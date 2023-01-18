Нестор Махно и его анархия

Революционный путь Нестора Махно начался, когда ему было 18 лет. Он вступил в ряды крестьянской группы анархо-коммунистов, а уже через два года был арестован за убийство чиновника военной управы. Революционной деятельности в ином формате, без револьвера в руках, Махно с юности себе не представлял.Махно родился в очень бедной крестьянской украинской семье, но националистическая пропаганда, с которой он столкнулся на родине, амнистированный Февральской революцией, вызывала у него сильное отторжение. Девять лет он провел за решеткой, тюрьма заменила ему университет. В Бутырке Махно сидел в одной камере с известным анархистом Петром Аршиновым, и даже некоторое время с Григорием Котовским.После возвращения в родное Гуляйполе, Махно столкнулся с агитаторами за захватившую власть в Киеве Центральную Раду Украинской Народной Республики, пропаганда которых строилась на русофобии и оголтелом украинском национализме. Однако, националистическая пропаганда не нашла поддержки среди местных жителей, справедливо посчитавших, что деятели УНР бесконечно далеки от народа. Для руководства УНР, появившегося на штыках немецко-австрийских солдат, было в приоритете не решение проблем трудового народа, а насаждение никому не нужного и чуждого подавляющему числу населения украинского языка.Ближе всех к Махно из идейных анархистов была украинская федерация "Набат", стремившаяся объединить единомышленников из различных течений. Они признали махновское движение своим, и к "батьке" потянулись идейные анархисты со всех уголков бывшей империи.В захваченных Махно городах, несмотря на то, что власть полностью принадлежала назначенным атаманом людям, была разрешена деятельность любых партий левого толка, а также ходили любые валюты - от "николаевок" и "керенок" до советских ассигнаций.Спустя некоторое время в повстанческой армии Махно начался процесс разложения. Началось пьянство, хулиганство, грабежи, убийства - все это привело к гибели. Таким образом, на примере махновщины идейные анархисты смогли убедиться, что анархия вовсе не порождает порядок вопреки известному лозунгу махновцев.