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Советник Офиса президента Украины Арестович написал заявление об уходе с должности

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Советник Офиса президента Украины Арестович написал заявление об уходе с должности

Украинский политик Алексей Арестович, долгое время бывший одним из главных медийных пропагандистов киевского режима, написал заявление об уходе в отставку с поста советника Офиса президента Украины. Об этом сообщает украинское издание «Страна».


В последние дни Арестович подвергся резкой критике со стороны украинской элиты. В Верховной Раде Украины начали собирать подписи за отстранение политика от занимаемой должности в Офисе президента. Кроме того, депутаты Рады инициировали запрос в Службу безопасности Украины, нельзя ли квалифицировать заявление Арестовича как «государственную измену».

Напомним, что 14 января Арестович прокомментировал инцидент с падением ракеты на дом в Днепропетровске (Днепре, как называют город власти Украины). По утверждению советника Офиса Зеленского, ракету сбили украинские силы противовоздушной обороны, после чего она и упала на дом.


Эта версия оказалась очень неудобной для украинских властей, которые пытались представить дело таким образом, будто бы российские вооруженные силы целенаправленно нанесли удар по жилым кварталам.

Естественно, на Украине начался скандал. Командование ВСУ выпустило опровержение, подчеркнув, что ракета якобы не сбивалась средствами ПВО, а летела прямо в жилой дом. Но Арестович еще продолжал отстаивать свою версию, и лишь вчера, вероятно, что не без вмешательства «сверху», признал, что совершил «серьезную ошибку». Но даже признанием вины в этот раз советник не обошелся: вероятно, его убедили написать заявление об уходе с должности в Офисе президента Украины.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Алексея Арестовича
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47 комментариев
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  1. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 12:30
    +1
    Ну, думаю на передовой для него найдут должность.
    1. Умник
      Умник Сегодня, 12:36
      +2
      Его с должности сняли, а сейчас дело пришьют и поедет он на нары, а потом возможно и на фронт
      1. frruc
        frruc Сегодня, 13:20
        +4
        Арестович...., ракету сбили украинские силы противовоздушной обороны, после чего она и упала на дом.

        Некоторые аналитики рассматривают другой вариант: подъезд многоэтажки сложился в результате подрыва снизу (например, в подвальном помещении). Кому это надо накануне очередного саммита стран нато в европе, вопрос конечно интересный. Если бы ракета упала сверху, не было бы таких разрушительных последствий.
      2. НДР-791
        НДР-791 Сегодня, 13:37
        +2
        Цитата: Умник
        а потом возможно и на фронт

        Командующим батальона "Монако" в Куршавель он поедет. Итить-колотить!!! Всего-то один раз за почти год правду сказал.
      3. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 13:51
        +1
        Цитата: Умник
        Его с должности сняли, а сейчас дело пришьют и поедет он на нары, а потом возможно и на фронт

        Врал как мог и все были в незалежной довольны, но и на старуху, бывает проруха:

        Арестович февраль: "У России ракет на две недели"

        Арестович март: "Ракетные склады уже пустеют"

        Арестович апрель: "РФ использует последние свои ракеты"

        Арестович май: "Потенциал ракет иcчерпан"

        Арестович июнь: "Ракеты там ржвавые и бахают прям на складах"

        Арестович июль: "У России больше нечем стрелять"

        Арестович август: "Ракеты полностью закончились, мы побеждаем"

        Арестович сентябрь: "Склады разворованы и пропиты, украинцы могут спать спокойно"

        Арестович 10 октября 2022: «Это провал »

        И вдруг спалился на правде, заявив, что в дом залетела украинская ракета ПВО, но не российская.
        Бывает, когда с утра не похмелишься, с вечернего перепоя.
    2. isv000
      isv000 Сегодня, 12:38
      +2
      Цитата: Александр 3
      Ну, думаю на передовой для него найдут должность.

