Американский эксперт: Если власти США не отступят, то результаты в Ираке и Ливии покажутся незначительными ошибками по сравнению с итогом на Украине

Старший научный сотрудник американского частного Института Катона по вопросам безопасности Тед Гален Карпентер опубликовал статью в независимом издании 19FortyFive, в которой доказывает, что агрессивная внешняя политика США за последние десятилетия привела к трагическим последствиям сразу в нескольких странах. Ее продолжением является и то, что сейчас Вашингтон использует Украину как пешку в опосредованной войне НАТО против России, совсем не считаясь с возможными катастрофическими последствиями.
С момента окончания холодной войны в начале 90-х годов прошлого века Соединенные Штаты спровоцировали, либо непосредственно участвовали, сразу в нескольких военных конфликтах. Список стран, испытавших агрессию Вашингтона, обширен: Кувейт, Сомали, Босния, Косово, Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия и, совсем недавно, Украина.
Даже если лидеры США искренне верили, что эти военные интервенции были стратегически желательны и морально оправданы, история доказывает обратное, уверен автор. Большинство этих «крестовых походов» Вашингтона усугубили и без того плохие ситуации в странах и целых регионах, где происходило военное вмешательство.
Эксперт констатирует, что большинство представителей американского истеблишмента не проявляют никаких признаков усвоения соответствующих уроков из предыдущих ошибок. Последний пример такого неадекватного поведения лидеров США — это непрерывное расширение НАТО на восток, которое угрожает безопасности России, вынужденной начать военную операцию на Украине. Хотя логичным было бы согласиться на нейтральный статус этого государства и избежать кровопролития, считает автор.
Хуже того, предостерегает Карпентер, опосредованная война Вашингтона и НАТО против России может в любой момент перерасти в полномасштабный военный конфликт с возможными ядерными последствиями. Но даже такая вероятность не пугает американских лидеров, которые привычно пытаются решить задачу мирового превосходства, сея хаос и разруху в других странах. Уроки прошлого ничему не учат правящую верхушку США, констатирует эксперт.
Вместо того чтобы позволить распаду Югославии в 1990-х годах протекать естественным образом, Соединенные Штаты возглавили военную интервенцию НАТО, чтобы сохранить изначально нестабильную новую страну Боснию нетронутой и, наоборот, вырвать сербскую провинцию Косово из-под контроля Белграда. Четверть века спустя обе области остаются этническими и политическими пороховыми бочонками на Балканах.
К еще более худшим последствиям привело военное вмешательство США, под благовидными предлогами борьбы с авторитарными режимами, в достаточно стабильные на тот момент государства Ирак, Ливию и Сирию. После свержения Саддама Хусейна в Ираке воцарился и не прекращается хаос, страна стала базой для международных террористических организаций. Устранение союзниками по НАТО во главе с США ливийского диктатора Муаммара Каддафи привело к общерегиональной дестабилизации, огромным жертвам среди мирного населения, потокам беженцев и не прекращающейся гражданской войне. Как и в случае с Ираком и Ливией, вмешательство США в Сирии и попытка устранить Башара Асада привело к масштабной гуманитарной трагедии.
Теперь ситуация повторяется на Украине, уверен эксперт. Соединенные Штаты и их союзники по НАТО уже вызвали ненужную трагедию из-за своей неуклюжей, глухой политики в отношении России и стратегических интересов Москвы. И снова лидеры США отказались смириться с неблагоприятной ситуацией и тем самым создали еще худшую. Если они не отступят сейчас, не пойдут на уступки, в конечном итоге ужасные результаты на Балканах, в Ираке, Ливии и Сирии могут показаться незначительными ошибками по сравнению с итогом украинского конфликта, предупреждает Карпентер.
Лидеры США должны усвоить, что часто бывает разумно смириться с несовершенной, даже неприятной ситуацией, чтобы избежать создания катастрофической
— призывает автор статьи.