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Замглавы Госдепа США Шерман утверждает, что Россия продолжает обращаться к Ирану и Северной Корее из-за дефицита боеприпасов

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Замглавы Госдепа США Шерман утверждает, что Россия продолжает обращаться к Ирану и Северной Корее из-за дефицита боеприпасов

Соединенные Штаты продолжают утверждать, что российской армии не хватает артиллерийских снарядов для ведения боевых действий, поэтому Москва вынуждена искать боеприпасы на стороне, закупая их в других странах. С таким утверждением выступила замглавы американского Госдепа Венди Шерман.


Американская делегация во главе с Шерман прибыла в Киев накануне и уже провела ряд встреч с представителями режима Зеленского. Основная тема переговоров - всестороння поддержка Украины на фоне "российской агрессии". По крайней мере, так официально заявляют в Киеве. Также Шерман провела встречу с представителями украинской прессы.

Отвечая на вопросы, замглавы Госдепа заявила, что в настоящее время США опасаются углубления отношений России с Ираном и Северной Кореей, особенно в военной части, а к этому все и идет. Кроме того, Шерман утверждает, что у России якобы заканчиваются боеприпасы и она вынуждена обращаться к Тегерану и Пхеньяну для их восполнения. Никаких доказательств американка не привела, просто повторила запущенный в прошлом году Пентагоном фейк. Впрочем, представителям Киева этого хватило, на Украине уже все приучены верить своим хозяевам на слово.

Откровенно говоря, это сингал отчаяния России, что они обращаются к Ирану и Северной Корее. (...) Иран и Россия будут углублять свои отношения, снова же, потому, что Россия все больше будет полагаться на помощь других государств, чтобы получить вооружение, которого им не хватает

- заявил присутствующий на встрече замглавы Пентагона по политическим вопросам Колин Кал.

Между тем, по данным информированного источника, российской армии "снарядный голод" не грозит, предприятия российского ВПК выпускают в разы больше боеприпасов, чем те же США. Так что заявления американских политиков ничего под собой не имеют.
Использованы фотографии:
https://www.president.gov.ua/
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26 комментариев
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  1. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 11:20
    +8
    Ну и прекрасно, если обращаемся, в чем проблема? Неплохо бы еще от КНР оружие/людей получить. Вопрос кремлю - когда снимем санкции с КНДР?
    Вчера Дробницкий озвучил мысли, циркулирующие в китайский, индийской англоязычной прессе. Оказывается господа Моди и Си будут очень недовольны использованием нашего ЯО. Вот это поворот. А господа Моди и Си не желают активно помочь или хотят пропетлять между каплями, "отстаивая свой суверенитет"? "Красавцы". Кажется пора с них жестче требовать.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 11:23
      0
      ........чтобы получить вооружение, которого им не хватает

      Еще немного, еще чуть-чуть и совсем все закончится . Приободрила руководителей преступного режима, чтобы и дальше побольше народу с "повернутыми" мозгами на убой отправляли.
      1. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 11:31
        0
        Больше всего радует(печалит) что этот самый народ охотно проглотил сказку про орков и эльфов.
    2. marchcat
      marchcat Сегодня, 11:29
      +3
      Штаты всю Европу "напрягли" по поводу поставок на украину, это считается нормой, по их "гениальной логике". Почему же нам то нельзя? fool
    3. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 11:39
      +1
      Россия продолжает обращаться к Ирану и Северной Корее из-за дефицита боеприпасов

      Опять старая (как сама эта Шерман) калька из времён рейгановщины: Россия, Иран, Северная Корея- "ось зла". yes
    4. yuriy55
      yuriy55 Сегодня, 11:55
      +2
      Цитата: ИванИванов
      Вопрос кремлю - когда снимем санкции с КНДР?

      (+) good
      Цитата: ИванИванов
      Оказывается господа Моди и Си будут очень недовольны использованием нашего ЯО. Вот это поворот.

      Когда лев стареет и его выгоняют из прайда, гиены и шакалы становятся наглее и бесцеремоннее. И не только они. Некоторые травоядные тоже не боятся поворачиваться к нему задом.
      * * *
      А прайд продолжает жить своей жизнью. И новый глава (лев) первым делом убивает детёнышей от старого вожака.
      * * *
      Кстати, в прайде моментально замечают, когда лев постарел и уже не может ни защищать прайд, ни даже рычать...Так кряхтит и покашливает, думая, что кто-то будет вспоминать его былые подвиги против толпы сурикатов в новых разборках с более грозными врагами.
      1. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 12:10
        0
        Когда лев стареет и его выгоняют из прайда, гиены и шакалы становятся наглее и бесцеремоннее.

        Не знаю, какого суверенитета и каких плюшек хочет Моди, но Китай к толпе гиен не принадлежит при всем желании, пошакалить ему на дадут, даже если предположить намерения. его разберут следующим на кучу мелких китаев та же стая гиен, он окажется в полуохвате, так что в интересах КНР помочь "старому льву".
    5. isv000
      isv000 Сегодня, 12:08
      0
      Цитата: ИванИванов
      А господа Моди и Си не желают активно помочь или хотят пропетлять между каплями, "отстаивая свой суверенитет"? "Красавцы". Кажется пора с них жестче требовать.

