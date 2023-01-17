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Опрос показал, что граждане Китая относятся к США не так, как к Европе

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Опрос показал, что граждане Китая относятся к США не так, как к Европе

Поддержка жителями Китая Соединенных Штатов в последнее время резко снизилась. Сейчас положительно относятся к США лишь 23 процента китайцев, что является рекордно низким показателем.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в КНР по заказу западного академического журнала Journal of Current China Affairs.

Исследование проводили сотрудники Национального университета Сингапура, университета Британской Колумбии (Канада) и университета Райса (Соединенные Штаты). Опрос показал, что граждане Китая относятся к США совсем не так, как к Европе, отношение к которой у них гораздо более благожелательное.

Исследователи попросили респондентов оценить свое отношение к другим странам по шкале от «очень благоприятное» до «очень неблагоприятное». Всего опросили более двух тысяч человек. В списке государств, которые нужно было оценить, присутствовали Соединенные Штаты и девять стран Европы.

Как оказалось, свое отношение к США подавлющее большинство респондентов охарактеризовали как «очень неблагоприятное» и «неблагоприятное». Но при этом почти все европейские страны, свидетельствует опрос, вызывают у граждан КНР позитивную реакцию. Исключение составляет лишь Британия, к которой выразили благожелательное отношение лишь 46 процентов китайцев. А больше всего положительных голосов получила Германия. Ее поддержало 69 процентов опрошенных.

Взгляды китайцев на европейские страны и США резко расходятся, несмотря на то, что эти страны обычно группируются вместе как «Запад»

- отметили исследователи.
Использованы фотографии:
https://www.uglc.ru/
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12 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:30
    0
    Поддержка жителями Китая Соединенных Штатов в последнее время резко снизилась. Сейчас положительно относятся к США лишь 23 процента китайцев, что является рекордно низким показателем.
    О чем это говорит... да в общем то ни о чем. Там важен голос, мнение партии, все остальное вторично.
  2. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 11:32
    0
    Пропаганда - это наимощнейший инструмент. Он во многом определяет отношение к тому или иному в современном обществе.
    Причем, из собственных наблюдений, работает она одинаково хорошо на все слои населения, вне зависимости от уровня образования...
  3. far diu
    far diu Сегодня, 11:39
    0
    Тоже самое и в США:


    4% очень хорошо относятся к Китаю. 16% хорошо. Плохо 38%. Очень плохо 41%.
  4. Kuroneko
    Kuroneko Сегодня, 11:39
    0
    Итоги и неудивительны.
    Европа не против Китая (вот Бриташка - да, против), да и взаимная выгода в торговле. Но на ЕС давят США, прямо заявившие в своей военной стратегии, что Китай - враг номер один.
    Так что бесхребетная европушка последует указивке со стороны вашингтонского обкома. И уже лет через пять многие китайцы разлюбят и Европу. Ибо - той же вражиной и станет уже для них. С Россией у лгбтевропейцев не выйдет, переключатся на Китай.
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 11:49
      0
      Есть ли в Европе субъекты, которые могут независимо к мому-то относиться?
  5. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 11:47
    0
    В среднем как настраивают, так и относятся, ничего удивительного.
  6. Kuroneko
    Kuroneko Сегодня, 11:53
    0
    Цитата: ИванИванов
    Есть ли в Европе субъекты, которые могут независимо к кому-то относиться?

    Эм... Венгрия? Ну и Сербия, хотя она и не в ЕС (и никогда не будет).
  7. ГУМАНОИД
    ГУМАНОИД Сегодня, 11:56
    0
    Ну это смотря как считать и кто считает. Исследование проводили сотрудники Национального университета Сингапура, университета Британской Колумбии (Канада) и университета Райса (Соединенные Штаты). И всего лишь на миллиардносхвостиком Китай опросили 2000 неизвестно по какому критерию выбранных человек.Вот если бы по улицам прошлись ,причём не только мегаполисов,то думаю результат был бы совсем иным,причём не в пользу исключительных.
    1. far diu
      far diu Сегодня, 12:02
      0
      Наоборот. В самых развитых городах Китая: Шанхай, Пекин, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, поддержка будет выше, чем в городах 3-го уровня и в деревнях.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:00
    0
    положительно относятся к США лишь 23 процента китайцев
    Для почти полумиллиардного Китая многовато. Удивлен, что к британцам такое отношение
    выразили благожелательное отношение лишь 46 процентов китайцев
    Эти 46% наверное подзабыли историю своей страны.
    1. Hagen
      Hagen Сегодня, 12:07
      0
      Цитата: rotmistr60
      Для почти полумиллиардного Китая многовато.

      Вы, очевидно ошиблись с полумиллиардным Китаем, он почти полуторамиллиардный.
    2. far diu
      far diu Сегодня, 12:07
      0
      Ирония в том, что в Шанхае поддержка будет больше, чем в любом другом городе Китая, а в какой-нибудь деревне в центре или на западе Китая, где со времён Дэна Сяопина ничего почти не изменилось, поддержка будет минимальной, хотя дотуда англичане не добирались.