Военное обозрение
Войти Регистрация

Почему я против легального короткоствола

18
Почему я против легального короткоствола

В сети опять всплыла тема легализации короткоствола. Причем к традиционным аргументам сторонников этого движения прибавилась довольно болезненная сегодня тема мобрезерва. Человек, имеющий легально собственный пистолет, лучше подготовлен к боевым действиям, чем тот, кто этого пистолета не имеет! Интересно, почему?


Лучше подготовлен тот, кто служил в нормальной армии, кто научен работать с теми видами вооружения, которые ему положены по воинской специальности. Тот, кто после службы периодически проходил переподготовку в той воинской части, где ему, в случае объявления мобилизации, предстоит служить.

Лично я знаю случаи, когда солдаты и сержанты после объявления мобилизации сами писали командирам вч, в которых служили, чтобы их призвали именно в их части. Но это те, кто уволился совсем недавно. Те, кого ещё помнят командиры.

Нас уже традиционно пугают разгулом преступности, где оружие есть и без легализации. Интересный аргумент приводят. Преступник будет знать, что у жертвы может быть в кармане пистолет, и не нападет. Фильмов насмотрелись про всяких суперменов? У тебя пистолет в кобуре, а у преступника он в руке. Да и терять ему нечего.

Я понимаю причины, по которым этот вопрос поднят. И почему поднят именно теми, кто на сегодня наиболее активен в сети, кого читают и кого заслуженно уважают как источник правдивой информации о войне. Даже один из основных аргументов сторонников легализации понимаю.

«В республиках разрешено владение оружием вплоть до 12,7-мм и ничего. Преступность не выросла».

В условиях жизни в прифронтовой полосе, фактически на линии соприкосновения – это было бы действительно правильное решение. Вооружение народа, фактически готовое народное ополчение на случай внезапного наступления противника. А преступность? С той стороны тоже не дураки, преступники прекрасно понимают, что особо перевоспитывать их никто не будет. И уговаривать сдаться тоже.

Если честно, мне, как человеку некоторое время очень близко «дружившему» с пистолетом, фактически разделявшим с ним подушку, непонятно такое желание иметь оружие дома. Любой человек, которому по служебной необходимости приходилось иметь дело с оружием, прекрасно знает, что пистолет создает больше проблем, чем защищает реально.

Любой выстрел будет стоить вам стольких нервов, что во второй раз вы подумаете стрелять или не стрелять. Даже если вы будете действовать строго по закону. Сколько людей пострадали за пресловутое «превышение»?.. Закон – это хорошо, но любой закон трактует человек. Увы, это так.

Почему я против «вооружения народа»?


Начну с простого, но почему-то мало кем освещаемого вопроса – зачем вообще необходимо личное оружие? Вопрос банальный. Для защиты!.. Тут понятно. Каждый из нас ежедневно подвергается какому-либо нападению. У кого-то отобрали телефон, кого-то обматерили в очереди к кассе супермаркета, на кого-то кто-то не так посмотрел, кого-то подрезал лихач на дороге…

А тут ещё жена с утра мозг вынесла. Сын-балбес опять двоек натаскал из школы. Начальник-сатрап за невыполненную работу взгрел. Аккумулятор в машине разрядился, когда надо было срочно ехать. Гаишник своей палкой машет. Да и контузия, полученная когда-то в горячей точке сказывается. Я нормальный человек и вполне адекватно реагирую на все нападения, но вот в этом случае…

И вот тут-то и кроется самая главная опасность. Человек без оружия и человек с оружием – это совершенно разные люди. Многих ли соседей в своей многоэтажке вы знаете? Единиц! Можете легко разрешить конфликт с помощью слов? Обычным человеческим языком?

Глупые вопросы? А ведь это вопросы очень серьезные. Достал пистолет, и твой противник сразу согласился с твоими аргументами. Или выстрелил в ответ. Ответственность «человека с ружьем» в нормальной мирной жизни на порядок выше, чем у человека без этого самого ружья.

