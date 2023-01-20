Почему я против легального короткоствола

В сети опять всплыла тема легализации короткоствола. Причем к традиционным аргументам сторонников этого движения прибавилась довольно болезненная сегодня тема мобрезерва. Человек, имеющий легально собственный пистолет, лучше подготовлен к боевым действиям, чем тот, кто этого пистолета не имеет! Интересно, почему?
Лучше подготовлен тот, кто служил в нормальной армии, кто научен работать с теми видами вооружения, которые ему положены по воинской специальности. Тот, кто после службы периодически проходил переподготовку в той воинской части, где ему, в случае объявления мобилизации, предстоит служить.
Лично я знаю случаи, когда солдаты и сержанты после объявления мобилизации сами писали командирам вч, в которых служили, чтобы их призвали именно в их части. Но это те, кто уволился совсем недавно. Те, кого ещё помнят командиры.
Нас уже традиционно пугают разгулом преступности, где оружие есть и без легализации. Интересный аргумент приводят. Преступник будет знать, что у жертвы может быть в кармане пистолет, и не нападет. Фильмов насмотрелись про всяких суперменов? У тебя пистолет в кобуре, а у преступника он в руке. Да и терять ему нечего.
Я понимаю причины, по которым этот вопрос поднят. И почему поднят именно теми, кто на сегодня наиболее активен в сети, кого читают и кого заслуженно уважают как источник правдивой информации о войне. Даже один из основных аргументов сторонников легализации понимаю.
«В республиках разрешено владение оружием вплоть до 12,7-мм и ничего. Преступность не выросла».
В условиях жизни в прифронтовой полосе, фактически на линии соприкосновения – это было бы действительно правильное решение. Вооружение народа, фактически готовое народное ополчение на случай внезапного наступления противника. А преступность? С той стороны тоже не дураки, преступники прекрасно понимают, что особо перевоспитывать их никто не будет. И уговаривать сдаться тоже.
Если честно, мне, как человеку некоторое время очень близко «дружившему» с пистолетом, фактически разделявшим с ним подушку, непонятно такое желание иметь оружие дома. Любой человек, которому по служебной необходимости приходилось иметь дело с оружием, прекрасно знает, что пистолет создает больше проблем, чем защищает реально.
Любой выстрел будет стоить вам стольких нервов, что во второй раз вы подумаете стрелять или не стрелять. Даже если вы будете действовать строго по закону. Сколько людей пострадали за пресловутое «превышение»?.. Закон – это хорошо, но любой закон трактует человек. Увы, это так.
Почему я против «вооружения народа»?
Начну с простого, но почему-то мало кем освещаемого вопроса – зачем вообще необходимо личное оружие? Вопрос банальный. Для защиты!.. Тут понятно. Каждый из нас ежедневно подвергается какому-либо нападению. У кого-то отобрали телефон, кого-то обматерили в очереди к кассе супермаркета, на кого-то кто-то не так посмотрел, кого-то подрезал лихач на дороге…
А тут ещё жена с утра мозг вынесла. Сын-балбес опять двоек натаскал из школы. Начальник-сатрап за невыполненную работу взгрел. Аккумулятор в машине разрядился, когда надо было срочно ехать. Гаишник своей палкой машет. Да и контузия, полученная когда-то в горячей точке сказывается. Я нормальный человек и вполне адекватно реагирую на все нападения, но вот в этом случае…
И вот тут-то и кроется самая главная опасность. Человек без оружия и человек с оружием – это совершенно разные люди. Многих ли соседей в своей многоэтажке вы знаете? Единиц! Можете легко разрешить конфликт с помощью слов? Обычным человеческим языком?
Глупые вопросы? А ведь это вопросы очень серьезные. Достал пистолет, и твой противник сразу согласился с твоими аргументами. Или выстрелил в ответ. Ответственность «человека с ружьем» в нормальной мирной жизни на порядок выше, чем у человека без этого самого ружья.
Вспомнил недавнее видео попытки солдата взять в плен противника. Вполне оправданный во время войны эпизод. Или ты, или тебя. Предложил сдаться, попытались обмануть и повернуть автоматы на тебя. В ответ уничтожение. Правильно во время войны, а во время мира? В мирной обстановке.
Когда-то давно, ещё во времена СССР, у нас появилось новое «оружие» – восточные единоборства. Поколение «времени дожития» это прекрасно помнит, остальным боевики конца XX века в помощь. Тогда не было тренера, который бы не начинал тренировку с того, что карате – это прежде всего способ защиты. Но в жизни все оказалось наоборот. Короткоствол точно такое же оружие.