      Не надо ни с кого ничего требовать. Иран рядом и помогает - пока в друзьях числится, там посмотрим. КНДР по любому под Китаем будет: русский друг, китаец - брат... Надо развивать собственное производство а, с этими, что "между каплями", вести коммерческие отношения, пока сами не проскулят про союзы... На чинцев уже заточили ножичек: союз "меча и орала" в виде япов, юкорейцев и тайваньчиков с прочей швалью. А прикрывать эту свору будет АУКУС. Не долго осталось дракоше лавировать, пора вылавировывать!
  2. wanna
    wanna Сегодня, 11:25
    +3
    Если Россия не хочет переводить свою экономику в режим войны, то закупать боеприпасы за рубежом - это, конечно, нормально.
    1. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 11:34
      +3
      Цитата: wanna
      Если Россия не хочет переводить свою экономику в режим войны, то закупать боеприпасы за рубежом - это, конечно, нормально.

      Ну так,.. для информации: на предприятиях ВПК сейчас станки не выключаются 24/7, это что бы понимать какая идет работа.. Как реальный пример: Роботяга сдельщик(очень хороший спец, надо признать) на станке с ЧПУ под новый год получил зарплату+отпускные + тринадцатую(за год) - более 500 тыс. руб., были и те кто получал более 300 тыс. руб.
      Ну скажем, рядовой сдельщик на станке ЧПУ сотню в месяц сейчас получает точно.. это к вопросу о переходе на военные рельсы...т.е. работой завалены заводы и реально производят... есть данные с других заводов, но цифры там не из первых рук.
      1. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 11:39
        +3
        для информации: на предприятиях ВПК сейчас станки не выключаются 24/7, это что бы понимать какая идет работа.
        Важно, хватает ли существующих мощностей (даже в режиме 24/7) для покрытия запросов фронта. М.б. нужны новые заводы. В этом смысле диалог Путина с Мантуровым напряг откровенно.
        1. Курильщик
          Курильщик Сегодня, 11:44
          +2
          Цитата: ИванИванов
          для информации: на предприятиях ВПК сейчас станки не выключаются 24/7, это что бы понимать какая идет работа.
          Важно, хватает ли существующих мощностей (даже в режиме 24/7) для покрытия запросов фронта. М.б. нужны новые заводы. В этом смысле диалог Путина с Мантуровым напряг откровенно.

          Рабочие готовы трудиться - на новый год - неделя была выходная, работяги на заводе - и продукцию гонят и двойной оклад за выходные...есть у меня лично данные по авиа компонентам, артиллерии, что то для БМП - все пашут не по детски..
        2. isv000
          isv000 Сегодня, 12:18
          0
          Цитата: ИванИванов
          В этом смысле диалог Путина с Мантуровым напряг откровенно.

          Мантуров "блатной", как и многие в окружении Верховного. Скажи подобное Сталину и на домашний ужин можно уже не успеть...
      2. yuriy55
        yuriy55 Сегодня, 12:09
        0
        Цитата: Курильщик
        это к вопросу о переходе на военные рельсы...т.е. работой завалены заводы и реально производят...

        Вы знаете организацию, которая занимается разработкой, принятием законов, и её спикера?!
        Судя по комплекции и выражению лица он совершенно неплохо «зарабатывает», не производя ничего материального:

