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Российские и белорусские хакеры заявили о взломе центрального блока системы государственной налоговой службы США

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Российские и белорусские хакеры заявили о взломе центрального блока системы государственной налоговой службы США

Белорусские хакеры, входящие в группу Infinity Hackers Group, совместно с российскими хакерами из группировки Killnet сообщили об удачном взломе центрального блока системы государственной налоговой службы США. По словам хакеров, в результате взлома они получили в свое распоряжение PASS - доступы каждого второго гражданина США.


В опубликованном белорусскими хакерами из группы Infinity говорится, что в случае "еще одного шага" со стороны американского правительства в направлении границ союзного государства России и Белоруссии последует появление в открытом доступе 198 миллионов строк информации, полученной из базы данных американской налоговой службы. Хакеры в настоящее время имеют в своем распоряжении логины и пароли американских пользователей.

Хакеры смогли получить доступ к внутренней базе данных налогового управления, воспользовавшись корпоративной сетью одного из сотрудников логистических служб, попавшегося на фишинг и перешедшего по вредоносной ссылке при онлайн-просмотре видеороликов, размещенных на одном из сайтов откровенного содержания.

Ранее российские хакеры из группировки Killnet совершили успешную кибератаку на сайт американской военной корпорации Lockheed Martin, которая осуществляет поставки систем РСЗО HIMARS киевскому режиму. Хакерам удалось нарушить работу логистического отдела корпорации, а также получить базу данных кандидатов, планировавших получить работу в компании.
Автор:
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16 комментариев
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  1. Dos
    Dos Сегодня, 13:11
    +2
    hi Шо там за Бидоном то? По банкам ... По жизи нам известно - Деменция, мать Альцгеймера! wassat
  2. Chief_Keef
    Chief_Keef Сегодня, 13:14
    -4
    Ох уж эти жуткие российские хакеры... А результат от этого какой?
  3. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 13:15
    +5
    Лучше не публиковать, а наоборот стереть! пусть все американцы и кто им продался за "грин карту" окажутся негражданами и пусть их выдворяют как иммигрантов за Мексиканскую границу!
    1. APASUS
      APASUS Сегодня, 13:20
      +3
      Цитата: голос_разуma
      Лучше не публиковать, а наоборот стереть!

      Стереть не получится ,сразу видно . А вот запустить шифровальщика ,было бы здорово.
      1. vkfriendly
        vkfriendly Сегодня, 13:35
        +2
        Я думаю что вредонос уже там...на всякий случай.
    2. Sith
      Sith Сегодня, 13:26
      +1
      Есть два вида админов ... те кто делает бекапы ... и кто будет делать бекапы ...
      Вот надо бы проверить , каковы законодатели мод айти ... которые работают вокруг и около налоговой системы штатов)
      Те попробовать стереть до чего дотянуться ручки)
    3. Эдик
      Эдик Сегодня, 14:24
      0
      Цитата: голос_разуma
      Лучше не публиковать, а наоборот стереть! пусть все американцы и кто им продался за "грин карту" окажутся негражданами и пусть их выдворяют как иммигрантов за Мексиканскую границу!

      Они мне кажется до конца ещё не понимают какую информационную бомбу они скачали.Если вы не знали, у кого есть амерский паспорт,даже если у человека два гражданства, он должен платить в приоритетном порядке по любому в налоговую США!Даже если гражданин там не живёт.Очень мне интересно кто платит гегемону в этом мире.Я думаю во многих странах электорат ну очень удивится!
  4. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 13:24
    0
    Стесняюсь спросить...
    Надеюсь, они это сделали не для того, чтобы за "каждого второго гражданина" налоги платить?
  5. cpls22
    cpls22 Сегодня, 13:28
    +3
    На самое "святоё" покусились ) Не то ли это яйцо, в котором смерть кащея спрятана ?
  6. владимыч
    владимыч Сегодня, 13:28
    0
    Ну вот, правдивая информация. А то , не мы, да как можно. Значит и в выборы вмешивались, вот Бидона выбрали.
  7. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 13:32
    +3
    В народе это называют,"ЗАПУСТИТЬ ЕЖА В ШТАНЫ".
    Пусть работают товарищи в том же духе.
  8. svp67
    svp67 Сегодня, 13:38
    -4
    Ой, зря они признались... все это такое шаткое сейчас.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 13:51
      -2
      Совершенно верно.
      Абсурдно признаваться в таких вещах.
      Американцы теперь скажут, что "в ответ" они уложат разные важные серверы в России.
  9. polinet
    polinet Сегодня, 14:06
    0
    Цитата: владимыч
    Ну вот, правдивая информация. А то , не мы, да как можно. Значит и в выборы вмешивались, вот Бидона выбрали.

    Это другое smile
  10. polinet
    polinet Сегодня, 14:06
    +1
    Цитата: voyaka uh
    Совершенно верно.
    Абсурдно признаваться в таких вещах.
    Американцы теперь скажут, что "в ответ" они уложат разные важные серверы в России.

    Так они же и так каждый день долбятся.
  11. polinet
    polinet Сегодня, 14:07
    0
    Цитата: Chief_Keef
    Российские и белорусские хакеры заявили о взломе центрального блока системы государственной налоговой службы США

    Российские и белорусские хакеры заявили о взломе центрального блока системы государственной налоговой службы США.
    - Вот вам и результат, если читать не умеете.