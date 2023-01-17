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Принято решение о формировании двух новых военных округов на фоне увеличения численности ВС России

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Принято решение о формировании двух новых военных округов на фоне увеличения численности ВС России

В Министерстве обороны прошло совещание по вопросам увеличения численности российских Вооруженных сил. Главным докладчиком выступил министр обороны Сергей Шойгу. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.


Президентом России Владимиром Путиным принято решение об увеличении численности ВС РФ до 1,5 млн. человек для обеспечения безопасности России и защиты новых субъектов, вошедших в состав нашей страны. В рамках данного решения будут проведены структурные и другие изменения. В частности, появятся два новых межвидовых стратегических территориальных объединения – Московский и Ленинградский военные округа. На территории новых субъектов РФ создаются самодостаточные межвидовые группировки войск.

Будет сформирован новый армейский корпус в Карелии, три новых дивизии появятся в составе Сухопутных войск, ВДВ пополнится двумя десантно-штурмовыми дивизиями. Семь мотострелковых бригад в составе Западного, Центрального и Восточного военных округов, а также Северного флота, будут переформированы в дивизии. Также будет усилена боевая составляющая ВМФ, ВКС и РВСН.

Все масштабные изменения, включая увеличение численности ВС РФ, пройдут не одномоментно, а в течение 2023-2026 годов.

Напомним, что в августе 2022 года российский президент подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил Российской Федерации. С 1 января 2023 года, согласно указу, количество военнослужащих ВС России должно быть увеличено на 137 тысяч человек до 1,15 млн. Общая численность ВС РФ увеличивается с 1,9 до 2,04 млн. человек. Предыдущие изменения вносились в 2017 году, тогда общая численность российской армии составляла 1,902 млн человек, в том числе 1,013 млн. военнослужащих.

В ноябре прошлого года заместитель главкома ВМФ России, генерал-лейтенант Виктор Астапов сообщил о принятом решении увеличить численность морской пехоты за счет формирования новых частей и подразделений. Решение было принято на фоне изменения военно-политической обстановки.
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40 комментариев
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 12:39
    +3
    Наверное это хорошо, если части еще насытят техникой, обмундированием и это будет сделано не на бумаге
    1. teron
      teron Сегодня, 12:43
      +1
      Наверное именно поэтому все это планируют сделать до 2026г.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 12:54
        -1
        Московский и Ленинградский военные округа будут состоять только из Москвы и Московской области,а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области?Я правильно понимаю?
        Военные округа России на сегодняшний день.


        1. Cap
          Cap Сегодня, 13:10
          +1
          Не правильно вы поняли))), Московский ВО раньше входили и сейчас могут войти части и соединения дислоцирующиеся: Московская, Тульская, Рязанская, Владимирская, Калужская, Тверская, Ярославская....Ленинградский ВО: Ленинградская, Псковская, Новгородская, Вологодская, Карелия...
          1. Orange-Bigg
            Orange-Bigg Сегодня, 13:33
            0
            То есть Западный военный округ делят на Московский и Ленинградский военные округа.Получается так.
            1. Cap
              Cap Сегодня, 14:19
              0
              Думаю, "отрежут" у всех по немногу))), У Северного, у Центрального, у Западного.... Московский, думаю, решили восстановить для комплекта должностей)))))
            2. Romario_Argo
              Romario_Argo Сегодня, 14:20
              0
              Западный ВО: 1 Танковая А, 6А, 20А, 11 АК Калининград + АК в Карелии
              + Московский ВО: скорее всего 1 Танковая армия
              + Ленинградский ВО: + корпус или армия
  2. yuriy55
    yuriy55 Сегодня, 12:41
    +1
    Теперь союзники России будут выглядеть респектабельней.
  3. Egeny
    Egeny Сегодня, 12:42
    +2
    "президент подписал указ об увеличении штатной численности ВС РФ. Решение было принято на фоне изменения военно-политической обстановки."
    «Всё, что ни делается, - всё к лучшему»
    1. ВАШ
      ВАШ Сегодня, 13:17
      +3
      С 1 января 2023 года, согласно указу, количество военнослужащих ВС России должно быть увеличено на 137 тысяч человек до 1,15 млн. Общая численность ВС РФ увеличивается с 1,9 до 2,04 млн. человек.