Вспомнил недавнее видео попытки солдата взять в плен противника. Вполне оправданный во время войны эпизод. Или ты, или тебя. Предложил сдаться, попытались обмануть и повернуть автоматы на тебя. В ответ уничтожение. Правильно во время войны, а во время мира? В мирной обстановке.

Когда-то давно, ещё во времена СССР, у нас появилось новое «оружие» – восточные единоборства. Поколение «времени дожития» это прекрасно помнит, остальным боевики конца XX века в помощь. Тогда не было тренера, который бы не начинал тренировку с того, что карате – это прежде всего способ защиты. Но в жизни все оказалось наоборот. Короткоствол точно такое же оружие.

Увы, но наше общество не готово к тому, чтобы легализовать оружие. Того, что сегодня есть легально на руках населения, вполне хватит для защиты и прочего. Мы много говорим о воспитании, об идеологии, о какой-то подготовке мобсостава. И все соглашаемся, что с этим у нас в стране швах. Причем полный. А в случае с легализацией короткоствола, вдруг с этим у нас станет все в порядке!..

И ещё одно. Из фильмов об американских копах. Подумайте о действиях наших полицейских в случае, если ношение короткоствола будет разрешено. Как ни цинично это звучит, но я вполне допускаю расстрел задержанных просто из-за возможности применения пистолетов против сотрудников.

Не так полез за документами и получил пулю от сотрудника. Причем законно. Сотрудник в этом случае – представитель государственной власти. И разбираться с тем преступник в него собирается стрелять или законопослушный гражданин достал пистолет, чтобы отдать сотруднику, он не обязан. У него жизнь одна, семья, дети и все остальное присутствует так же, как и у других мужчин и женщин.

Наверное, поэтому я считаю, что легализация короткоствола – это не решение проблемы, а наоборот, усугубление этой проблемы. Именно из-за того, что наше общество ещё не созрело для этого. Сколько трупов у нас «на счету» наградного оружия? Сколько охотников погибает ежегодно на открытии охоты? Скажете, единицы? Да, цифры не шокируют. Но это подготовленные и многократно проверенные владельцы официально зарегистрированного оружия!

Подготовка мобрезерва или очередной бред желающих иметь пистолет


Красивая картинка того, как подготовленные, понимай – имеющие в личном пользовании нарезное оружие, мужчины в короткий срок вливаются с части и подразделения и уже обученные идут на передовую, ласкает сердце простого обывателя. Не надо особо заморачиваться с переподготовкой мобилизованных.

Ну и что, что «новый старый» учился работать с АКМ или АК-74. Автомат ему дадут тоже АК, только «цифирь» будет другая – 12 или 15. Автомат он и есть автомат. С танком та же история. Т-62 или Т-90? Ну танк же, значит «новый старый» с личным ПМ вполне сможет воевать и на нем. Ну а те, кто имел в качестве личного оружия карабины, вообще готовые снайперы: что в кабана стрелять, что в противника, какая разница?

Я, конечно, утрирую, но ведь разговор о том, что стрельба из пистолета раз в год в тире и готовность к мобилизации ведется вполне серьезно. Меня пытаются убедить, что все, кому нравится как «пистолет ляжку греет» – это лучшие бойцы, чем те, кто обходится без оружия в мирной жизни. Меня пытаются убедить даже в том, что мужчина без оружия – это вроде как дефективный мужчина. Вот цитата из Телеграм-канала:

«Оружие – это, прежде всего, мужская сила и мужская уверенность. Оружие не обязательно применять, а главное – сам факт его наличия в доступе для защиты своих прав. Именно это и придает уверенности».

Интересно, а тот человек, с которым у вас конфликт, тоже так думает? Если да, а я в этом уверен уже потому, что его пистолет тоже легальный, то что произойдет дальше – после демонстрации короткостволов? Будем «защищаться» дальше или спрячем стволы и разойдемся миром?

