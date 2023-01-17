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Киевский режим не даёт своим же войскам возможности взять паузу несмотря на высокие потери

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Киевский режим не даёт своим же войскам возможности взять паузу несмотря на высокие потери

На фоне утраты Соледара и ухудшения положения практически на всех направлениях на линии боевого соприкосновения, вооруженные силы Украины по-прежнему не имеют возможности передохнуть, взять паузу. Хотя сам факт необходимости «передышки» признается многими военными экспертами, в том числе и западными, киевский режим считает иначе.


Командование ВСУ совершенно не считается с многотысячными потерями личного состава. Оно рассчитывает бесконечно пополнять ряды украинских формирований за счет иностранных наемников и мобилизованных украинцев, ужесточая охоту за потенциальными призывниками по всей территории Украины.

В то же время, если ВСУ не остановятся сейчас, то далее им предстоят лишь новые потери – как удерживаемых территорий, так и личного состава. Так, до сих пор точно неизвестно, во сколько человеческих жизней обошлась ВСУ бессмысленная оборона Соледара. В российских источниках ранее было заявлено, что в битве за Соледар противник потерял до 15 тысяч человек.

Теперь на очереди Артемовск. Российские Вооруженные силы, ЧВК «Вагнер» «перемалывают» ВСУ. Выход из сложившейся ситуации неясен. Глупо было бы и надеяться на то, что поставки нескольких десятков танков, даже если они состоятся прямо сегодня, серьезно изменят ситуацию.

Однако западные покровители киевского режима заставляют украинское руководство и далее вести боевые действия и отказываться от любых мирных переговоров.

Фактически президент Украины Владимир Зеленский и его окружение выполняют функции наемников на службе Запада, и единственный способ отрабатывать щедрое финансирование – вести бесконечные боевые действия, теряя тысячи солдат и миллионы эмигрирующих с Украины гражданских лиц, не говоря уже о колоссальном ущербе для экономики страны. При этом сам Зеленский созвал уже второе заседание ставки верховного главнокомандования. Многие на Украине ожидали заявления, что в безнадёжной ситуации поступит приказ для ВСУ отступить из Артёмовска (Бахмута), но этого не произошло. Глава киевского режима продолжает действовать так, как ему велят из-за рубежа: бросать в бой резервы, не считаясь с потерями.
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Использованы фотографии:
Telegram-канал Владимира Зеленского
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8 комментариев
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  1. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 12:20
    0
    Ну так это же хорошо. Или нет? recourse """"
    1. Optimist007
      Optimist007 Сегодня, 12:25
      0
      это отлично, к гадалке не ходи, ещё бы запретили им в окопах прятаться drinks
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:21
    +1
    Главное для режима Зеленского -это "Раммштайн" 20 го января и деньги..деньги..деньги , какая передышка? какие отступления? что значит "беречь жизни солдат"?
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 12:27
      0
      Получивший повестку вна украине ,должен осознавать,пошёл отсчет его жизни.Чем быстрее поднимет руки ,тем быстрее наступит отпуск в тепле и с питанием.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:23
    0
    Походу есть договорняк с дудой, в скором времени поляки будут отлавливать на совей территории мобрезерв и под белы рученьки на границе - в армию, бегите дальше в ЕС, паны за вас воевать точно не будут....
  4. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 12:24
    0
    Там только один рецепт-оставлять заслон на жертву и разрывать ЛБС с отступлением до Славянска и Краматорска. Это даст время переформировать боевые порядки, пополниться уплотнить оборону и т.д. Но это шаг смертельный для политического руководства для клоунской хунты. Им такого отступления перегруппировки не простят. Поэтому военно целесообразные операции со стороны противника не будут. А что будет -тоже вполне очевидно-бессмысленный пира наступ куда-нибудь "в строну" Мелитополя или в свете последний событий попытка деблокирования Артемовска. И это хорошо. Сейчас главное чтоб клону не обнюхался и не помер или чтоб его военные не свергли. Он то точно доведет вфу до цугундера.
  5. Новик225
    Новик225 Сегодня, 12:26
    0
    с точки зрения США все прекрасно - чем дольше и ожесточеннее будут бои, тем меньше потом достанется России населения в освобожденных (а потом наверняка и присоединенных к РФ) регионах. И чем сильнее будут разрушены все города - тем больше потом России нужно будет потратить сил для их восстановления.
  6. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 12:26
    0
    Да плевать этому режиму на всё,на своих и на чужих,они свои карманы набивают,тому и рады.
    А война идёт всего запада против России и если в этой войне вообще не останется украинцев,они будут воевать с Россией руками другой страны,как было всегда в истории.
    Здесь ненависть историческая и цивилизационная.