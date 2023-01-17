Российские и белорусские хакеры заявили о взломе центрального блока системы государственной налоговой службы США.

Белорусские хакеры, входящие в группу Infinity Hackers Group, совместно с российскими хакерами из группировки Killnet сообщили об удачном взломе центрального блока системы государственной налоговой службы США. По словам хакеров, в результате взлома они получили в свое распоряжение PASS - доступы каждого второго гражданина США.В опубликованном белорусскими хакерами из группы Infinity говорится, что в случае "еще одного шага" со стороны американского правительства в направлении границ союзного государства России и Белоруссии последует появление в открытом доступе 198 миллионов строк информации, полученной из базы данных американской налоговой службы. Хакеры в настоящее время имеют в своем распоряжении логины и пароли американских пользователей.Хакеры смогли получить доступ к внутренней базе данных налогового управления, воспользовавшись корпоративной сетью одного из сотрудников логистических служб, попавшегося на фишинг и перешедшего по вредоносной ссылке при онлайн-просмотре видеороликов, размещенных на одном из сайтов откровенного содержания.Ранее российские хакеры из группировки Killnet совершили успешную кибератаку на сайт американской военной корпорации Lockheed Martin, которая осуществляет поставки систем РСЗО HIMARS киевскому режиму. Хакерам удалось нарушить работу логистического отдела корпорации, а также получить базу данных кандидатов, планировавших получить работу в компании.