся целый букет направлений, которые Соледар закрывал как замком. Не случайно последнее время с фронта приходит информация одна за одной об освобождении или значительном продвижении прилегающих населенных пунктах.
    То есть не произолшо эффекта "шахматной доски" когда за одной захваченной клеток-стоит другая занятая противником. У ВФУ не получилось организованной оступиться из Соледара и сохранить боеспособность отступивших бригад, а вагнер не дает время на приведение их в порядок и пополнение. Очевидно что фронт рассечен, но и это еще не все. Следом маячит потеря другого полуокрженного узла обороны-Артемовска и потеря его еще больше усугубит все вышеуказанные эффекты и последствия. Чтобы заштопать такую дыру на фронте-противнику надо или отводить всю ЛБС на рубеж Славянск-краматорск или использовать накопленные маневренные резервы для попытки восстановить положение в Артемовске в случае его потери. В этом случае нас ждет продолжение "генерального сражения" и оно явно сложится не в пользу украины. Такое провальное решение, однако может быть принято киевским режимом, поскольку там ориентируются не на военную целесообразность а на политические и психологические эффекты новости с фронта. И они не так уж и не правы, потому что признание факта поражения под артемовском-Соледаром может привести к падению морального духа во всех вфу бывшей украины в целом.
    1. Маз
      Маз Сегодня, 11:31
      +2
      У них нема вариантов, Артемовск окружен почти , Северск в полуокружении, а это потеря всего района , останутся краматорск и Славянск , и тогда полная Ж, надо будет отступать, а резервово нет, вон метут всех под метелку в военкоматы. Я себе кнопочный телефон сделал, чтоб если что, то не засветиться по смартфону на улице
      1. Ив762
        Ив762 Сегодня, 11:56
        0
        Не было б резервов мяса, запад не стал бы ТТ гнать - значит видят перспективы.
      2. isv000
        isv000 Сегодня, 12:01
        0
        Цитата: Маз
        Я себе кнопочный телефон сделал, чтоб если что, то не засветиться по смартфону на улице

        Теперь главное скорую не вызывай, а то так с кнопочным телефоном и уедешь...
    2. Ив762
      Ив762 Сегодня, 11:43
      +1
      Зачем?
      1.Им было б не плохо, для начала (до наступления на юг), нейтрализовать придерживаемый ВС РФ резерв с мобилизации. Для этого могут сыграть от обороны -,для чего и готовят фортификацию...
      2. А с другой стороны, можно предположить, что раз западные ТТ погнали, то это украинцы так берут перекур пока их не насытят. А заодно пункт выше отработают.
      3. Интереснее другое:
      С одной стороны,нужно ли РФ, чтоб укропы укрепы в Запорожье возвели?
      А с другой, не выманивают ли они таким образом резервы РФ в логике первого пункта.?. what

      P.s. Бачу шо нашкрябанное таки автоматом правит: не даёт типичных укропскix шлимазлов как положено определить...
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:17
    +4
    Осень 2023 г. покажет, что, да как будет. Живы будем, увидим.
  3. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 11:25
    0
    Надеюсь это будут не такие мощные укрепления, как тебе что укропы 8лет строили.
    Легче будет разрушить.
  4. V.B.
    V.B. Сегодня, 11:28
    -2
    Стратегическая инициатива находится в руках врага. Азы тактики говорят, что противнику нельзя давать закрепляться. Иначе брать сильно укреплённую оборону, это большие потери. Обходные манёвры, как выяснилось, шойгу- герасимовской топтыжке неведомы.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:28
    0
    ВСУ возводят фортификационную линию в Запорожье
    Это понятно, опять будут строить опорные пункты...
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:41
    0
    Украинские военные в срочном порядке начали возводить укрепрайоны, строить фортификационные сооружения
    Странно было если бы они этого не делали. Сегодня наши занимают р-ны, которые оборудовались и укреплялись 8 лет, что им помешает завтра взять укрепрайоны возведенные наспех?
  7. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 11:50
    +1
    Выдавливать врага из укрепрайонов,это и большие потери и много времени чем на охватывающие удары с окружением.Но на котлы с окружением и добиванием окружённых нужно много больше сил а их,надо признать,сейчас нет,да и подготовки такие операции требуют много и тщательно.
    Так что пока как то так,дальше время покажет,война не игры в пейнтбол.
  8. isv000
    isv000 Сегодня, 11:55
    +1
    на участке фронта в Запорожье еще с осени ждали наступление ВСУ. Теперь же украинские военные решили окопаться.

    Копать у морекопов в крови, генетика! У соседа вон хряки получастка перерыли...