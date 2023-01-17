Анджей Дуда сообщил о планах Польши сформировать бригаду танков Leopard для Украины

Мы формируем коалицию, союз стран, которые, как я надеюсь, передадут танки Leopard Украине. (...) Есть несколько европейских стран, у которых есть эти танки. (...) Я верю в то, что как минимум танковую бригаду для Украины удастся сформировать

Украина должна получить на вооружение не менее ста танков Leopard и Польша в этом ей поможет. Как заявил польский президент Анджей Дуда, власти страны намерены принять самое деятельное участие в формировании новой танковой бригады для ВСУ.Польша выступает инициатором создания новой коалиции стран, располагающих танками Leopard, и способными передать их Украине. В рамках этой коалиции Варшава планирует собрать не менее ста танков. Также в Польше намерены в кратчайшие сроки получить от Германии разрешение на реэкспорт немецких танков для передачи их Киеву. Сами поляки уже объявили о передаче ВСУ 14 танков Leopard.- заявил Дуда.О планах собрать танковую бригаду, на вооружении которой будут стоять немецкие танки Leopard, ранее сообщили в Киеве. С таким заявлением выступил глава МИД украины Дмитрий Кулеба. Вообще же Зеленский и его окружение хотели бы собрать в составе ВСУ все имеющиеся в Европе немецкие танки количеством более 2 тысяч единиц, но это вряд ли получится. А вот собрать сотню танков вполне возможно, уже сейчас пять стран подтвердили планы по передаче ОБТ Leopard Киеву. А учитывая, что Зеленский намерен выпросить немецкие танки у Канады, то может быть еще больше.На данный момент Германия не приняла решения о передаче танков Украине и реэкспорте, но в Киеве считают этот вопрос уже решенным и с нетерпением ждут 20 января и встречу министров обороны стран НАТО на базе "Рамштайн". Как ожидается, именно там и объявят о начале поставок танков для ВСУ.