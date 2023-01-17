В Германии быстро нашли замену подавшей накануне в отставку главе Минобороны

В Германии уже нашли замену подавшей накануне в отставку главе минобороны Кристине Ламбрехт. По информации, предоставленной онлайн-изданием Spiegel, её преемником стал однопартиец нынешнего канцлера ФРГ Олафа Шольца Борис Писториус. Политик занимал ранее должность министра внутренних дел земли Нижняя Саксония с 2013-го года. Также возглавлял мэрию города Оснабрюк в период с 2006-го по 2013-й. С 2017-го является членом ландтага (регионального парламента) в Ганновере.
Отметим, что Кристина Ламбрехт подала в отставку вчера, 16-го января, мотивировав своё решение давлением, оказываемым на неё в последнее время немецкими СМИ, из-за чего, по её словам, пришлось отложить дискуссии по поводу нужд бундесвера. В этом контексте стоит отметить, что волну негодования со стороны СМИ вызвала её неспособность поддерживать немецкую армию в форме, особенно на фоне украинского кризиса. В то же время она подвергалась критике и за состояние материально-технической базы ВС страны.
Вот как она прокомментировала свой уход:
Длящееся месяцами «повышенное внимание» средств массовой информации к моей персоне не позволяет объективно освещать и обсуждать состояние солдат, бундесвера и курса политики безопасности в интересах граждан Германии
Напомним, что в пятницу, 20-го января, на немецкой авиационной базе Рамштайн должна состояться встреча партнёров Украины, в ходе которой будет сформирована коалиция стран, выразивших готовность поставлять Киеву тяжёлые танки. О том, кто будет представлять ФРГ на предстоящей встрече пока нет никаких сведений.
Эксперты считают, что Ламбрехт ушла с поста, чтобы не участвовать в обсуждении передачи танков Киеву.