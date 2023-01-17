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Анджей Дуда сообщил о планах Польши сформировать бригаду танков Leopard для Украины

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Анджей Дуда сообщил о планах Польши сформировать бригаду танков Leopard для Украины

Украина должна получить на вооружение не менее ста танков Leopard и Польша в этом ей поможет. Как заявил польский президент Анджей Дуда, власти страны намерены принять самое деятельное участие в формировании новой танковой бригады для ВСУ.


Польша выступает инициатором создания новой коалиции стран, располагающих танками Leopard, и способными передать их Украине. В рамках этой коалиции Варшава планирует собрать не менее ста танков. Также в Польше намерены в кратчайшие сроки получить от Германии разрешение на реэкспорт немецких танков для передачи их Киеву. Сами поляки уже объявили о передаче ВСУ 14 танков Leopard.

Мы формируем коалицию, союз стран, которые, как я надеюсь, передадут танки Leopard Украине. (...) Есть несколько европейских стран, у которых есть эти танки. (...) Я верю в то, что как минимум танковую бригаду для Украины удастся сформировать

- заявил Дуда.

О планах собрать танковую бригаду, на вооружении которой будут стоять немецкие танки Leopard, ранее сообщили в Киеве. С таким заявлением выступил глава МИД украины Дмитрий Кулеба. Вообще же Зеленский и его окружение хотели бы собрать в составе ВСУ все имеющиеся в Европе немецкие танки количеством более 2 тысяч единиц, но это вряд ли получится. А вот собрать сотню танков вполне возможно, уже сейчас пять стран подтвердили планы по передаче ОБТ Leopard Киеву. А учитывая, что Зеленский намерен выпросить немецкие танки у Канады, то может быть еще больше.

На данный момент Германия не приняла решения о передаче танков Украине и реэкспорте, но в Киеве считают этот вопрос уже решенным и с нетерпением ждут 20 января и встречу министров обороны стран НАТО на базе "Рамштайн". Как ожидается, именно там и объявят о начале поставок танков для ВСУ.
Использованы фотографии:
https://www.bundeswehr.de/de
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22 комментария
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  1. 1razvgod
    1razvgod Сегодня, 13:03
    0
    Где ж будет предел их поставок? И главное в результате чего?
    1. 28-й регион
      28-й регион Сегодня, 14:09
      0
      Не будет предела. Они делают все чтобы не дать конфликту затухнуть. Как в ночной костер подкидывают сучки чтобы не затух, так и эти.
  2. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 13:06
    +1
    Украина должна получить на вооружение не менее ста танков Leopard и Польша в этом ей поможет
    И где и когда будем жечь эти танки ? Или как ? Обойдемся предупреждением и негодованием ?
    1. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 13:11
      +2
      Цитата: Uncle Lee
      Украина должна получить на вооружение не менее ста танков Leopard и Польша в этом ей поможет
      И где и когда будем жечь эти танки ? Или как ? Обойдемся предупреждением и негодованием ?

      несколько сотен переданных т-72 наши бойцы уже сожгли и эти сожгут.. ремонт данной техники, вес танка 60тн - опять таки минус леопарду..... горят они точно так же..
      1. far diu
        far diu Сегодня, 13:19
        0
        Я вот реально понять не могу, зачем нужен танк за 5-10 млн долларов долларов?
        1. Geosun
          Geosun Сегодня, 13:47
          0
          Построить танк-неделя. Вырастить воина- 20 лет. Вот и считайте.
      2. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 14:29
        0
        Цитата: Курильщик
        несколько сотен переданных т-72 наши бойцы уже сожгли

        Я про то, чтобы их запалить, еще до вступления в бой с нашими !
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:17
      0
      Цитата: Uncle Lee
      И где и когда будем жечь эти танки ?

      Наши отцы, братья, деды жгли "Тигры" на Украине и их потомки будут жечь.
      1. Курильщик
        Курильщик Сегодня, 13:23
        0
        Цитата: tihonmarine
        Цитата: Uncle Lee
        И где и когда будем жечь эти танки ?