Ответ я нашел, кстати, у того же автора в «Телеграмме». Вдумайтесь в логику автора:

«Кстати, разборки на дорогах с применением одной из сторон травмата – это не про пагубность владения оружием, а про то, что его мало, и шанс, достав оружие, не встретить оружие с другой стороны очень высок. Было бы оружия на руках больше, таких случаев стало бы меньше».

Но вернемся к мобрезерву.

Не надо смешивать сладкое и холодное. Мы что хотим жить в таких же условиях, в каких живет прифронтовой Донбасс? Так давайте введем такую же систему, как в Швейцарии, например. С 18 лет возможность покупать пистолет. Отслужил в армии пулеметчиком – возможность иметь дома пулемет, гранатометчиком – гранатомет и т. д.

Красиво так, одна из самых вооруженных стран мира – вечно нейтральная Швейцария! 2,5 миллиона стволов на 8 миллионов населения. Все мужчины, по состоянию здоровья годные к службе в армии, обязаны владеть оружием и уметь его применять. Это часть патриотического воспитания нации. Только надо ли нам это?

Есть и другие данные. Именно Швейцария имеет один из самых высоких показателей по количеству преступлений с применением огнестрельного оружия! Именно в Швейцарии один из самых больших в мире показателей самоубийств с применением огнестрельного оружия. Именно Швейцария по уровню депрессивности населения занимает второе (после Норвегии) место в Европе.

Путь увеличения качества мобрезервов был и остается только один. Качественная, с точки зрения воспитания и обучения, срочная служба в армии и периодическая, качественная переподготовка хотя бы до 40 лет. Раз в три-четыре года на пару месяцев в часть и осваивать новую технику и вооружение или восстанавливать навыки работы с известной техникой.

Возможно ли вообще разрешить продажу короткоствола?


Сейчас напишу неожиданное для тех, кто уже понял мою позицию. Да, продажу пистолетов можно разрешить через довольно короткое время. Для этого необходимо изменить законодательную базу. Прежде всего, нужно четко определить ключевые понятия. Такие как самооборона, к примеру.

Далее, необходимо четко разделить охотничье, спортивное и боевое оружие. Нарезной карабин у охотника-промысловика – это охотничье оружие или боевое? А винтовка биатлониста? Много вопросов, например, вызывают помповики. Это боевое или охотничье оружие?

Я пару лет как прекратил ходить на охоту. Наступает такое время, когда приходится прощаться с любимым хобби. Теперь выезжаю скорее пострелять по пластиковым бутылкам, подышать запахом пороха, почувствовать атмосферу охоты. И вот тут-то и приходит в голову крамольная мысль о том, почему так мало мальчишек рядом с матерыми охотниками.

Я впервые стрелял из одностволки лет в 12. А охотиться самостоятельно начал лет в 14. Под присмотром отца, но я чувствовал себя стрелком. Уверен, что именно охота воспитала во мне уважение и любовь к оружию. Я не боялся оружия. Почему бы сегодня не разрешить мальчишкам лет с 14–15 пользоваться под присмотром взрослых охотничьими дробовиками?

Далее. Необходимо возродить тиры в школах и колледжах. Я в 9–10 классах стрелял из мелкашки практически раз в две недели. Уроки НВП были спаренными, так что стреляли мы много. Для большинства этого было достаточно.

Итак, доступ к спортивному и охотничьему оружию необходимо смягчить. Это даст населению необходимые навыки в стрелковой подготовке, а вот с короткостволом необходимо ввести серьезные ограничения. Для того, чтобы человек смог получить право на покупку и хранение (заметьте – хранение, но не скрытое ношение), необходимо пройти медицинское, в том числе и психологическое, обследование.

Кроме этого, необходимо организовать специальные курсы по изучению оружия и порядку его применения с выдачей лицензии на хранение. Причем прохождение таких курсов должно быть ежегодным с продлением лицензии. В том числе и по знанию законов и других документов, касающихся хранения оружия.

