Военное обозрение
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Сербские добровольцы батальона имени Судоплатова проходят боевую подготовку в Запорожской области

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Сербские добровольцы батальона имени Судоплатова проходят боевую подготовку в Запорожской области

В Запорожской области осуществляется боевая подготовка первой группы сербских добровольцев, вступивших в состав добровольческого батальона имени Павла Судоплатова. Об этом сообщает РИА Новости.


Ранее стало известно, что группа граждан Сербии приехала в Запорожскую область, чтобы участвовать в составе батальона, названного именем легендарного советского разведчика, в обороне региона от украинских формирований. Как ранее заявляли в региональной администрации, среди сербов – люди с опытом военной службы, бывшие военные полицейские и спортсмены – специалисты по восточным боевым искусствам.

На полигонах Запорожской области сербские добровольцы оттачивают навыки стрельбы из огнестрельного оружия, совершенствуют физическую подготовку. Главная задача – подготовиться именно с учетом конкретной специфики специальной военной операции, на основе анализа тактики действий украинских формирований.

Мы приехали поддержать русских братьев, так как мы хорошо помним события, которые были в Югославии в 90-е годы. Мы помним ту несправедливость, которую НАТО проявила по отношении к Сербии, и ситуацию в Косово. Поэтому мы приехали поддержать русский народ в их справедливой борьбе

- заявил в беседе с РИА Новости один из сербских добровольцев с позывным «Дунай».

Другой сербский доброволец отметил, что планирует находиться в России столько, сколько потребуется для решения задач, поставленных перед специальной военной операцией.

По словам сербов, в их родной стране большая часть населения внимательно следит за происходящими событиями. Большинство сербов понимает, что украинцы – это такие же православные братья – славяне, которые обманно используются Западом для борьбы против России.

В батальоне имени Судоплатова также отметили, что кроме сербов присоединиться к нему хотят и выходцы из ряда других государств Европы, включая Северную Македонию и даже Польшу.
Автор:
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19 комментариев
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  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:06
    +1
    Надо попросить у Китая немного солдат .............
    1. FoBoss_VM
      FoBoss_VM Сегодня, 13:07
      +3
      Да. Миллиона нам за глаза laughing а китайцы даже и не заметят . Зато 9 мая вполне можно проводить будет парад в Киеве
      1. vkfriendly
        vkfriendly Сегодня, 13:18
        +6
        Тогда уж лучше северных корейцев они голодные и злые в меру и отличные вояки.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 13:46
          +5
          Цитата: vkfriendly
          Тогда уж лучше северных корейцев они голодные и злые в меру и отличные вояки.


          На просторах интернета нашёл народную мудрость.
        2. Сергей Дроздов
          Сергей Дроздов Сегодня, 13:55
          +3
          Корейцы вооружены самым страшным оружием – научным марксистско-ленинским мировоззрением, уничтожающим как социально-классовое явление и бендеровщину, и власовщину – на раз, бесповоротно и навсегда.
      2. Серж Николаевский
        Серж Николаевский Сегодня, 13:28
        +3
        С парадной колонной от кУева до Львова...
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:10
      +7
      Цитата: APASUS
      Надо попросить у Китая немного солдат .............


      Не надо было все эти годы выращивать либералов,тогда бы и своих сознательных граждан хватило.А то воспитали людей мира,у которых нет никакой ответственности перед страной,вот и проголосовали они ногами в критический момент.Из Сербии экспортируем патриотов России.

      Сербия
      На 1 января 2023 численность населения (постоянных жителей) Сербии составляет 6 926 705 человек, в том числе детей в возрасте до 6 лет - 694 402 человека, подростков (школьников) в возрасте от 7 до 17 лет - 815 620 человек, молодежи от 18 до 29 лет - 832 936 человек, взрослых в возрасте от 30 до 60 лет - 2 976 751 человек, пожилых людей от 60 лет - 1 510 022 человека, а долгожителей Сербии старше 80 лет - 96 974 человека.

      https://bdex.ru/naselenie/serbia/

      Для сравнения.Население Кубани на 2022 год.
      На Кубани проживает почти 6 миллионов человек. Губернатор Кубани прокомментировал итоги Всероссийской переписи населения.