        Наши отцы, братья, деды жгли "Тигры" на Украине и их потомки будут жечь.

        Танк имеет две основные стойки для боеприпасов, первая с 27 выстрелами, расположенными в передней части шасси на высоте стрелка, что очень хорошо защищено, но оно может быть уязвимым для мин, которые попадают на низкие гласисы или под корпус , Другая стойка находится в левой части турели, и у нее есть 15 готовых к использованию выстрелов, которые, безусловно, более уязвимы, особенно для ударов по бокам башни.
        1. svp67
          svp67 Сегодня, 13:36
          0
          Это ему, как впрочем и М1 Абрамсу досталось от общего прародителя экспериментального танка ХМВТ-70
    3. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 13:22
      +1
      Я удивляюсь тому, что киевские клоуны ещё и Меркаву у Тель-0авива, до сих пор, поклянчить не догадались. Как говорится, - "до кучи"...

      А на деле, даже если и "поставят", о всё закончится точно так же, как и поставками бандеро - нацикам "непобедимымх" турских Байрактаров. Начальная эйфория, и далее, - "тишина"...

      Короче, - главное, что есть чем их "утилизировать". И было бы неплохо, вместе с ляхами и прочими забугорными "инструкторами" в составах экипажей. А не только с прошедшими "форсированное обучение" западенскими трактористами...
    4. frruc
      frruc Сегодня, 13:31
      0
      Посадить бы эту Дуду и Кулебу в один танк и пустить в атаку. И посмотреть как долго они будут атаковать.
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 14:25
        0
        Цитата: frruc
        посмотреть как долго они будут атаковать.

        И люки заварить и БК на один выстрел ! yes
  3. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 13:13
    +3
    То что у пшеков так подгорает, явно свидетельствует о большом количестве, обратно возвращенных, залетных гусей в цинке
  4. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 13:14
    +2
    Сформируют к весне бригаду,еще и усилят артой и рем .батальоном.Обучают уже и экипажи.К летней компании вылезут.Война переходит на новый уровень.Весь этот зверинец обязательно разбавленный наемниками двинет на нас,ЕС вступает в войну,дальше больше.
    1. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 14:29
      0
      До "летней кампании" ещё четыре месяца. И кто ведает, где сами "просители" к тому времени окажутся. И о чем "просить" будут...

      А ЕС и НАТО, по сути, две разные стороны одной и той же антироссийской (антисовесткой) "вывески". Тем более, после начавшегося их, перманентного, "расширения...

      Та что, "втягиваться" ЕС особо и не придётся. Разве что т.н. "еврокомиссии" и "европарламенту", да лежащей под ними, евробюрократии, придётся слегка изменить привычный лексикон и риторику...

      Стало быть, не исключен вариант, что к помянутой "летней кампании", или к "завершению осенней", выжившие остатки киевских бандеро - нациков, "главе правительства", - домохозяйке Тихановской в предбанниках варшавских кабинетов, кампанию будут составлять...
  5. Dos
    Dos Сегодня, 13:15
    0
    hi И Андрейка вперде! На лихом "немецком коне", в шелушивом бронике, да на ржавом конике!
  6. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 13:17
    0
    "Польша выступает инициатором создания новой коалиции стран, располагающих танками Leopard, и способными передать их Украине."
    Навеяло... из классики.
    - А... "Леопарды" в Греции есть?!
    - Есть... В Греции всё есть! (с)

    Польше пора уже разделяться.
    Созрела.
  7. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 13:18
    -2
    С Польшей, видимо. все равно воевать, так лучше здесь на Днепре, опытными обученными войсками, чем они эту бригаду на Калининград двинут.
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:23
    0
    Поляки за свои бабки закупили у Южной Кореи танки, да не мало, таки чего не отдают окраине? А, это другое!!!
  9. svp67
    svp67 Сегодня, 13:33
    0
    Сформировать бригаду - решение логичное, так облегчиться снабжение и обслуживание этих танков
  10. kventinasd
    kventinasd Сегодня, 13:59
    0
    Ничего особенного, просто прогноз погоды в Польше.