Увы, но наше общество не готово к тому, чтобы легализовать оружие. Того, что сегодня есть легально на руках населения, вполне хватит для защиты и прочего. Мы много говорим о воспитании, об идеологии, о какой-то подготовке мобсостава. И все соглашаемся, что с этим у нас в стране швах. Причем полный. А в случае с легализацией короткоствола, вдруг с этим у нас станет все в порядке!..
И ещё одно. Из фильмов об американских копах. Подумайте о действиях наших полицейских в случае, если ношение короткоствола будет разрешено. Как ни цинично это звучит, но я вполне допускаю расстрел задержанных просто из-за возможности применения пистолетов против сотрудников.
Не так полез за документами и получил пулю от сотрудника. Причем законно. Сотрудник в этом случае – представитель государственной власти. И разбираться с тем преступник в него собирается стрелять или законопослушный гражданин достал пистолет, чтобы отдать сотруднику, он не обязан. У него жизнь одна, семья, дети и все остальное присутствует так же, как и у других мужчин и женщин.
Наверное, поэтому я считаю, что легализация короткоствола – это не решение проблемы, а наоборот, усугубление этой проблемы. Именно из-за того, что наше общество ещё не созрело для этого. Сколько трупов у нас «на счету» наградного оружия? Сколько охотников погибает ежегодно на открытии охоты? Скажете, единицы? Да, цифры не шокируют. Но это подготовленные и многократно проверенные владельцы официально зарегистрированного оружия!
Подготовка мобрезерва или очередной бред желающих иметь пистолет
Красивая картинка того, как подготовленные, понимай – имеющие в личном пользовании нарезное оружие, мужчины в короткий срок вливаются с части и подразделения и уже обученные идут на передовую, ласкает сердце простого обывателя. Не надо особо заморачиваться с переподготовкой мобилизованных.
Ну и что, что «новый старый» учился работать с АКМ или АК-74. Автомат ему дадут тоже АК, только «цифирь» будет другая – 12 или 15. Автомат он и есть автомат. С танком та же история. Т-62 или Т-90? Ну танк же, значит «новый старый» с личным ПМ вполне сможет воевать и на нем. Ну а те, кто имел в качестве личного оружия карабины, вообще готовые снайперы: что в кабана стрелять, что в противника, какая разница?
Я, конечно, утрирую, но ведь разговор о том, что стрельба из пистолета раз в год в тире и готовность к мобилизации ведется вполне серьезно. Меня пытаются убедить, что все, кому нравится как «пистолет ляжку греет» – это лучшие бойцы, чем те, кто обходится без оружия в мирной жизни. Меня пытаются убедить даже в том, что мужчина без оружия – это вроде как дефективный мужчина. Вот цитата из Телеграм-канала:
«Оружие – это, прежде всего, мужская сила и мужская уверенность. Оружие не обязательно применять, а главное – сам факт его наличия в доступе для защиты своих прав. Именно это и придает уверенности».
Интересно, а тот человек, с которым у вас конфликт, тоже так думает? Если да, а я в этом уверен уже потому, что его пистолет тоже легальный, то что произойдет дальше – после демонстрации короткостволов? Будем «защищаться» дальше или спрячем стволы и разойдемся миром?
Ответ я нашел, кстати, у того же автора в «Телеграмме». Вдумайтесь в логику автора:
«Кстати, разборки на дорогах с применением одной из сторон травмата – это не про пагубность владения оружием, а про то, что его мало, и шанс, достав оружие, не встретить оружие с другой стороны очень высок. Было бы оружия на руках больше, таких случаев стало бы меньше».
Но вернемся к мобрезерву.
Не надо смешивать сладкое и холодное. Мы что хотим жить в таких же условиях, в каких живет прифронтовой Донбасс? Так давайте введем такую же систему, как в Швейцарии, например. С 18 лет возможность покупать пистолет. Отслужил в армии пулеметчиком – возможность иметь дома пулемет, гранатометчиком – гранатомет и т. д.
Красиво так, одна из самых вооруженных стран мира – вечно нейтральная Швейцария! 2,5 миллиона стволов на 8 миллионов населения. Все мужчины, по состоянию здоровья годные к службе в армии, обязаны владеть оружием и уметь его применять. Это часть патриотического воспитания нации. Только надо ли нам это?