      Буквально неделю назад здесь на ВО была статья о том что разведка Украины сообщает что принято решение увеличить численность ВС РФ до 2 млн человек .....
      Где у нас течет. Документ ещё не обнародован, а украинцы о нем уже спокойно говорят.
      И как воевать если противник узнает все раньше чем будет принято решение.
      1. Cap
        Cap Сегодня, 14:26
        0
        МО озвучил цифры увеличения войск, включая, количество развертываемых соединений и вновь формируемых. Те, кто в теме (аналитики) сразу посчитали, сколько понадобится дополнительных военных городков, какой инфр-ры, сколько нужно людей (не только военнослужащих) для содержания всего этого, на сколько нужно увеличить набор в военные училища, штат самих училищ, штат учебных подразделений и т.д. и т.п. Некая цифира и нарисовалась. Не так и сложно.
  4. teron
    teron Сегодня, 12:44
    +2
    Напоминает увеличение РККА перед войной. Только там по-больше сделали.
  5. антивирус
    антивирус Сегодня, 12:44
    +1
    Несколько много лет назад читал предсказание о переносе столицы на урал.
    От кр ракет, видимо.
    По расстояниям это или балтика или/и лев бережная ухрия.вий мы победим с приключениями, а трибалтов уже сдали на поруки нато.
    Округосоздателям:раньше надо было читать рецепты лечения нарзаном.
    Теперь мсква станет, как Нью-Йорк эконом центром, Россия проживет без нее.
    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 13:42
      0
      Перенос столицы от кр это примерно как итальянцы из фиата спросили "а вы что дороги делать не будете".
  6. moreman78
    moreman78 Сегодня, 12:45
    +2
    Семь мотострелковых бригад в составе Западного, Центрального и Восточного военных округов, а также Северного флота, будут переформированы в дивизии

    200-ю омсбр обратно в дивизию переформируют? Странное решение, потому как для данного ТВД бригады более эффективнее. Проще было сформировать дополнительно в 14 АК Северного флота еще 1-2 арктические бригады.
    1. Cap
      Cap Сегодня, 13:20
      0
      Странное решение, потому как для данного ТВД бригады более эффективнее

      Чем бригады эффективнее дивизий? Говоря, что воюет бригада, мы имеем по факту что? один\два батальона этой бригады, со всеми остальными подразделениями боевого и всестороннего обеспечения. Так же в полках. Задача состоит в укрупнении соединения, большей самостоятельности (оперативности) принятия решений командованием, и увеличением численного состава, как такового.
      Проще было сформировать дополнительно в 14 АК Северного флота еще 1-2 арктические бригады

      С учетом последних событий с Швецией и Финляндией, там больше "болотных" дивизий надо))))
  7. максим1987
    максим1987 Сегодня, 12:45
    +2
    Одесский ВО в скором времени надеюсь тоже возрадят.
  8. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 12:46
    +1
    принято решение об увеличении численности ВС РФ до 1,5 млн. человек
    А где наша Первая танковая армия ? Что-то тишина....
  9. Shkodnik65
    Shkodnik65 Сегодня, 12:46
    +3
    Московский и Ленинградский военные округа good Ну что, на очереди Одесский, Киевский, Закарпатский bully yes
  10. GAndr
    GAndr Сегодня, 12:48
    -1
    1,5 миллиона маловато, как не крути для такой страны как РФ... Они протяжённость границ наших видели? Минимум 2,5 нужно,это реально самый минимум.
    1. слава1974
      слава1974 Сегодня, 13:53
      +1
      1,5 миллиона маловато, как не крути для такой страны как РФ

      опору на технику надо делать, а не на человека с винтовкой.Численностью солдат особо не навоюешь.
      1. dnestr74
        dnestr74 Сегодня, 14:19
        0
        Как оказалось, нам именно пехоты не хватило на нескольких направлениях.
  11. Русфанер
    Русфанер Сегодня, 12:50
    +8
    "...В частности, появятся два новых межвидовых стратегических территориальных объединения – Московский и Ленинградский военные округа. На территории новых субъектов РФ создаются самодостаточные межвидовые группировки войск.