      Если найдут. Думаю, он уже где то возле канадской границы, может даже с той стороны...
    3. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 12:41
      +6
      В России есть 2 политика Путин и Арестович. Причем про второго новостей больше чем про первого. Испанский стыд fool
      1. Новик225
        Новик225 Сегодня, 13:05
        +6
        Люся у нас - девушка яркая, общительная... Очень много цитируется. Я, например, его читаю. Он, конечно, прощелыга - пробы ставить негде. Но очень не глуп. На фоне всего другого украинского истеблишмента, который, по сути, просто тупой хуторской быдляк - Люся весьма интересна.
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 13:10
          +5
          Цитата: Новик225
          Люся у нас - девушка яркая, общительная...

          Ну Люся еще, не худший вариант, по сравнению с Даниловым и Михайло Подоляк.
    4. vkfriendly
      vkfriendly Сегодня, 13:00
      +5
      Я думаю скоро мы его увидим на передаче Скабеевой или Соловьева...
      1. lis-ik
        lis-ik Сегодня, 13:08
        +2
        Цитата: vkfriendly
        Я думаю скоро мы его увидим на передаче Скабеевой или Соловьева...

        В ведомстве конашенкова его тоже с руками оторвали бы.
    5. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:35
      +1
      Только в роли полковой кобылы.Больше не на что другое не годится
    6. ВАШ
      ВАШ Сегодня, 14:22
      0
      Ни кто ни куда его посылать не будет. Либо другую должность найдут, будет кому-нибудь писать речи, либо вообще свалит за границу.
  2. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 12:31
    +7
    Будет теперь всеми силами любить шумерию из далека и чем дальше тем лучше. Главное вовремя соскочил.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 12:35
      +10
      Цитата: evgen1221
      вовремя соскочил.

      Главное в профессии вора- вовремя смыться ! bully
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 13:00
        +1
        Цитата: Uncle Lee
        ....Главное в профессии вора- вовремя смыться ! bully

        И что это вдруг на него нашло такое? hi Владимир Владимирович! После гор вранья взял и реальность обозначил? С чего бы recourse ?не понятно request
        1. stelltok
          stelltok Сегодня, 14:08
          +1
          С чего бы recourse ?не понятно

          в телеграмме писали:
          " что это многоходовочка на следующие выборы, будут как бы оппозиционера делать"
          1. Reptiloid
            Reptiloid Сегодня, 14:22
            0
            Цитата: stelltok
            .....будут как бы оппозиционера делать"

            Даже стесняюсь предположить.. hi .. мысли бегут.....и что ---- срочное якобы переобувание для "партии мира" recourse
            А кого разводить-то.
    2. Старый_геолог
      Старый_геолог Сегодня, 13:03
      -1
      Не, он как Кива сейчас придет на первый канал и будет всех обличать. Если удастся смыться. Скажет что раньше заблуждался и будет очередным телевизионным "икспердом".
  3. Oldi
    Oldi Сегодня, 12:32
    +23
    Очень не глупый человек к стати. Не удивлюсь, если сам спланировал свои действия и реакцию на них. Решил для себя, что пора сваливать из этого цирка.
    1. dmitry21
      dmitry21 Сегодня, 13:10
      +2
      весьма рабочая схема.
      ...Яценюк 2?
    2. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 13:17
      0
      Идёт информационное наступление на Россию. Арестович делает и говорит то что хотят услышать граждане РФ. Он переключается с Украины на Россию. Поднимает доверие к себе именно у нас, для проведения следующих атак. Классическое информационно-психологическая операция.
    3. cpls22
      cpls22 Сегодня, 13:34
      +1
      С языка сняли ) У него есть шанс ещё от этого кошмара дистанцироваться.
  4. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:32
    +5
    Каких людей теряем?!.. (с)
    Он там был единственным, кто не боялся иногда говорить правду.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:33
    +4
    Делов-то, с его языком и без работы.......
  6. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 12:34
    +8
    Ждал повод соскочить, будет как Яценюк в какой нибудь Флориде загорать. Чуют что конец будет не таким как им обещали из-за океана.
  7. tralmaster
    tralmaster Сегодня, 12:35
    +3
    Интересно сколько он теперь проживет?
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:35
    +2
    Признание вины украинской ПВО в падении ракеты на жилой дом переполнило чашу терпения свидомых, которые еще недавно затаив дыхание слушали этого пропагандиста и с придыханием повторяли за ним очередную чушь. И куда теперь? Явно не на фронт, а скорее всего в теплые края от греха подальше.
  9. Юрий ВО
    Юрий ВО Сегодня, 12:36
    +2
    А как сладко пел, однако...и нес полезную информацию
  10. isv000
    isv000 Сегодня, 12:36
    +2
    Первый пошел! Следующему приготовиться!
    Крысы начали валить?! Вчера у дойчей МО свалила, сегодня этот, кто на новенького?!
  11. Irokez
    Irokez Сегодня, 12:36
    +3
    Ох чует моё сердце опять что-то мутят с перестановками.
    Либо Арестович что-то знает, либо начинает подозревать и хитро со скандалом делает ноги. А может будет в некой лояльной к Зеленскому оппозиции, но корманной и податливой.
    Ну не может Геббельс предать своего Фюрера, а до Штирлица ему не светит.
  12. Лесовик
    Лесовик Сегодня, 12:36
    0
    Украинский политик Алексей Арестович, долгое время бывший одним из главных медийных пропагандистов киевского режима, написал заявление об уходе в отставку
    Люське теперь только на панель...
  13. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 12:38
    +1
    Аккела ошибся... ему в зад вцепились все его товарищи по партии... не надо было поворачиваться к ним спиной.
    А вообще я считал Арестовича умным человеком а тут такой детский прокол... странная для него ошибка.
    1. Hellcos
      Hellcos Сегодня, 12:46
      +7
      Да судя по его реакции, он как будто ждал повода уволиться. Сомневаюсь, что это «прокол»
  14. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 12:38
    +2