Ну и по скрытому ношению. Тут все достаточно просто. Лицензию на скрытое ношение оружия можно получить, закончив специальные курсы. По типу курсов телохранителей или частных охранников. При этом наказание за неправомерное применение оружия необходимо максимально ужесточить.

Подытожим


Я понимаю, что вопрос о легализации короткоствола будет периодически возникать и в будущем. Всегда были и будут люди, которые всеми правдами и неправдами будут хотеть иметь в личном пользовании что-то такое, что, по их мнению, выделит их из общей массы людей, что сделает их исключительными, привилегированными.

Наличие оружия, возможность с его помощью добиваться своих целей, управление другими людьми в конечном итоге – один из наиболее легких путей такого превосходства. Оружие как способ быть им чуть-чуть выше остальных. Но при этом они будут постоянно рассказывать о том, что именно оружие в их руках делает мир безопасным.

Этим людям бесполезно говорить о том, что любое оружие предназначено для силового воздействия на другого человека, вплоть до убийства. Не бывает оружия для самозащиты. Все зависит от того, кто и для чего его применяет. Даже то оружие, которое создают для спортивных соревнований и охоты, убивает! Самым страшным оружием всех времен, как многие знают, является обычный кухонный нож.

Когда-нибудь наступит время, когда мы сможем спокойно покупать пистолеты или винтовки в магазине, но для этого мы должны измениться. Для этого должны измениться законы. Для этого должно измениться само общество.

А пока, при условии выполнения хотя бы части того, что я предложил выше, можно разрешить покупку и хранение короткоствола. Не более того. Разрешить с пониманием того, что такое решение будет стоить жизни какому-то количеству людей...
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
18 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. zontov79
    zontov79 Сегодня, 03:45
    +1
    У аффтора рассуждения на уровне детсада . Почему он против , да потому что мямля . И в основном все рассуждения автора как подчинить себе другого человека с помощью оружия . Вот тебе автор даже нож нельзя в руки давать.
  2. zontov79
    zontov79 Сегодня, 03:48
    +2
    Одна фраза этого писюка чего стоит : Не бывает оружия для самозащиты. Все зависит от того, кто и для чего его применяет. - Человек сам себе противоречит, как это понимать ?))
    1. Александр Иваныч
      Александр Иваныч Сегодня, 05:22
      0
      А что здесь не понятно?
      [/quote]
      Одна фраза этого писюка чего стоит : Не бывает оружия для самозащиты[quote]

      То, что можно будет купить для самозащиты, можно будет использовать и для нападения.
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 04:22
    +8
    Может государство на данный момент обеспечить стопроцентную защиту граждан от нападения криминальных и шизанутых элементов? ... Ответ риторический... нет.
    Любой из нас может подвергнуться нападению пьяных, больных на голову, обиженных на соседа, жену, полицию, мэрию,дворника и т. д. да и просто на весь мир...как защититься простому человеку до приезда полиции чтобы его не убили за это время?
    Как еще не сесть в тюрьму пытаясь защититься от насилия?
    Автор сделал акцент совершено на посторонних вещах.
    Любым таким писателям прежде чем говорить о запрете оружия народу надо обьяснить людям как не потерять жизнь и здоровье на улице от обычных гопников.
    В Ижевске в сентябре прошлого года
    обиженный на весь мир недоросль с двумя переделанными травматами убил за несколько минут 17 человек... шесть взрослых, два охранника и остальные школьники... все были безоружны и беззащитны...эту историю почему то быстро закрыли полным молчанием... наше любимое государство абсолютно бессильно в защите граждан против таких нападений
    Как то мне не хочется быть беззащитной мишенью для таких убийц. request
    1. Александр Иваныч
      Александр Иваныч Сегодня, 05:10
      +1
      Может государство на данный момент обеспечить стопроцентную защиту граждан от нападения криминальных и шизанутых элементов? ... Ответ риторический... нет.
      [/quote]
      Ни одно государство не может и не сможет этого сделать.
      Любым таким писателям прежде чем говорить о запрете оружия народу надо обьяснить людям как не потерять жизнь и здоровье на улице от обычных гопников.[quote]

      А вы сможете объяснить людям как не потерять жизнь и здоровье на улице от вооруженных "обычных гопников"? В любом случае нападающий, предполагая, что у вас может быть оружие, не дас вам возможности им воспользоваться.
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 05:35
        0
        Цитата: Александр Иваныч
        вы сможете объяснить людям как не потерять жизнь и здоровье на улице от вооруженных "обычных гопников"?

