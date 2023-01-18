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Нестор Махно и его анархия

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Нестор Махно и его анархия

Революционный путь Нестора Махно начался, когда ему было 18 лет. Он вступил в ряды крестьянской группы анархо-коммунистов, а уже через два года был арестован за убийство чиновника военной управы. Революционной деятельности в ином формате, без револьвера в руках, Махно с юности себе не представлял.


Махно родился в очень бедной крестьянской украинской семье, но националистическая пропаганда, с которой он столкнулся на родине, амнистированный Февральской революцией, вызывала у него сильное отторжение. Девять лет он провел за решеткой, тюрьма заменила ему университет. В Бутырке Махно сидел в одной камере с известным анархистом Петром Аршиновым, и даже некоторое время с Григорием Котовским.

После возвращения в родное Гуляйполе, Махно столкнулся с агитаторами за захватившую власть в Киеве Центральную Раду Украинской Народной Республики, пропаганда которых строилась на русофобии и оголтелом украинском национализме. Однако, националистическая пропаганда не нашла поддержки среди местных жителей, справедливо посчитавших, что деятели УНР бесконечно далеки от народа. Для руководства УНР, появившегося на штыках немецко-австрийских солдат, было в приоритете не решение проблем трудового народа, а насаждение никому не нужного и чуждого подавляющему числу населения украинского языка.

Ближе всех к Махно из идейных анархистов была украинская федерация "Набат", стремившаяся объединить единомышленников из различных течений. Они признали махновское движение своим, и к "батьке" потянулись идейные анархисты со всех уголков бывшей империи.

В захваченных Махно городах, несмотря на то, что власть полностью принадлежала назначенным атаманом людям, была разрешена деятельность любых партий левого толка, а также ходили любые валюты - от "николаевок" и "керенок" до советских ассигнаций.

Спустя некоторое время в повстанческой армии Махно начался процесс разложения. Началось пьянство, хулиганство, грабежи, убийства - все это привело к гибели. Таким образом, на примере махновщины идейные анархисты смогли убедиться, что анархия вовсе не порождает порядок вопреки известному лозунгу махновцев.

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16 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:50
    0
    Спустя некоторое время в повстанческой армии Махно начался процесс разложения. Началось пьянство, хулиганство, грабежи, убийства - все это привело к гибели. Таким образом, на примере махновщины идейные анархисты смогли убедиться, что анархия вовсе не порождает порядок вопреки известному лозунгу махновцев.
    . Ну да, анархия изживает/уничтожает сама себя, а уж окружающие терпеть, её, даже рядом не будут.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:20
      +1
      О чём статья? Я так и не понял.
      Хотя всё вроде бы понятно: Махно - анархист.
      Оставлю статью у себя в закладках.
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:52
    -3
    через два года был арестован за убийство чиновника военной управы.

    Повесили бы его тогда и не было бы потом этого анархизма... а так удивительно мягко наказывали в РИ за убийство человека... впрочем как и сейчас.
    Обычный авантюрист и убийца дорвался до власти и устроил кровавую бойню потом в революцию.
  3. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 07:52
    +2
    За 100 лет украинцы не изменились. После гибели СССР ситуация повторилась один в один.
  4. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 07:54
    +6
    Вообще тема "махновщины" и Нестора Махно не раскрыта....А он был незаурядной личностью.
  5. Silver99
    Silver99 Сегодня, 08:13
    +2
    Что бы не говорили, а армия Махно била петлюровцев, немцев и активно принимала участие во взятии Крыма, без нее большевики бледно бы выглядели, это своего рода ЧВК того времени.
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 08:49
      0
      Цитата: Silver99
      армия Махно била петлюровцев, немцев и активно принимала участие во взятии Крыма, без

      Когда большевики за хуторянскую армию Махно взялись вплотную она рассыпалась как карточный домик...Махно хорош был в переходной период революции...захотел примкнул к красным, захотел к белым, захотел к серо-буро-малиновым... анархист одним словом.
  6. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:14
    -4
    Цитата: Uncle Lee
    Вообще тема "махновщины" и Нестора Махно не раскрыта....А он был незаурядной личностью.

    Обычный бандит.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:20
      +1
      Вот тут вопрос спорный, вы рассуждаете как матерый пропагандист от КПСС, бандитов хватало и в красной армии, самый известный это Котовский.
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 08:27
        0
        Цитата: Silver99
        бандитов хватало и в красной армии, самый известный это Котовский.

        Ну значит два бандита разного покроя.
        Красные придут грабят, белые придут грабят, Махно придет опять грабят.
        В революцию многие из уголовного мира сделали карьеру борца с царским режимом... а то что они там убивали и грабили в прошлом это возвели в заслуги.
  7. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 08:15
    +3
    Прежде чем писать подобную "статью", автору следовало хотя бы посмотреть сериал "Девять жизней Нестора Махно". А то он в качестве иллюстрации чёрти-чё прикрепил, не говоря о содержании.
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 08:23
      +1
      Прежде чем писать подобную "статью", автору следовало хотя бы посмотреть сериал "Девять жизней Нестора Махно". А то он в качестве иллюстрации чёрти-чё прикрепил, не говоря о содержании.

      Классно сыграл там Павел Деревянко, и внешность, и характер. А то многие представляют Махно как бандита.
  8. Konnick
    Konnick Сегодня, 08:19
    +1
    Между прочим Анархия высшая форма демократии. Так что Нестор Махно был либералом и интернационалистом до мозга костей. Только для анархии нужны такие же как Махно, идейные люди, а не которые за пачку печенья и банку варенья...
  9. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:28
    0
    Цитата: Konnick
    Между прочим Анархия высшая форма демократии.

    belay Не дай Боже США дойдет до этой высшей формы бандитизма.
  10. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:38
    0
    Цитата: Silver99
    Вот тут вопрос спорный,

    Да ладно... подумаешь там по молодости убил какого нибудь чиновника... ну с кем не бывает.
  11. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:41
    0
    Цитата: Бородач
    О чём статья? Я так и не понял.
    Хотя всё вроде бы понятно: Махно - анархист.
    Оставлю статью у себя в закладках.

    Некоторые форумчане считают его выдающейся личностью...
    я вот пытаюсь найти его выдаюшиеся заслуги...что он такого построил, изобрел, спас от смерти кого нибудь чтобы на века запомнилось... кроме пиф паф ой ой ой ничего выдающегося в нем не нашел.