    Будет сформирован новый армейский корпус в Карелии, три новых дивизии появятся в составе Сухопутных войск, ВДВ пополнится двумя десантно-штурмовыми дивизиями. ..."(с)

    В Московском округе имел честь служить. В Химках.
    Это, конечно, хорошо, что восстанавливают порушенное. Да, вот, кто этим занимается - те же самые, кто ломал.
    Генералам бальзам на души - новые должности, статусы, начальники тыла со всякими ништяками...
    Не кровати надо двигать, а ...
  12. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:52
    0
    Надо оформлять наверно новым округом или расширять штат имеющихся подразделений ,для защиты новых областей
  13. Сергей Дроздов
    Сергей Дроздов Сегодня, 12:53
    +2
    Новые – хорошо забытые Московский и Ленинградский военные округа... и ведь никто за это разорение армии так и не ответил. И думаю не ответит.
  14. K._2
    K._2 Сегодня, 12:54
    0
    Наверное хорошо, что мы уйдём от бригад и начнём формировать полноценные дивизии, лишь бы коррупцию искоренить.
  15. Osipov9391
    Osipov9391 Сегодня, 12:57
    +3
    Одна из важнейших проблем для такого количества войск - это проблема связи.
    Современной связи, надежной , шифрованной позволяющей взаимодействовать между
    всеми подразделениями Сухопутных войск, Морской пехоты , ВДВ и Армейской авиации.
    Уже почти год событий показал что нету такой связи у России.

    Что не удивительно.
    Современной электронной промышленности и производства современных микросхем в России
    нет от слова совсем.
    А без них ни радиостанции, ни терминалы приема/передачи данных, ни цифровые планшеты,
    ни навигационную аппаратуру просто не сделать.
    1. голос_разуma
      голос_разуma Сегодня, 13:07
      -4
      то есть "Микрон" "Байкал" и "Эльбрус" Для вас просто озеро, гора и размер? Или на украине ничего не знают об этом?
      1. Osipov9391
        Osipov9391 Сегодня, 13:12
        +6
        Технологические линии "Микрона" самые совершенные в стране.
        Так вот, ВСЕ что они могут делать например по части ПЗУ это 2-4 мегабайта памяти!!!
        Что является уровнем конца 90-х годов примерно.
        Про два последних неуместно - они в России никогда не делались и сейчас их нет.

        Я работаю с этими вещами. Прекрасно знаю их номенклатуру и особенности.
        А микроконтроллеров очень нужных для современных радиостанций и подобной аппаратуры
        в том числе БПЛА в России можно сказать и не делают вообще.
        То что есть несерьезно.
  16. spirit
    spirit Сегодня, 13:00
    +5
    Я надеюсь товарищи чиновники и Хенералы сделают работу над ошибками.А то мобилизованные с МСК были больше всех похожи на румынских военнопленных по обмундированию.Самые богатые оказались самыми неэффективными и раздолбайскими.Посмотртм что они исправят
  17. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 13:00
    +3
    Свежо придание, да верится с трудом.
    Чем будем обеспечивать эти новые образования и в первую голову "где деньги Зин"?
    То что имеем не обеспечивается даже на 80%. Не видно конкурсов в военные училища. Не видно толп желающих работать на заводах в цехах.
    Обеспечьте на 100% необходимым для того что есть, после этого можно будет говорить о расширении.
  18. Панкрат25
    Панкрат25 Сегодня, 13:01
    -1
    Один округ понятно - Киевский, а второй какой, что то я тут не в курсе?
  19. Dos
    Dos Сегодня, 13:02
    +3
    hi Хтой -то шебуршал про заслуги Сердюкова, про его чистки "авгиевых конюшен" ? Так вот! Вчера наблюдал в метро "Новослободская" двух генерал-майоров, согбенно проезжавших в метро! Для звездатых в Москве машин не хватает, а пацанов под гребёнку метут. Может их в учцентр, да за ленточку? Ась?
  20. максим1987
    максим1987 Сегодня, 13:02
    0
    Цитата: максим1987
    Одесский ВО в скором времени надеюсь тоже возрадят.

