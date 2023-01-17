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Военнослужащие ВС РФ взяли штурмом несколько опорных пунктов ВСУ на направлении Заречное — Торское

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Военнослужащие ВС РФ взяли штурмом несколько опорных пунктов ВСУ на направлении Заречное — Торское

Российские войска и «добровольцы» группы «Вагнера» продолжают развивать успех на Донецком направлении, уничтожая оборону противника. При этом киевская пропаганда все еще ведет «виртуальные бои» в Соледаре, не в силах смириться с потерей города. Подтверждено освобождение музыкантами пгт Соль (украинский Генштаб это отрицает), тем самым перерезано железнодорожное сообщение между Северском и Артемовском (Бахмутом).


Журналист испанского El Pais посетил украинскую передовую под Бахмут и описал очень тяжелое положение ВСУ, бросивших туда все силы в попытке остановить наступление наших войск. Командир танка 24-й механизированной бригады ВСУ рассказал журналисту, что в результате боев в Артемовске из шести танков, оставшихся в его роте две недели назад, сейчас в строю только один.

Идут бои в Клещеевке южнее Артемовска, взятие которой открывает еще один путь в город и дает возможность установить огневой контроль над трассой Артемовск — Константиновка. Работают штурмовые отряды «Вагнера» при поддержке артиллерии и авиации. ВС РФ ведут наступление на Парасковиевку, бои идут на окраинах посёлка и в районе Красной Горы.

На Луганском направлении наши войска при активной работе артиллерии придвигаются по линии Сватово — Кременная на западе ЛНР. В ходе артподготовки российские батареи ЗВО накрыли позиции подразделений боевиков в окрестностях Синьковки и Берестового Харьковской области, нанесены удары по двум бригадам ВСУ в районах Серебрянки и Терн ДНР. Украинцы, в свою очередь, подвергли обстрелу Краснопоповку, Кармазиновку, Кузьмино и Кременную.

При поддержке артиллерии ротные тактические группы ВСУ, усиленные бронетехникой, одна за другой пытаются прорваться в районе поселка Новоселовское Сватовского района ЛНР. Наша оборона сдерживает контратаки противника, активно работает армейская авиация.

Военнослужащие ВС РФ взяли штурмом несколько опорных пунктов ВСУ на направлении Заречное — Торское в Донецкой республике. По данным разведки, командование ВСУ планирует провести контратаку силами подкреплений, переброшенных в окрестности Дибровой и Червонопоповки.



На Херсонском и Запорожском линиях фронта продолжаются артиллерийские дуэли. Наши артиллеристы отработали по целям в Херсоне, Антоновке, Инженерном, Дудчанах и Бериславе, нанесены ракетные удары по промышленным объектам в Запорожье и окрестностях областного административного центра.

Некоторые российские военные эксперты высказывают мнение, что ВС РФ следует сконцентрироваться не на укрепрайоне ВСУ в ДНР, а на Запорожском и Харьковском направлениях. Успешное наступление на этих участках позволит окружить всю ударную группировку врага на Донбассе и сформировать котёл, внутри которого окажутся наиболее боеспособные части украинской армии. Разгром этих войск станет переломным во всей военной кампании.

Как всегда, невнятные и противоречивые прогнозы дает американский Институт изучения войны. В ISW считают, что российские войска могут готовиться к большой наступательной операции или, наоборот, к более масштабным дезорганизационным атакам без проведения крупных наступательных кампаний.
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Использованы фотографии:
МО РФ
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4 комментария
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  1. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 11:43
    +2
    Бахмут постепенно охватывается группировкой российских войск и ЧВК "Вагнер" , практически взята Клещеевка ( что позволит выйти на н.п. Красное и осуществлять контроль участка трассы Часов Яр -Бахмут) , взят ПГТ "Соль" , ведутся бои в Парасковеевке ( что позволит выйти на трассу Краматорск -Бахмут) , одновременно с занятием ПГТ "Соль" начался охват Белогоровки (что позволит полностью блокировать Северск ) . Если в ближайшее время штабом ВСУ не будет принято решение о выводе войск из Бахмута и Северска , то они будут блокированы. Хотя не удивлюсь , если такое решение принято не будет, потому что для Киева главное- хорошее "патриотическое" шоу , позволяющее выпрашивать деньги у НАТО, нежели жизни украинцев.
    1. Маз
      Маз Сегодня, 11:49
      +6
      Ну карты у вас , убиться и не встать , я рукой лучше рисую. Торское это подход к Северску и отодвигание ВСУ от Кременной где по трассе через которую идет бк, продукты и прочее снабжение для группировки у Бахмута.

  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 11:44
    +3
    Тоже я думал о "большом" котле, как-нибудь из района западнее Угледара и Изюма навстречу друг другу. Но Мысли эти были в прошлом году когда Изюм был наш и наши стояли аж под балаклеей. Тогда мне перспективы такого мегакотла казались реальными. но это если стрелочками по карте. а вот если реально по земельке, где каждый метр иногда смерть под кустиком ждет в виде пулеметной точки , где иногда за каждый дом сутки биться надо, тогда планы меняются. Операция на глубокий охват и рассечение это конечно красиво, но требует накопление огромного количества резервов и потом оперативного введения их в полосу прорыва.
    Есть вариант и по другому. наиболее боеспособными подразделениями "вскрывать " оборону противника как консервным ножом, взламывать его путем фронтальных прорывов и добивать очаги менее боеспособными частями. Это скорее наступление в стиле асфальтового катка, зато после себя не оставляет засевшей в укрепе окруженной армии противника и не дает шансов ни на ее деблокаду ни на вывод через гуманитарный коридор.
    Говоря условно -типа одной операции это "Сталинград" тип другой это "висло-одерская". Широкой публике и военным экспертам зачастую нравится первая. С глубокими обходами и охватами и явным окружением группировки. Однако не будем забывать, что это возможно при соответствующих условиях. Наличие степной открытой местности без крупных городских агломераций ка в поволжских степях, удобных для движения механизированных групп. Затрудненныая ротация и пополнение частей противника в силу дальности линий снабжения и природных условий. Слабые фланги группировки состоящие из нестойких частей-румыны, итальянцы, испанцы, венгры.
    В данный момент на Донбассе ВС РФ воюют в условиях практически сплошной застройки -города переходят в поселки, посёлки друг в друга, а между ними не отмеченные на картах садовые участки и прочие дачи. Противник стойко и упорно обороняется,. пехотные части насыщенны ручными противотанковым средствами, пополнение живой силой осуществляется регулярно. Именно с похожими условиями Советские войска столкнулись при боях в 44045 годах непосредственно германии и Венгрии и там тип наступательных операций изменился в сторону второго типа.
    1. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 11:50
      +5
      Северск уже настолько окружается быстро, что Залужный просит Клоуна увести оттуда войска, иначе будет котёл из 4-х населённых пунктов (включая Северск).