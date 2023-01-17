Замглавы Госдепа США Шерман утверждает, что Россия продолжает обращаться к Ирану и Северной Корее из-за дефицита боеприпасов

Откровенно говоря, это сингал отчаяния России, что они обращаются к Ирану и Северной Корее. (...) Иран и Россия будут углублять свои отношения, снова же, потому, что Россия все больше будет полагаться на помощь других государств, чтобы получить вооружение, которого им не хватает

Соединенные Штаты продолжают утверждать, что российской армии не хватает артиллерийских снарядов для ведения боевых действий, поэтому Москва вынуждена искать боеприпасы на стороне, закупая их в других странах. С таким утверждением выступила замглавы американского Госдепа Венди Шерман.Американская делегация во главе с Шерман прибыла в Киев накануне и уже провела ряд встреч с представителями режима Зеленского. Основная тема переговоров - всестороння поддержка Украины на фоне "российской агрессии". По крайней мере, так официально заявляют в Киеве. Также Шерман провела встречу с представителями украинской прессы.Отвечая на вопросы, замглавы Госдепа заявила, что в настоящее время США опасаются углубления отношений России с Ираном и Северной Кореей, особенно в военной части, а к этому все и идет. Кроме того, Шерман утверждает, что у России якобы заканчиваются боеприпасы и она вынуждена обращаться к Тегерану и Пхеньяну для их восполнения. Никаких доказательств американка не привела, просто повторила запущенный в прошлом году Пентагоном фейк. Впрочем, представителям Киева этого хватило, на Украине уже все приучены верить своим хозяевам на слово.- заявил присутствующий на встрече замглавы Пентагона по политическим вопросам Колин Кал.Между тем, по данным информированного источника, российской армии "снарядный голод" не грозит, предприятия российского ВПК выпускают в разы больше боеприпасов, чем те же США. Так что заявления американских политиков ничего под собой не имеют.