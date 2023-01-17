Более 90 стран призвали Израиль отменить санкции против Палестины из-за голосования в ООН

Махмуд Аббас

Независимо от позиции каждой страны по резолюции, мы отвергаем карательные меры в ответ на запрос о консультативном заключении Международного суда

Вчера представители более 90 государств мира обратились к властям Израиля с призывом не вводить санкции против Палестины в ответ на ее стремление добиться расследования в рамках ООН в отношении действий Израиля.Напомним, что в конце прошлого года Генассамблея ООН одобрила резолюцию, предложенную Палестинской администрацией, в которой говорилось об обращении к Международному суду для установления «правового статуса оккупации» палестинских земель. То есть Международный суд должен разъяснить юридические последствия оккупации Израилем палестинских территорий и иных действий Израиля на этих территориях.В ответ на это власти Израиля решили перенаправить средства для Палестинской администрации в пользу жертв террора, а также отозвать специальное разрешение на поездки министра иностранных дел Палестины.Эти меры Израиля против Палестины стали причиной опубликованного в понедельник заявления, под которым подписались 57 стран Организации исламского сотрудничества, а также еще 37 государств, среди которых Германия, Япония, Франция, Бразилия, Италия, ЮАР и многие другие страны.- говорится в письме, подписанном этими странами.