Советник Офиса президента Украины Арестович написал заявление об уходе с должности

Украинский политик Алексей Арестович, долгое время бывший одним из главных медийных пропагандистов киевского режима, написал заявление об уходе в отставку с поста советника Офиса президента Украины. Об этом сообщает украинское издание «Страна».В последние дни Арестович подвергся резкой критике со стороны украинской элиты. В Верховной Раде Украины начали собирать подписи за отстранение политика от занимаемой должности в Офисе президента. Кроме того, депутаты Рады инициировали запрос в Службу безопасности Украины, нельзя ли квалифицировать заявление Арестовича как «государственную измену».Напомним, что 14 января Арестович прокомментировал инцидент с падением ракеты на дом в Днепропетровске (Днепре, как называют город власти Украины). По утверждению советника Офиса Зеленского, ракету сбили украинские силы противовоздушной обороны, после чего она и упала на дом.Эта версия оказалась очень неудобной для украинских властей, которые пытались представить дело таким образом, будто бы российские вооруженные силы целенаправленно нанесли удар по жилым кварталам.Естественно, на Украине начался скандал. Командование ВСУ выпустило опровержение, подчеркнув, что ракета якобы не сбивалась средствами ПВО, а летела прямо в жилой дом. Но Арестович еще продолжал отстаивать свою версию, и лишь вчера, вероятно, что не без вмешательства «сверху», признал, что совершил «серьезную ошибку». Но даже признанием вины в этот раз советник не обошелся: вероятно, его убедили написать заявление об уходе с должности в Офисе президента Украины.