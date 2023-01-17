Военное обозрение
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Американский эксперт: Если власти США не отступят, то результаты в Ираке и Ливии покажутся незначительными ошибками по сравнению с итогом на Украине

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Американский эксперт: Если власти США не отступят, то результаты в Ираке и Ливии покажутся незначительными ошибками по сравнению с итогом на Украине

Старший научный сотрудник американского частного Института Катона по вопросам безопасности Тед Гален Карпентер опубликовал статью в независимом издании 19FortyFive, в которой доказывает, что агрессивная внешняя политика США за последние десятилетия привела к трагическим последствиям сразу в нескольких странах. Ее продолжением является и то, что сейчас Вашингтон использует Украину как пешку в опосредованной войне НАТО против России, совсем не считаясь с возможными катастрофическими последствиями.


С момента окончания холодной войны в начале 90-х годов прошлого века Соединенные Штаты спровоцировали, либо непосредственно участвовали, сразу в нескольких военных конфликтах. Список стран, испытавших агрессию Вашингтона, обширен: Кувейт, Сомали, Босния, Косово, Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия и, совсем недавно, Украина.

Даже если лидеры США искренне верили, что эти военные интервенции были стратегически желательны и морально оправданы, история доказывает обратное, уверен автор. Большинство этих «крестовых походов» Вашингтона усугубили и без того плохие ситуации в странах и целых регионах, где происходило военное вмешательство.

Эксперт констатирует, что большинство представителей американского истеблишмента не проявляют никаких признаков усвоения соответствующих уроков из предыдущих ошибок. Последний пример такого неадекватного поведения лидеров США — это непрерывное расширение НАТО на восток, которое угрожает безопасности России, вынужденной начать военную операцию на Украине. Хотя логичным было бы согласиться на нейтральный статус этого государства и избежать кровопролития, считает автор.

Хуже того, предостерегает Карпентер, опосредованная война Вашингтона и НАТО против России может в любой момент перерасти в полномасштабный военный конфликт с возможными ядерными последствиями. Но даже такая вероятность не пугает американских лидеров, которые привычно пытаются решить задачу мирового превосходства, сея хаос и разруху в других странах. Уроки прошлого ничему не учат правящую верхушку США, констатирует эксперт.

Вместо того чтобы позволить распаду Югославии в 1990-х годах протекать естественным образом, Соединенные Штаты возглавили военную интервенцию НАТО, чтобы сохранить изначально нестабильную новую страну Боснию нетронутой и, наоборот, вырвать сербскую провинцию Косово из-под контроля Белграда. Четверть века спустя обе области остаются этническими и политическими пороховыми бочонками на Балканах.

К еще более худшим последствиям привело военное вмешательство США, под благовидными предлогами борьбы с авторитарными режимами, в достаточно стабильные на тот момент государства Ирак, Ливию и Сирию. После свержения Саддама Хусейна в Ираке воцарился и не прекращается хаос, страна стала базой для международных террористических организаций. Устранение союзниками по НАТО во главе с США ливийского диктатора Муаммара Каддафи привело к общерегиональной дестабилизации, огромным жертвам среди мирного населения, потокам беженцев и не прекращающейся гражданской войне. Как и в случае с Ираком и Ливией, вмешательство США в Сирии и попытка устранить Башара Асада привело к масштабной гуманитарной трагедии.

Теперь ситуация повторяется на Украине, уверен эксперт. Соединенные Штаты и их союзники по НАТО уже вызвали ненужную трагедию из-за своей неуклюжей, глухой политики в отношении России и стратегических интересов Москвы. И снова лидеры США отказались смириться с неблагоприятной ситуацией и тем самым создали еще худшую. Если они не отступят сейчас, не пойдут на уступки, в конечном итоге ужасные результаты на Балканах, в Ираке, Ливии и Сирии могут показаться незначительными ошибками по сравнению с итогом украинского конфликта, предупреждает Карпентер.

Лидеры США должны усвоить, что часто бывает разумно смириться с несовершенной, даже неприятной ситуацией, чтобы избежать создания катастрофической

— призывает автор статьи.
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Использованы фотографии:
Сайт Пентагона
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13 комментариев
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  1. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 13:07
    +2
    Список стран, испытавших агрессию Вашингтона, обширен: Кувейт, Сомали, Босния, Косово, Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия и, совсем недавно, Украина.

    Всех упомянули, а почему забыли Югославию ( упомянув только Боснию ), которую с помощью Вашингтона, разнесли в клочья.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 13:18
      0
      может в любой момент перерасти в полномасштабный военный конфликт с возможными ядерными последствиями.

      "Правильно пишет старик"! yes
      1. LIONnvrsk
        LIONnvrsk Сегодня, 13:30
        +2
        Цитата: Uncle Lee
        "Правильно пишет старик"!

        Глас вопиющего в пустыне... yes
      2. Комментарий был удален.
  2. Dos
    Dos Сегодня, 13:09
    +2
    hi Это для Госдепа статейка. Нам тут ничего полезного, всё в живую!
  3. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 13:12
    +4
    Собака лает , караван идёт.. Толку от этих умозаключений если вот уже сто лет как ничего не меняется во внешней политике США?
  4. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 13:13
    +6
    Ну вот если бы это было напечатано в воскресном NYT то можно было бы порассуждать. Но этот сайт просто сводная площадка любых мнений, как этот сайт, рэддит, регнум и милион прочих. Ну и автора заокеанского экспертом сложно назвать. Человек прочитавший сводку проиществий за 30 лет и кратко переписавший это в своей статье, кто угодно но не эксперт. Чукча читатель и немного писатель больше подходит
  5. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 13:13
    0
    Клаус Шваб вслед за Джорджем Соросом неожиданно отказался от участия в ежегодном саммите Всемирного экономического форума в Давосе, который проходит с 16 по 20 января.

    Сославшись на неожиданный «конфликт в расписании», Сорос объявил в выходные, что не будет присутствовать на встрече ВЭФ в понедельник.

    В свою очередь Шваб объявил, что страдает от неуточненной «жалобы на здоровье» и не сможет по этой причине принять участие в саммите в Давосе.
    1. Комментарий был удален.
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:19
    0
    Ну так для прикола, а это правда, что напечатали? Если да, то кто прочитает? Это "рупор" Конгресса?
  7. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 13:23
    -1
    Они знают, что сжигают свои ресурсы, как в Ираке и Афганистане, в то время как Китай продолжает укрепляться.
  8. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 13:28
    +3
    Парню в штатах наверняка считают дебилом, поскольку для америки все эти конфликты приносили и приносят баснословные прибыли. А на все остальное им глубоко плевать.
  9. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 13:35
    +3
    Так америкосы специально распространяют хаос по планете. Живут себе на отдельном континенте, сверху полностью подконтрольная им Канада, снизу, такая же Мексика. Чем больше хаоса за океанами, тем больше денег им дают на хранение. Так они и живут.
  10. speed4fun
    speed4fun Сегодня, 13:48
    0
    Мы, европейцы, страдаем от ошибок США, от тысяч беженцев и перемещенных лиц, вызванных конфликтами, вызванными этими злыми американцами ... мы должны видеть, как люди страдают на наших улицах, также за украинский конфликт мы должны заплатить для войны США с повышением цен на все продукты. Неужели украинцы не понимают, что привыкли добиваться желаний США? как они не видят?
  11. cniza
    cniza Сегодня, 14:29
    0
    Лидеры США должны усвоить, что часто бывает разумно смириться с несовершенной, даже неприятной ситуацией, чтобы избежать создания катастрофической

    — призывает автор статьи.


    США не хотят этого принимать и понимать ...