После поражения под Соледаром украинские войска решили укрепить свои позиции на других участках фронта, в частности в Запорожской области.
По словам представителя администрации Запорожской области Владимира Рогова, ВСУ ведут фортификационные работы на территории области, подконтрольной Киеву. Об этом Рогов сказал в интервью РИА Новости.
Представитель администрации Запорожской области отметил, что тактика украинских военных на этом участке фронта резко изменилась – вместо подготовки к наступлению, которая велась ранее, они перешли к подготовке оборонительных сооружений.
Украинские военные в срочном порядке начали возводить укрепрайоны, строить фортификационные сооружения
- сказал Рогов.
Он также добавил, что такого не было с прошлогодней весны. По словам Рогова, в Запорожской области возводится несколько линий обороны, одна из которых проходит в пригороде города Запорожья.
Большая часть Запорожской области находится под контролем России, а ее северную часть с административным центром городом Запорожье контролирует Украина.
Напомним, что на участке фронта в Запорожье еще с осени ждали наступление ВСУ. Теперь же украинские военные решили окопаться.