На фоне утраты Соледара и ухудшения положения практически на всех направлениях на линии боевого соприкосновения, вооруженные силы Украины по-прежнему не имеют возможности передохнуть, взять паузу. Хотя сам факт необходимости «передышки» признается многими военными экспертами, в том числе и западными, киевский режим считает иначе.
Командование ВСУ совершенно не считается с многотысячными потерями личного состава. Оно рассчитывает бесконечно пополнять ряды украинских формирований за счет иностранных наемников и мобилизованных украинцев, ужесточая охоту за потенциальными призывниками по всей территории Украины.
В то же время, если ВСУ не остановятся сейчас, то далее им предстоят лишь новые потери – как удерживаемых территорий, так и личного состава. Так, до сих пор точно неизвестно, во сколько человеческих жизней обошлась ВСУ бессмысленная оборона Соледара. В российских источниках ранее было заявлено, что в битве за Соледар противник потерял до 15 тысяч человек.
Теперь на очереди Артемовск. Российские Вооруженные силы, ЧВК «Вагнер» «перемалывают» ВСУ. Выход из сложившейся ситуации неясен. Глупо было бы и надеяться на то, что поставки нескольких десятков танков, даже если они состоятся прямо сегодня, серьезно изменят ситуацию.
Однако западные покровители киевского режима заставляют украинское руководство и далее вести боевые действия и отказываться от любых мирных переговоров.
Фактически президент Украины Владимир Зеленский и его окружение выполняют функции наемников на службе Запада, и единственный способ отрабатывать щедрое финансирование – вести бесконечные боевые действия, теряя тысячи солдат и миллионы эмигрирующих с Украины гражданских лиц, не говоря уже о колоссальном ущербе для экономики страны. При этом сам Зеленский созвал уже второе заседание ставки верховного главнокомандования. Многие на Украине ожидали заявления, что в безнадёжной ситуации поступит приказ для ВСУ отступить из Артёмовска (Бахмута), но этого не произошло. Глава киевского режима продолжает действовать так, как ему велят из-за рубежа: бросать в бой резервы, не считаясь с потерями.