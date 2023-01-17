Военное обозрение
Войти Регистрация

Более 90 стран призвали Израиль отменить санкции против Палестины из-за голосования в ООН

1
Более 90 стран призвали Израиль отменить санкции против Палестины из-за голосования в ООН

Махмуд Аббас



Вчера представители более 90 государств мира обратились к властям Израиля с призывом не вводить санкции против Палестины в ответ на ее стремление добиться расследования в рамках ООН в отношении действий Израиля.

Напомним, что в конце прошлого года Генассамблея ООН одобрила резолюцию, предложенную Палестинской администрацией, в которой говорилось об обращении к Международному суду для установления «правового статуса оккупации» палестинских земель. То есть Международный суд должен разъяснить юридические последствия оккупации Израилем палестинских территорий и иных действий Израиля на этих территориях.

В ответ на это власти Израиля решили перенаправить средства для Палестинской администрации в пользу жертв террора, а также отозвать специальное разрешение на поездки министра иностранных дел Палестины.

Эти меры Израиля против Палестины стали причиной опубликованного в понедельник заявления, под которым подписались 57 стран Организации исламского сотрудничества, а также еще 37 государств, среди которых Германия, Япония, Франция, Бразилия, Италия, ЮАР и многие другие страны.

Независимо от позиции каждой страны по резолюции, мы отвергаем карательные меры в ответ на запрос о консультативном заключении Международного суда

- говорится в письме, подписанном этими странами.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
1 комментарий
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 12:26
    0
    Как ответит Израиль на эти призывы всем известно laughing