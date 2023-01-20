Почему я против легального короткоствола

«В республиках разрешено владение оружием вплоть до 12,7-мм и ничего. Преступность не выросла».

Почему я против «вооружения народа»?

Подготовка мобрезерва или очередной бред желающих иметь пистолет

«Оружие – это, прежде всего, мужская сила и мужская уверенность. Оружие не обязательно применять, а главное – сам факт его наличия в доступе для защиты своих прав. Именно это и придает уверенности».

«Кстати, разборки на дорогах с применением одной из сторон травмата – это не про пагубность владения оружием, а про то, что его мало, и шанс, достав оружие, не встретить оружие с другой стороны очень высок. Было бы оружия на руках больше, таких случаев стало бы меньше».

Возможно ли вообще разрешить продажу короткоствола?

Подытожим