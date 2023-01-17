Опрос показал, что граждане Китая относятся к США не так, как к Европе

Взгляды китайцев на европейские страны и США резко расходятся, несмотря на то, что эти страны обычно группируются вместе как «Запад»

Поддержка жителями Китая Соединенных Штатов в последнее время резко снизилась. Сейчас положительно относятся к США лишь 23 процента китайцев, что является рекордно низким показателем.Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в КНР по заказу западного академического журнала Journal of Current China Affairs.Исследование проводили сотрудники Национального университета Сингапура, университета Британской Колумбии (Канада) и университета Райса (Соединенные Штаты). Опрос показал, что граждане Китая относятся к США совсем не так, как к Европе, отношение к которой у них гораздо более благожелательное.Исследователи попросили респондентов оценить свое отношение к другим странам по шкале от «очень благоприятное» до «очень неблагоприятное». Всего опросили более двух тысяч человек. В списке государств, которые нужно было оценить, присутствовали Соединенные Штаты и девять стран Европы.Как оказалось, свое отношение к США подавлющее большинство респондентов охарактеризовали как «очень неблагоприятное» и «неблагоприятное». Но при этом почти все европейские страны, свидетельствует опрос, вызывают у граждан КНР позитивную реакцию. Исключение составляет лишь Британия, к которой выразили благожелательное отношение лишь 46 процентов китайцев. А больше всего положительных голосов получила Германия. Ее поддержало 69 процентов опрошенных.- отметили исследователи.