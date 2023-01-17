Американский эксперт о вероятном противостоянии с КНР: В морской войне почти всегда побеждает больший флот

В Пентагоне сегодня называют Китай «основной угрозой» для безопасности страны. В то же время, США сильно отстают от КНР в развитии своих ВМС, пишет CNN.
Согласно планам Пентагона, на вооружении американских военно-морских сил к 2045 году должны стоять 350 кораблей различного класса, говорится в материале со ссылкой на отчет Минобороны США за ноябрь прошлого года.
Между тем, в вышеупомянутом документе указано, что Китай уже через два года сможет довести численность своих ВМС до 400 кораблей.
В итоге, эксперты из CNN констатировали, что ВМС США сегодня безнадежно отстают от активно развивающегося китайского флота.
В то же время, в статье говорится, что в Пентагоне рассчитывают нивелировать разницу в численности боевых кораблей применением новейших технологий.
Мир вступает в новую эру военных действий, в которой интеграция технологий, концепций, партнеров и систем будет определять победу в конфликте
- говорится в отчете Минобороны США.
Впрочем, с вышеупомянутым утверждением в корне не согласен заведующий кафедрой изучения будущих войн в Лейдосе в Военно-морском колледже США Сэм Тангреди, который провел исследование 28 морских сражений, начиная аж с 500 г. до н.э. и заканчивая конфликтами времен холодной войны.
Оказалось, что всего в трех случаях из 28-ми технологии имели перевес над количеством.
В морской войне почти всегда побеждает больший флот
- подытожил Тангреди, предостерегая Пентагон от необдуманных действий в Индо-Тихоокеанском регионе.