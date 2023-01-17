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Fox News: Власти США считают китайское приложение TikTok угрозой национальной безопасности

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Fox News: Власти США считают китайское приложение TikTok угрозой национальной безопасности

Власти США считают китайское приложение TikTok угрозой национальной безопасности. Даже предлагают запретить его хождение на американской территории.


В частности, такого мнения придерживается член Федеральной комиссии по связи США Брендан Карр, высказав его в интервью для телеканала Fox News.

Он напомнил, что конгрессмены Майк Галлахер и Кристиан Мёрфи даже представили законопроект о запрете TikTok на государственном уровне, причем политики принадлежат к двум разным конкурирующим фракциям. Карр считает положительным моментом такое единодушие по данному вопросу республиканцев и демократов. Он также отметил, что власти почти 30 американских штатов предложили запретить государственным служащим пользоваться TikTok, а некоторые из них уже это сделали.

По словам Карра, недавно владельцы приложения признались, что отслеживали местонахождение американских журналистов, которые давали негативную информацию о TikTok.

Чиновник также утверждает, что приложение оказывает разрушающее влияние на подростковую психику. Тем более, что, согласно статистике, TikTok является самым популярным источником информации для молодых американцев.

Возможно, если бы владельцем приложения был гражданин США, претензий к нему было бы гораздо меньше. А так как это китайский продукт, в Америке его представляют чуть ли не как абсолютное зло. Не исключено, что суть проблемы состоит исключительно в конкурентной борьбе и поддержке властями США отечественного производителя.
Использованы фотографии:
https://www.uglc.ru/
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19 комментариев
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  1. Романенко
    Романенко Сегодня, 12:43
    +8
    Абсолютно согласен с американцами, Тик-Ток это паяльник для слабых мозгов, чтобы их выжечь совсем.
    Впрочем не он один.
    Только запретами ничего не добъёшься, все эти выжигалки умрут сами собой, если вдруг окажется, что с их помощью нельзя зарабатывать.
    Тут главное, что затягивает - получение выгоды, не прилагая усилий.
    1. yuriy55
      yuriy55 Сегодня, 12:52
      0
      Цитата: Романенко
      Тут главное, что затягивает - получение выгоды, не прилагая усилий.

      yes
      Вот она настоящая американская мечта - нихрена не делать и жить за счёт других.
      Конечно, на государственном уровне пора это пресечь...
      Наступить, так сказать, ногой на горло...
    2. AVA77
      AVA77 Сегодня, 13:08
      +2
      Они там в Америке походу все больные и Тик-Ток тут непричем.
      В Калифорнии разрешили детям менять пол без согласия родителей.
      https://rg.ru/2022/10/04/vtajne-ot-mamy-i-papy.html
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:25
      0
      Цитата: Романенко
      Тик-Ток это паяльник для слабых мозгов, чтобы их выжечь совсем.

      Такой же паяльник как и Meta, только американский, а не китайский.
  2. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:43
    +2
    Дык... оно угроза и для нац.безопасности РФ.
    Судя по "контенту"...
  3. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:48
    +7
    Проблема TikTok только в том что он принадлежит Китаю .В США полно приложений , с не менее разрушительным эффектом на психику
  4. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 12:50
    0
    типа девочки в тик токе безопасность ломают ? или типа тик ток ставят на спец смартфоны для защищенной связи ? или берут смартфоны в закрытый комплекс с тик током ? наверное забыли про whatsapp через которого даже общались в сво ) что становится смешно !и другие мессенджеры которые сша читают на ура )
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 13:03
      0
      В сша требуют вставлять доступ спецслужбам в весь контент с большой посещаемостью. Нет нет это конечно же не для слежки а исключительно для знания что делает каждый исключительный и исключенный из исключительных.
  5. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 12:52
    0
    Вообще любая соц.сеть так или иначе может стать разведывательной.Нужны законы ограничивающие и запрещающие действий этих соц. сетей,в определенный период или при угрозе войны.Нравственный же уровень,не выдерживает ни какой критике именно тик ток.
  6. антивирус
    антивирус Сегодня, 12:53
    0
    Враги везде.
    Враги под лавкой.
    И особо много их на чердаке.


    .....
    ....
    Барабашки не скребут черепушку
  7. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 12:54
    +2
    А как же свобода слова,а американские власти,не вы ли всегда визг поднимаете если хоть кто то попробует, хоть какой то инфоресурс взять даже под контроль?
    Ах да,я забыл,это же другое!!!
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:29
      +1
      Цитата: sanik2020
      А как же свобода слова,а американские власти,не вы ли всегда визг поднимаете если хоть кто то попробует,

      Америка, это другое - "Жена Цезаря вне подозрений".
      Хотя у них демократии меньше, чем в любой африканской стране.
  8. Reptiloid
    Reptiloid Сегодня, 12:55
    +2
    ....запретить.....

    Ах! Ах! А как же права человека? lol а как-же толерантность и свободы? wassat ведь они все живут в демократическом государстве, а не в тоталитарном? Ха! Ха! Ха!
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:36
      +1
      Цитата: Reptiloid
      ведь они все живут в демократическом государстве, а не в тоталитарном?

      Лучше уж тоталитаризм, чем такая демократия.
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 14:30
        0
        Водители в чем дело hi Влад! Они всё Россию называют тоталитарной, а у них запретов гораздо больше, чем у нас. Причём как законных запретов, так и беззаконных. Вот я о чём. Хоть выбоы Байдена вспомнить и как Трампа опускали. Или про вонючего "дождя" вспомнить.
        Другое дело, что российская либерастия обнаглела больше, чем все их оппозиционеры и неугодных вместе взятые.
  9. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 12:56
    0
    Это вам не это, Ну зато можите спать спокойно, зная что отечественная СИРИ делает ваше отслеживание совершенно законно и демократично.
  10. HAM
    HAM Сегодня, 13:10
    0
    "Тик ток" в определённой мере-зло...Но,кто нибудь подскажет какую нибудь сферу из чужой общественной жизни которая не несёт "угрозы национальной безопасности США"?Есть и более опасные вещи, на которые янки закрывают глаза дома и даже поощряют,а тут не они рулят процессом,не они "прививают ценности"...
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 13:19
      +1
      Угроза нац безопасности сша есть вообще конь в вакууме раздутый как лягушек раздувают. Сюда можно абсолютно всё впихать
  11. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:29
    +1
    Не поклонник этих сетей, но мысль понятна..., нужно начинать/продолжать кабанить КНР. Не удивлюсь, что Чебурашка тоже является угрозой нац. безопасности, особенно на окраине, и у молдаван.