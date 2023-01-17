Российские войска и «добровольцы» группы «Вагнера» продолжают развивать успех на Донецком направлении, уничтожая оборону противника. При этом киевская пропаганда все еще ведет «виртуальные бои» в Соледаре, не в силах смириться с потерей города. Подтверждено освобождение музыкантами пгт Соль (украинский Генштаб это отрицает), тем самым перерезано железнодорожное сообщение между Северском и Артемовском (Бахмутом).
Журналист испанского El Pais посетил украинскую передовую под Бахмут и описал очень тяжелое положение ВСУ, бросивших туда все силы в попытке остановить наступление наших войск. Командир танка 24-й механизированной бригады ВСУ рассказал журналисту, что в результате боев в Артемовске из шести танков, оставшихся в его роте две недели назад, сейчас в строю только один.
Идут бои в Клещеевке южнее Артемовска, взятие которой открывает еще один путь в город и дает возможность установить огневой контроль над трассой Артемовск — Константиновка. Работают штурмовые отряды «Вагнера» при поддержке артиллерии и авиации. ВС РФ ведут наступление на Парасковиевку, бои идут на окраинах посёлка и в районе Красной Горы.
На Луганском направлении наши войска при активной работе артиллерии придвигаются по линии Сватово — Кременная на западе ЛНР. В ходе артподготовки российские батареи ЗВО накрыли позиции подразделений боевиков в окрестностях Синьковки и Берестового Харьковской области, нанесены удары по двум бригадам ВСУ в районах Серебрянки и Терн ДНР. Украинцы, в свою очередь, подвергли обстрелу Краснопоповку, Кармазиновку, Кузьмино и Кременную.
При поддержке артиллерии ротные тактические группы ВСУ, усиленные бронетехникой, одна за другой пытаются прорваться в районе поселка Новоселовское Сватовского района ЛНР. Наша оборона сдерживает контратаки противника, активно работает армейская авиация.
Военнослужащие ВС РФ взяли штурмом несколько опорных пунктов ВСУ на направлении Заречное — Торское в Донецкой республике. По данным разведки, командование ВСУ планирует провести контратаку силами подкреплений, переброшенных в окрестности Дибровой и Червонопоповки.
На Херсонском и Запорожском линиях фронта продолжаются артиллерийские дуэли. Наши артиллеристы отработали по целям в Херсоне, Антоновке, Инженерном, Дудчанах и Бериславе, нанесены ракетные удары по промышленным объектам в Запорожье и окрестностях областного административного центра.
Некоторые российские военные эксперты высказывают мнение, что ВС РФ следует сконцентрироваться не на укрепрайоне ВСУ в ДНР, а на Запорожском и Харьковском направлениях. Успешное наступление на этих участках позволит окружить всю ударную группировку врага на Донбассе и сформировать котёл, внутри которого окажутся наиболее боеспособные части украинской армии. Разгром этих войск станет переломным во всей военной кампании.
Как всегда, невнятные и противоречивые прогнозы дает американский Институт изучения войны. В ISW считают, что российские войска могут готовиться к большой наступательной операции или, наоборот, к более масштабным дезорганизационным атакам без проведения крупных наступательных кампаний.