Fox News: Власти США считают китайское приложение TikTok угрозой национальной безопасности

Власти США считают китайское приложение TikTok угрозой национальной безопасности. Даже предлагают запретить его хождение на американской территории.В частности, такого мнения придерживается член Федеральной комиссии по связи США Брендан Карр, высказав его в интервью для телеканала Fox News.Он напомнил, что конгрессмены Майк Галлахер и Кристиан Мёрфи даже представили законопроект о запрете TikTok на государственном уровне, причем политики принадлежат к двум разным конкурирующим фракциям. Карр считает положительным моментом такое единодушие по данному вопросу республиканцев и демократов. Он также отметил, что власти почти 30 американских штатов предложили запретить государственным служащим пользоваться TikTok, а некоторые из них уже это сделали.По словам Карра, недавно владельцы приложения признались, что отслеживали местонахождение американских журналистов, которые давали негативную информацию о TikTok.Чиновник также утверждает, что приложение оказывает разрушающее влияние на подростковую психику. Тем более, что, согласно статистике, TikTok является самым популярным источником информации для молодых американцев.Возможно, если бы владельцем приложения был гражданин США, претензий к нему было бы гораздо меньше. А так как это китайский продукт, в Америке его представляют чуть ли не как абсолютное зло. Не исключено, что суть проблемы состоит исключительно в конкурентной борьбе и поддержке властями США отечественного производителя.