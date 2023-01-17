Принято решение о формировании двух новых военных округов на фоне увеличения численности ВС России

В Министерстве обороны прошло совещание по вопросам увеличения численности российских Вооруженных сил. Главным докладчиком выступил министр обороны Сергей Шойгу. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.
Президентом России Владимиром Путиным принято решение об увеличении численности ВС РФ до 1,5 млн. человек для обеспечения безопасности России и защиты новых субъектов, вошедших в состав нашей страны. В рамках данного решения будут проведены структурные и другие изменения. В частности, появятся два новых межвидовых стратегических территориальных объединения – Московский и Ленинградский военные округа. На территории новых субъектов РФ создаются самодостаточные межвидовые группировки войск.
Будет сформирован новый армейский корпус в Карелии, три новых дивизии появятся в составе Сухопутных войск, ВДВ пополнится двумя десантно-штурмовыми дивизиями. Семь мотострелковых бригад в составе Западного, Центрального и Восточного военных округов, а также Северного флота, будут переформированы в дивизии. Также будет усилена боевая составляющая ВМФ, ВКС и РВСН.
Все масштабные изменения, включая увеличение численности ВС РФ, пройдут не одномоментно, а в течение 2023-2026 годов.
Напомним, что в августе 2022 года российский президент подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил Российской Федерации. С 1 января 2023 года, согласно указу, количество военнослужащих ВС России должно быть увеличено на 137 тысяч человек до 1,15 млн. Общая численность ВС РФ увеличивается с 1,9 до 2,04 млн. человек. Предыдущие изменения вносились в 2017 году, тогда общая численность российской армии составляла 1,902 млн человек, в том числе 1,013 млн. военнослужащих.
В ноябре прошлого года заместитель главкома ВМФ России, генерал-лейтенант Виктор Астапов сообщил о принятом решении увеличить численность морской пехоты за счет формирования новых частей и подразделений. Решение было принято на фоне изменения военно-политической обстановки.