Есть и другие данные. Именно Швейцария имеет один из самых высоких показателей по количеству преступлений с применением огнестрельного оружия! Именно в Швейцарии один из самых больших в мире показателей самоубийств с применением огнестрельного оружия. Именно Швейцария по уровню депрессивности населения занимает второе (после Норвегии) место в Европе.
Путь увеличения качества мобрезервов был и остается только один. Качественная, с точки зрения воспитания и обучения, срочная служба в армии и периодическая, качественная переподготовка хотя бы до 40 лет. Раз в три-четыре года на пару месяцев в часть и осваивать новую технику и вооружение или восстанавливать навыки работы с известной техникой.
Возможно ли вообще разрешить продажу короткоствола?
Сейчас напишу неожиданное для тех, кто уже понял мою позицию. Да, продажу пистолетов можно разрешить через довольно короткое время. Для этого необходимо изменить законодательную базу. Прежде всего, нужно четко определить ключевые понятия. Такие как самооборона, к примеру.
Далее, необходимо четко разделить охотничье, спортивное и боевое оружие. Нарезной карабин у охотника-промысловика – это охотничье оружие или боевое? А винтовка биатлониста? Много вопросов, например, вызывают помповики. Это боевое или охотничье оружие?
Я пару лет как прекратил ходить на охоту. Наступает такое время, когда приходится прощаться с любимым хобби. Теперь выезжаю скорее пострелять по пластиковым бутылкам, подышать запахом пороха, почувствовать атмосферу охоты. И вот тут-то и приходит в голову крамольная мысль о том, почему так мало мальчишек рядом с матерыми охотниками.
Я впервые стрелял из одностволки лет в 12. А охотиться самостоятельно начал лет в 14. Под присмотром отца, но я чувствовал себя стрелком. Уверен, что именно охота воспитала во мне уважение и любовь к оружию. Я не боялся оружия. Почему бы сегодня не разрешить мальчишкам лет с 14–15 пользоваться под присмотром взрослых охотничьими дробовиками?
Далее. Необходимо возродить тиры в школах и колледжах. Я в 9–10 классах стрелял из мелкашки практически раз в две недели. Уроки НВП были спаренными, так что стреляли мы много. Для большинства этого было достаточно.
Итак, доступ к спортивному и охотничьему оружию необходимо смягчить. Это даст населению необходимые навыки в стрелковой подготовке, а вот с короткостволом необходимо ввести серьезные ограничения. Для того, чтобы человек смог получить право на покупку и хранение (заметьте – хранение, но не скрытое ношение), необходимо пройти медицинское, в том числе и психологическое, обследование.
Кроме этого, необходимо организовать специальные курсы по изучению оружия и порядку его применения с выдачей лицензии на хранение. Причем прохождение таких курсов должно быть ежегодным с продлением лицензии. В том числе и по знанию законов и других документов, касающихся хранения оружия.
Ну и по скрытому ношению. Тут все достаточно просто. Лицензию на скрытое ношение оружия можно получить, закончив специальные курсы. По типу курсов телохранителей или частных охранников. При этом наказание за неправомерное применение оружия необходимо максимально ужесточить.
Подытожим
Я понимаю, что вопрос о легализации короткоствола будет периодически возникать и в будущем. Всегда были и будут люди, которые всеми правдами и неправдами будут хотеть иметь в личном пользовании что-то такое, что, по их мнению, выделит их из общей массы людей, что сделает их исключительными, привилегированными.
Наличие оружия, возможность с его помощью добиваться своих целей, управление другими людьми в конечном итоге – один из наиболее легких путей такого превосходства. Оружие как способ быть им чуть-чуть выше остальных. Но при этом они будут постоянно рассказывать о том, что именно оружие в их руках делает мир безопасным.
Этим людям бесполезно говорить о том, что любое оружие предназначено для силового воздействия на другого человека, вплоть до убийства. Не бывает оружия для самозащиты. Все зависит от того, кто и для чего его применяет. Даже то оружие, которое создают для спортивных соревнований и охоты, убивает! Самым страшным оружием всех времен, как многие знают, является обычный кухонный нож.
Когда-нибудь наступит время, когда мы сможем спокойно покупать пистолеты или винтовки в магазине, но для этого мы должны измениться. Для этого должны измениться законы. Для этого должно измениться само общество.
А пока, при условии выполнения хотя бы части того, что я предложил выше, можно разрешить покупку и хранение короткоствола. Не более того. Разрешить с пониманием того, что такое решение будет стоить жизни какому-то количеству людей...