        Я надеялся что это вы сможете. smile
        Цитата: Александр Иваныч
        В любом случае нападающий, предполагая, что у вас может быть оружие, не дас вам возможности им воспользоваться.

        Чего же тогда преступники не нападают на вооруженных полицейских, военных, вооруженную охрану различных обьектов и лиц? what
        Хотя я иногда вижу что некоторые полицейские носят пистолеты самым беззалаберным образом в людных местах,преступники очень легко могут его изьять.
  4. Комментарий был удален.
  5. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 04:50
    +6
    да низзя народу оружие разрешать)))отбирали сотню лет не для того чтобы раздавать)))вот молдаванам можно они как финны хладнокровные и ваще закон не нарушают)))прибалтам можно они весь СССР кормили и отдувались за всех будучи витриной советского мира а глубинному народу куды?)) да и зачем сиди картошку рой . денег все равно нет так что и преступник не страшен ну не полезет он к человеку у кого доход 22 тыщи в месяц (( ну а если допустим как в Ковдоре или там Севастополе да хоть бы и в Кондопоге так там обычная бытовуха и не нужно никакое оружие) оружие имеют россияне у которых традиция иметь дома оружие Кавказские республики к примеру там вообще народный промысел исторически так сложилось был в набигании на корованы)))) и еще если поезд грабят всем селом это не преступление ибо народ не может совершать преступления а кто думает по другому тот нацист а если работаешь барменом или кладовщиком в озоне или горбатишь на стройке ну зачем такому оружие? еще сам себе яйца отстрелит
  6. parusnik
    parusnik Сегодня, 05:00
    +3
    Почему я против легального короткоствола
    Быть,сече кровавой в комментариях smile
    1. 3x3zsave
      3x3zsave Сегодня, 05:46
      +2
      Быть,сече кровавой в комментариях
      Первый раз что-ли?
    2. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 05:48
      +1
      Цитата: parusnik
      Почему я против легального короткоствола
      Быть,сече кровавой в комментариях

      Всяко быть. Особенно если задуматься над заголовком статьи. Автор против легального короткоствола. А нелегальный готов приветствовать?
  7. Русский ватник
    Русский ватник Сегодня, 05:11
    +2
    Автор тут зацепил каратэ. Может тогда он вспомнит чем мотивировали власти запрет? Именно возможностью сопротивления. ЭТО КАРАТЭ, противостоять которому должен был ВООРУЖЕННЫЙ сотрудник милиции. И не столько было отморозков в секциях. Говорю как человек, несколько лет им занимавшийся. А по беседам с тогдашними милиционерами понимал истинную сущность запрета . Власти до дрожи в коленках боялись появления неподконтрольных и самодостаточных групп населения. И с короткостволом так же. Проще запретить. Наши власти всегда идут по пути наименьшего сопротивления.
  8. yuriy55
    yuriy55 Сегодня, 05:21
    +2
    Я понимаю, что вопрос о легализации короткоствола будет периодически возникать и в будущем.

    Вопрос о легализации короткоствола будет возникать до тех пор, пока ВСЕ ГРАЖДАНЕ РОССИИ не получат равные права на защиту от насилия, грабежа и нападения.
    * * *
    Что касается неадекватных подростков, то родителями их являются птенцы ЕБН-вского переворота. Это они прививают своим детям (если те появляются) законы выживания. а гопники появляются там, где отсутствуют государственные службы правопорядка, а судебная система не является справедливой (где всё решают деньги).
    * * *
    Кроме того, я ЛИЧНО считаю, что человек имеет полное право защитить своё здоровье (здоровье граждан) от собак, потому что государство пустило вопрос содержания этих животных на самотёк.