    как то так наверное bully
    держит нос по ветру )))
  15. Баюн
    Баюн Сегодня, 12:45
    +3
    Видимо, бесовщина и безумие в стране-У превысили уровень способностей гражданина. Нужны буйные! Тихопомешанным уже нет места в укровласти. Это - хороший знак.
  16. SKR-1135
    SKR-1135 Сегодня, 12:45
    +1
    Чувак просто правду сказанул, возможно неожиданно для самого себя
  17. kamakama
    kamakama Сегодня, 12:46
    +4
    Интересный способ слинять из обоймы, как у Солженицына. Тогда на передовой могли грохнуть, а за политическую неустойчивость - просто посадить. Ну он и отправил несколько писем сомнительного содержания...
  18. abrakadabre
    abrakadabre Сегодня, 12:46
    +2
    ЦИПСО понесло невосполнимую утрату wassat
    Он же там один за целый отдел работал. А теперь...
  19. Alien From
    Alien From Сегодня, 12:46
    +5
    Сдох Максим да пёс с ним, другого найдут.
  20. Комментарий был удален.
  21. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:55
    +1
    Дело Йозефа Геббельса живее всех живых. Промывкой мозгов от этого на Украине не перестанут заниматься .Люся легко впишется в любую команду СМИ
  22. sifgame
    sifgame Сегодня, 13:01
    +2
    Эх люська, один раз отступил от своих гнилых принципов - врать, врать и еще раз врать, так сразу и пролетел как фанера над Парижем.
  23. svp67
    svp67 Сегодня, 13:16
    +2
    Советник Офиса президента Украины Арестович написал заявление об уходе с должности

    С таким языком не пропадет....
  24. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 13:29
    +1
    Россия должна передать дело в ООН. Военное преступление украинской ПВО
  25. Prjanik
    Prjanik Сегодня, 13:37
    0
    Арестович конечно опытный пропагандист и понимает, что помимо чуши полезно иногда сказать полуправду, за что и пострадал, не рассчитал) На фоне остальных говорящих голов, у которых Солидар трымае, потерь нет) Понятно, что упоротыми приемлится только полная чушь, ну им же хуже
  26. shurik-063
    shurik-063 Сегодня, 14:01
    0
    Побежали крысы с корабля! ... Думаю соломки постелил, мягко упал и сейчас главное для него спокойно уйти за кордон!
  27. megadeth
    megadeth Сегодня, 14:01
    0
    А от кого мы будем узнавать направление и время планируемых ударов укрофашистов (сарказм)? wassat