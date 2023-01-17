Сербские добровольцы батальона имени Судоплатова проходят боевую подготовку в Запорожской области

Мы приехали поддержать русских братьев, так как мы хорошо помним события, которые были в Югославии в 90-е годы. Мы помним ту несправедливость, которую НАТО проявила по отношении к Сербии, и ситуацию в Косово. Поэтому мы приехали поддержать русский народ в их справедливой борьбе

В Запорожской области осуществляется боевая подготовка первой группы сербских добровольцев, вступивших в состав добровольческого батальона имени Павла Судоплатова. Об этом сообщает РИА Новости Ранее стало известно, что группа граждан Сербии приехала в Запорожскую область, чтобы участвовать в составе батальона, названного именем легендарного советского разведчика, в обороне региона от украинских формирований. Как ранее заявляли в региональной администрации, среди сербов – люди с опытом военной службы, бывшие военные полицейские и спортсмены – специалисты по восточным боевым искусствам.На полигонах Запорожской области сербские добровольцы оттачивают навыки стрельбы из огнестрельного оружия , совершенствуют физическую подготовку. Главная задача – подготовиться именно с учетом конкретной специфики специальной военной операции, на основе анализа тактики действий украинских формирований.- заявил в беседе с РИА Новости один из сербских добровольцев с позывным «Дунай».Другой сербский доброволец отметил, что планирует находиться в России столько, сколько потребуется для решения задач, поставленных перед специальной военной операцией.По словам сербов, в их родной стране большая часть населения внимательно следит за происходящими событиями. Большинство сербов понимает, что украинцы – это такие же православные братья – славяне, которые обманно используются Западом для борьбы против России.В батальоне имени Судоплатова также отметили, что кроме сербов присоединиться к нему хотят и выходцы из ряда других государств Европы, включая Северную Македонию и даже Польшу.