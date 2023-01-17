Военное обозрение
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В Германии быстро нашли замену подавшей накануне в отставку главе Минобороны

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В Германии быстро нашли замену подавшей накануне в отставку главе Минобороны

В Германии уже нашли замену подавшей накануне в отставку главе минобороны Кристине Ламбрехт. По информации, предоставленной онлайн-изданием Spiegel, её преемником стал однопартиец нынешнего канцлера ФРГ Олафа Шольца Борис Писториус. Политик занимал ранее должность министра внутренних дел земли Нижняя Саксония с 2013-го года. Также возглавлял мэрию города Оснабрюк в период с 2006-го по 2013-й. С 2017-го является членом ландтага (регионального парламента) в Ганновере.


Отметим, что Кристина Ламбрехт подала в отставку вчера, 16-го января, мотивировав своё решение давлением, оказываемым на неё в последнее время немецкими СМИ, из-за чего, по её словам, пришлось отложить дискуссии по поводу нужд бундесвера. В этом контексте стоит отметить, что волну негодования со стороны СМИ вызвала её неспособность поддерживать немецкую армию в форме, особенно на фоне украинского кризиса. В то же время она подвергалась критике и за состояние материально-технической базы ВС страны.

Вот как она прокомментировала свой уход:

Длящееся месяцами «повышенное внимание» средств массовой информации к моей персоне не позволяет объективно освещать и обсуждать состояние солдат, бундесвера и курса политики безопасности в интересах граждан Германии

Напомним, что в пятницу, 20-го января, на немецкой авиационной базе Рамштайн должна состояться встреча партнёров Украины, в ходе которой будет сформирована коалиция стран, выразивших готовность поставлять Киеву тяжёлые танки. О том, кто будет представлять ФРГ на предстоящей встрече пока нет никаких сведений.

Эксперты считают, что Ламбрехт ушла с поста, чтобы не участвовать в обсуждении передачи танков Киеву.
Автор:
Использованы фотографии:
Соцсети/Писториус
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20 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:08
    +2
    Свято место пусто не бывает...................., на посиделках в Рамштайне от немцев ничего не зависит, вопрос уже решенный, полосатым нужно только придать вид коллегиального решения, ну и конкретно - кто и сколько.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 14:17
      0
      Он что ль грек этнический ? Если да, то в НАТО будет веселей, там турки с греками будут тапками кидаться под присмотром немцев.
      1. Luminman
        Luminman Сегодня, 14:28
        0
        Цитата: Silver99
        Он что ль грек этнический ?

        Фамилия имеет латинские корни. Рistor - пекарь...
  2. Buyan
    Buyan Сегодня, 14:08
    +2
    Овощ редьки не слаще... одного на другого..
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:08
    +1
    Этот Писториус,часом не проктолог по специальности?А то у них последнее время весьма специфичный отбор на должность главы МО?
  4. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 14:08
    +2
    Заменили женщину выдвинутую по гендерной квоте, уклонистом-пацифистом. Шило на мыло в общем. Никто не хочет на себя брать провальную идею поставки леопардов-понимают чем это кончится-картинками как они горят в степях Малороссии. Ну хоть жена у него по наследству от Шредера...
    1. Кузнец 55
      Кузнец 55 Сегодня, 14:19
      0
      Голос разума , была , бывшая теперь . Дорис-Шрёдер-Корф .
      Он с ней уже не живет , и женаты они никогда не были .
      Его жена умерла от рака .
      1. Destiny
        Destiny Сегодня, 14:27
        0
        Здравствуйте,товарищ!А как там Сара Вагенкнехт поживает?Очень интересно,давно не слышно ничего...Вроде здравая...
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:34
      0
      Цитата: голос_разуma
      Заменили женщину выдвинутую по гендерной квоте, уклонистом-пацифистом.

      Еще накануне в Германии было восемь министров-мужчин и восемь министров-женщин. Теперь расстановка изменится в пользу мужиков.
      Писториус не работал по военной линии, если не считать его службу в армии в начале 1980 -ых годов.
  5. Кузнец 55
    Кузнец 55 Сегодня, 14:11
    0
    По поводу последнего абзатца статьи .
    Может это была одна из причин , но эту фрау министерин уже давно критикуют .
    Просто все последние 3 министра обороны были женщины . И ни одна из них не справлялась со своей работой .
    1. Простой
      Простой Сегодня, 14:20
      -1
      А сейчас мужчину поставять рулить и все наладится?
  6. Mher
    Mher Сегодня, 14:13
    -1
    Не хотел взять грех на совесть, и подал в отставку, а у нас только смерть и Орест.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:19
      +1
      Кто не ХОТЕЛ?Кристина Ламбрехт??.Ну да,ну да... belay
  7. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 14:16
    0
    А он точно не трансгендер? Жена, дети есть? Или все таки...радужный?
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:37
      0
      Цитата: Горный стрелок
      Жена, дети есть?

      Две дочери, да и возраст не тот уже, для трансгендеров.
  8. kebeskin
    kebeskin Сегодня, 14:18
    -1
    Видимо обороне Германии приходит писториус. Прошла видимо не выдержала или не оправдала надежд.
  9. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 14:27
    0
    волну негодования со стороны СМИ вызвала её неспособность поддерживать немецкую армию в форме

    А когда её ставили на эту должность спросили,отличает ли она ружья от колеса?
    Теперь сменили шило на мыло,может оно больше подходит гейманской армии.
  10. svp67
    svp67 Сегодня, 14:28
    0
    По информации, предоставленной онлайн-изданием Spiegel, её преемником стал однопартиец нынешнего канцлера ФРГ Олафа Шольца Борис Писториус.
    Мужчина и это самое удивительное в этой истории, так как Шольц до этого обещал, что 50% в его правительстве будут женщины, а сейчас их меньше...
    1. tarabar
      tarabar Сегодня, 14:36
      0
      Быть может мы за этого Писториуса чего то не знаем? Может он лучше чем женщина? laughing
  11. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 14:28
    0
    Послушала Меркель и тоже решила свалить подальше от европы в бункер в зеландию? Теперь точно немчики танки погонят.