      - Результаты неоднозначные. По данным Росстата, на Кубани проживает 5 миллионов 838 тысяч 273 человек. Но только по увеличению количества школьников, очевидно, что жителей в крае больше, - сообщил Вениамин Кондратьев.

      https://www.kuban.kp.ru/online/news/4903600/


      Прибавить 500 тыс. населения Адыгеи,которая фактически один регион с Кубанью и получим численность населения как в Сербии.

      Или та же Ростовская область население 4,2 млн.Для сравнения население Хорватии 4,3 млн.
      Или возьмём мегаполисы Санкт-Петербург 5,6 млн.,Москва 13 млн.Каково соотношение патриотов в Санкт-Петербурге и Москве ,из которых хотят сформировать аж целые военные округа?
    3. 72jora72
      72jora72 Сегодня, 14:09
      +1
      Надо попросить у Китая немного солдат
      Китай точно ни когда на это не пойдет. А вот северокорейская арта и спецназ с большим удовольствием бы отточили бы свои навыки на "европейском театре военных действий". Кстати, некоторые африканские и латиноамериканские страны , заявляли на вполне официальном уровне, что не против отправлять своих добровольцев в помощь СВО. Про желание помогать нашим войскам говорили и многие полевые командиры сирийских, иракских и афганских ополчений, при том что все они имеют боевой опыт войн в Сирии, Ираке,Афганистане и Йемене.....
  2. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 13:09
    0
    Сербское законодательство грозит добровольцам сроками за участие в военных действиях.
    1. ЗлойКоммунист
      ЗлойКоммунист Сегодня, 13:15
      +2
      за участие в боевых действиях.... на стороне ВСУ
    2. vkfriendly
      vkfriendly Сегодня, 13:16
      +3
      Это по ходу невозвращенцы, как и многие россияне добровольцы так же остались в Сербии в девяностых.
    3. Andy_nsk
      Andy_nsk Сегодня, 14:15
      0
      Интересно, сколько их, хотя бы по порядку величины? на взвод наберётся?
  3. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 13:10
    +2
    Хорошая традиция интербригады в борьбе с нацисткой нечистью! с девства помню "но пассаран!"
    1. Сергей Дроздов
      Сергей Дроздов Сегодня, 13:58
      +1
      Правильно: хорошая советская традиция – интербригады, состоящие из коммунистов и комсомольцев.
    2. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 14:28
      0
      Цитата: голос_разуma
      Хорошая традиция интербригады в борьбе с нацисткой нечистью! с девства помню "но пассаран!"

      А мне чего-то сразу вспомнилась песня югослава (он сам так себя называл) Горана Бреговича Bella Ciao. У него есть еще прикольная песня "Калашников".
      PS Перевод якобы этой песни, запущенный какими-то мразями о том, что он убил из калашникова свою девушку, а потом его убили русские солдаты -АБСОЛЮТНО не соответствует истине, но гуляет в сети до сих пор. Весёлая песня про братьев, хорошеньких девушек, которые как конфетки поётся на какой-то цыганскобоснийскохорватской смеси. А под "большим калашниковым" он вероятно имеет ввиду другой инструмент. feel Но видать тоже очень надежный и потому в клипе польки так весело скачут под эту песню. laughing
  4. максим1987
    максим1987 Сегодня, 13:18
    +7
    Спасибо! Вот это братья, а не некоторые "братушки"!
  5. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 13:24
    +6
    Сербия, исторический союзник России, снова воюет
  6. fiv
    fiv Сегодня, 13:25
    +4
    Наверное, СВО- это только начало больших событий в Восточной Европе. Кто-то сохранит и усилит поменяет вектор своего движения, так сказать, а кому-то его поменяют. Успехов вам и здоровья, сербские братья, так же как и всем участникам СВО с нашей стороны.
  7. Дед Мозай
    Дед Мозай Сегодня, 13:26
    +5
    Хвала пуно српски брача! Китаю и Корее однозначно брать пример drinks эта война России с мировым злом, злом которое проникает в страны под душком дерьмократии.