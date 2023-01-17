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Американский эксперт о вероятном противостоянии с КНР: В морской войне почти всегда побеждает больший флот

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Американский эксперт о вероятном противостоянии с КНР: В морской войне почти всегда побеждает больший флот

В Пентагоне сегодня называют Китай «основной угрозой» для безопасности страны. В то же время, США сильно отстают от КНР в развитии своих ВМС, пишет CNN.


Согласно планам Пентагона, на вооружении американских военно-морских сил к 2045 году должны стоять 350 кораблей различного класса, говорится в материале со ссылкой на отчет Минобороны США за ноябрь прошлого года.

Между тем, в вышеупомянутом документе указано, что Китай уже через два года сможет довести численность своих ВМС до 400 кораблей.

В итоге, эксперты из CNN констатировали, что ВМС США сегодня безнадежно отстают от активно развивающегося китайского флота.

В то же время, в статье говорится, что в Пентагоне рассчитывают нивелировать разницу в численности боевых кораблей применением новейших технологий.

Мир вступает в новую эру военных действий, в которой интеграция технологий, концепций, партнеров и систем будет определять победу в конфликте

- говорится в отчете Минобороны США.

Впрочем, с вышеупомянутым утверждением в корне не согласен заведующий кафедрой изучения будущих войн в Лейдосе в Военно-морском колледже США Сэм Тангреди, который провел исследование 28 морских сражений, начиная аж с 500 г. до н.э. и заканчивая конфликтами времен холодной войны.

Оказалось, что всего в трех случаях из 28-ми технологии имели перевес над количеством.

В морской войне почти всегда побеждает больший флот

- подытожил Тангреди, предостерегая Пентагон от необдуманных действий в Индо-Тихоокеанском регионе.
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Использованы фотографии:
pixabay.com
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3 комментария
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 12:16
    +1
    Интересно в новой концепции современного морского боя какое место занимают надводные и подводные беспилотники... как они могут повлиять на исход морского сражения.
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 12:24
      0
      Лёха, думаешь надо проверить на практике? Хорошая мысль.)
  2. prodi
    prodi Сегодня, 12:25
    0
    а на фига Китаю морское сражение, да ещё в отдалении от своих берегов?