    Таких зоозащитников нужно оставлять наедине со стаями...
    А раньше были службы отлова.
  9. Николай Малюгин
    Николай Малюгин Сегодня, 05:33
    0
    Любое оружие предназначено либо для преступления,либо для защиты себя дорогого.Если вспомнить прошлое,то для владельца огнестрельного оружия всегда заканчивалось бедой. Он мог напугать нападавших,но неожиданно применял его в родном доме. Чтобы разрешить ношение огнестрельного оружия,необходимы законы по его применению.Кто будет этим заниматься? Сейчас вся атмосфера пропитана ненавистью.У однихэта ненависть к нацикам. У других чувство обделенности.Нам навешали символы. Про "космическую империю",про превосходство духа над реальностью.Кто слаб душой,тот первым и выстрелит.Кавардак в головах лечат не оружием.
  10. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 05:41
    +1
    Цитата: Русский ватник
    Автор тут зацепил каратэ.

    Автор не знает поговорки 90-х годов ... лучше старенький ТТ чем дзю-до и каратэ. smile
    Кладбища России полны такими вот каратистами-спортменами... бойцами 90х.
  11. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 05:43
    0
    Цитата: Николай Малюгин
    Сейчас вся атмосфера пропитана ненавистью.

    Значит дело не в оружии, а в разрухе в умах людей... request
    А эта проблема посложнее будет.
  12. kot-begemot
    kot-begemot Сегодня, 05:50
    +2
    Глупости пишет автор,тут,не детсад,тут бабушки на лавке у подъезда.Особенно порадовала Швейцария,с её примерами и " статистикой".Предположим,что наличие высотных зданий увеличивает колличество самоубийц-летчиков,а продажа хлеба в магазинах просто смертельно опасна,ибо все убийцы,самоубийцы,водители,силовики и преступники едят хлеб.Смотрю на Прибалтику,Чехию-оружие можно,уровень преступности,в общем то и не изменился.Стало меньше тяжких преступлений.А на счет полиции и расстрела задержаных и подозреваемых-буйные и глупые закончатся быстро,остальные сто раз подумают стоит ли доставать ствол при силовиках.Оружие,это инструмент,которым надо учить пользоваться,надо понимать его серьезность и опасность.Иначе болгарки,бензопилы,ломы и топоры с кухонными ножами надо тоже запрещать.И автомобили.Гражданин с оружием,это сила,уверенность,спокойствие для окружающих-но,он по мнению автора опасен.А гражданин с оружием в лесу-он охотник,он подобен ангелу?Бойтесь криминала,у него и та4 есть стволы,но,почему законопослушный гражданин лишен права адекватной защиты себя,близких,собственного имущества?
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 05:58
      0
      Цитата: kot-begemot
      .А гражданин с оружием в лесу-он охотник,он подобен ангелу?

      Ага, стою "на номере" с карабином и чувствую как крылья растут, а косуля от нимба шарахается wassat
  13. Александр Иваныч
    Александр Иваныч Сегодня, 05:56
    0
    Согласен с автором, что вооружаться смысла нет. Это принесет больше проблем, чем пользы.
    [/quote]Когда-нибудь наступит время, когда мы сможем спокойно покупать пистолеты или винтовки в магазине, но для этого мы должны измениться.[quote]

    Если такое время и наступит, надобность в оружии отпадет, так как мы изменимся.
    Ну а если всё-таки разрешить продавать продавать, то не плохо бы проработать способ идентификации оружия по выпущеной пуле. То есть при регистрации оружия в базе данных должны быть обозначены особенности данного ствола. Тогда по пуле можно будет определить владельца.
    Такая мера повысит ответственность владельцев, ведь придется объяснять причину стрельбы.