    О-о-о! К 10 летию на ВО мне "полкана" дали! Надо отметить drinks
  21. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 13:03
    +4
    Дивизии,бригады все это хорошо.А чем вооружать будем.Кто обучать будет и как офицеров,как и на каких условиях будет контракт?Учтены ли ошибки войны?Дальше больше,одни вопросы и одно увеличение числинности при таком же уровне ,что подготовки,что вооружения создаст лишь иллюзию защищенности.Дело серьезное и очень нужное не загубить бы на корню.Вот что беспокоит.
  22. svp67
    svp67 Сегодня, 13:19
    +1
    три новых дивизии появятся в составе Сухопутных войск,
    Семь мотострелковых бригад в составе Западного, Центрального и Восточного военных округов, а также Северного флота, будут переформированы в дивизии.
    Этого десять новых дивизий. Интересно на флот одна или две из них придется? Соответственно в Сухопутных войсках появиться восемь-девять дивизий. Ну это уже что то...
  23. Konnick
    Konnick Сегодня, 13:19
    0
    Президентом России Владимиром Путиным принято решение об увеличении численности ВС РФ до 1,5 млн. человек для обеспечения безопасности России и защиты новых субъектов, вошедших в состав нашей страны.

    Слишком примитивное решение. На существующую армию нет современного вооружения, связи. Опять все деньги проедят, а можно было бы потратить на перевооружение. Еще три МСД и две ДШД, смысл? А уж решение не давать отсрочку кандидатам и докторам наук вообще ни в одну рамку не влезает.
    Получается по украине нет решения, я бы понял увеличение армии за счет новых регионов, вернее бывшей страны, там и новые округа, а это...очень глупо.
    1. Osipov9391
      Osipov9391 Сегодня, 13:30
      0
      Связь да, проблема крайне серьезная.
      Но чтобы создать и выпустить современную носимую (или автомобильную) армейскую радиостанцию
      нужна элементная база главным образом по части микроконтроллеров, памяти , радиочастотных микросхем и ПЛИС.
      В России такие современные компоненты не производят - их просто нет. Нет технологических линий и даже проектов в большинстве своем.
      Поэтому используют импортные компоненты самого разного качества. От Тайваня до Европы.

      И да, на Авите полно объявлений о продаже "Акведуков" и других подобных вещей.
      В ряде случаев с военной приемкой совсем новых.
      Вот куда пропало то что должны были получить мобилизованные.
  24. Серж9901
    Серж9901 Сегодня, 13:51
    +1
    Ничего не понимаю . Вы бы разобрались с тем что есть для начала . Связи нет , бпла нет , новой военной техники (69%) - нет . Ладно , растащили, бывает ... Руководства операцией ( до Суровикина) - тоже не было . Вопрос простой - что-то изменилось , что решили увеличить масштабы недоразумения ( мягенько так...) ? Или как в анекдоте - "пускай подавится ..."?
  25. слава1974
    слава1974 Сегодня, 14:12
    0
    Нужно менять орг-штатную структуру с упором на высокотехнологичные подразделения. А у нас пытаются нарастить численность личного состава.
    Например:
    - в бригадах раньше были отдельные разведроты, но они не справлялись с обеспечением разведданными, увеличили их до батальона.Но они опять не справляются в бригадах, а что можно говорить про дивизии? И там однозначно не справятся.НЕ хватает ни сил ,ни средств.Значит нужно формировать разведполк.Но у нас таких частей нет в армии!
    и так по многим подразделениям и частям.
    Уже не говорю про беспилотные эскадрильи, разведывательные и ударные дроны ,центры подготовки операторов таикх систем.
    Тупо увеличим количество ,а качество?