        И это вопрос, кто больше делает для страны: ваш знакомый работяга или этот, никому не известный своими достижениями чиновник (государственный деятель), чьи доходы в пять раз выше доходов президента РФ и в три раза выше доходов Байдена.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:27
    +1
    Замглавы Госдепа США Шерман утверждает, что Россия продолжает обращаться к Ирану и Северной Корее из-за дефицита боеприпасов
    . Так это или не так... ДА ПОФИГ. Дела для, такое приемлемо.
  4. V.B.
    V.B. Сегодня, 11:31
    +5
    А почему делегация не сидит в подвале под обстрелом? А как она добралась до Киева безнаказанно? Величайший главнокомандующий, может, поучит убогих, персональной военной науке?
  5. U-58
    U-58 Сегодня, 11:32
    +1
    В принципе, исключать подобные просьбы не стоит. Хотя на разбросанных по стране хранилищах этого добра складировано в таком избытке, что должно хватить на третью мировую.
    Пример из жизни:
    Весной 1977 года, когла я был юн и зелен, к нам на работу поступил парень , звали его Рамиль, который только что дембельнулся со срочной. Служил миномётчиком в ГСВГ.
    Так вот он рассказывал, что на учениях они стреляли боевыми минами изготовления 1938 года(!!!).
    Получается, что даже ВОВ не исчерпала запасы.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 11:39
      +3
      Хранилищ много. И снарядов в них много. Вернее, было много.
      Но не все снаряды долгого хранения оказались годными к употреблению.
      И расход за почти год войны оказался в районе 7 млн.
      Сами умножьте 20,000 (средний расход в день) на 365 дней.
      Имеются в виду снаряды крупных калибров - 100 мм и выше.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:35
    0
    Москва вынуждена искать боеприпасы на стороне, закупая их в других странах
    Очевидно ресурс придуманного американцами же и растиражированного на весь мир еще не закончился, поэтому не устают повторять из раза в раз. А если бы и покупали, то какое ваше дело. Не вам, заваливающим Украину оружием и б/п рот открывать на эту тему.
  7. синоби
    синоби Сегодня, 11:37
    0
    А ничё так,что на боеприпасах одной только ГДР (вывезены ещё в конце 80х),мы можем воевать (минимум) ещё 1,5-2 года?В отличии от США наши производственные мощьности по производству БК были перепрофилированы,а не уничтожены.Да,многое потом похерели,но всёж таки.В ПМР на складах,кость в горле и шило в заду у НАТО разом,много чего лежит.Но да,надо всем показать что Россия вот-вот сдаст назад.Ну или громко об этом проорать,а там или подишах (Байден) умрёт,или осёл (украина) сдохнет.
  8. rotfuks
    rotfuks Сегодня, 11:37
    0
    Венди Шерман это очередная воительница- амазонка? Она хоть знает как выглядят артиллерийские снаряды? Или она как министр обороны Германиии фрау Ламбрехт рулит военными целой страны но не разбирается в воинских званиях. Тетки в позднеклимаксном возрасте которые рулят военными это тренд нынешнего времени.
  9. михаилл
    михаилл Сегодня, 11:37
    0
    А почему бы хранилища ГосРезерва не открыть? Там наверняка даже Звезда Смерти где ни будь в уголке запрятана.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 11:45
      0
      Периодически открываются...., идет плановая замена..... В ЗабВО в 80-х паек получал, была баранина 1967 г. (синий штамп). А американку случаем Люся не покусал? Походу, в одну дудку дуют......
  10. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 11:40
    +1
    Когда весь запад помогает Украине это нормально, при чем напали они на территорию России судя по референдуму
    Вопрос кто на кого напал, есть референдум где граждане 4 областей украины захотели жить в России.
    Я думаю что России стоит присмотреть к ракетам из Северной кореи, девать их там некуда. Чтобы бы не поставить кореи С-400 и су-35, они ведь ввели санкции против нас.
    Вот я давичи вчера думал о нашей армии что у нас ее нет, посудите сами что у нас боеспособной армии на момент операции было 250 тысяч, еще был неольшой резерв и еще были те кого послать нельзя было. Вопрос тогда зачем Министерство обороны рисует тех кто не может участвовать в операциях? 1 миллион гражданских зачем их учитывать было в составе армии? Я как нормальный человек считал у нас армия 2 млн человек еще и росгвардия, а по факту мы имели только 250 тысяч
    Те кто сидит в министрстве обороны даже не понимают какое число армии надо было держать для боеготовности страны, имея 1 млн человек на нам бы никто не напал, если бы мы готовы были отправить в бой 1 млн человек
    В советское время держали армию 5 миллионов человек и гражданских там не было
    У нас армия 1 миллион из которых 500 тысяч только боеготовых.
    Проблемы с порохом писали были еще во время сирийской компании и про ракеты писали что их не было
    Все проблема в том что пора производить высокоточное оружие, вы видели поля как лунные краторы?
    Американские рсзо химарс которые по мосту в херсоне точно били
    В америке химарсы появились в 2010 году а у нас тут затеяли сокращение армии. Денег было жалко, а если нашу страну разотрут и все тут разрушат?
    Вам денег было жалко на пару тысяч танков и самолетов? Новое ПВО.?
    Итоги Сердюковской модернизации армии. Они говорят мы заменили 70% техники новыми образцами, и это примерно 120 самолетов Су-34 Нам надо было их тысяче две для полного спокойствия. И плюс соседям их продать которые были бы за нас.
    Если Россия была бы сильным государство Украина не побежала бы на запад, как можно нашу страну сравнить с той же польшей?
    Украина на момент спецоперации выставил гораздо больше военных.
    В ДНР и ЛНР давно сигнализировали что они скоро нападут.
    Вот прикиньте мощь нашей армии мы год стоим возле Донецка.
    Мы что не можем там танков 200 бросить с пехотой и сделать так же как в соледаре? То что города надо обходитьи брать в кольцо.
  11. belovvladimir
    belovvladimir Сегодня, 11:49
    0
    Они, США явно напрашиваются в гости к российскому ВПК, ага, счаз, может ещё и ключ от сейфа где калоши лежат! wassat
  12. wandlitz
    wandlitz Сегодня, 12:08
    0
    Замглавы Госдепа США Шерман утверждает, что Россия продолжает обращаться к Ирану и Северной Корее из-за дефицита боеприпасов
    А даже если и так ... Россия и Иран суверенные страны и ни кто не запретит им взаимодействовать друг с другом.