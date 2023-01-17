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Ка-50 «Чёрная акула» как прообраз вертолёта «Аллигатор»

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Ка-50 «Чёрная акула» как прообраз вертолёта «Аллигатор»

Российский Ка-52 «Аллигатор» на сегодняшний день является одним из лучших разведывательно-ударных вертолетов в мире.


Винтокрылая машина, разработанная ОАО «Камов», сегодня успешно уничтожает бронированную технику и живую силу противника в ходе СВО. Кроме того, зарекомендовал «Аллигатор» себя и в ходе сирийской операции, где вертолет, по сути, получил свое первое боевое крещение.

Стоит отметить, что Ка-52 является дальнейшим развитием легендарного Ка-50 «Черная акула», который без преувеличения можно назвать самым высокотехнологичным вертолетом своего времени.

Одной из главных отличительных черт вертолета являлась его одноместность. Возможность полноценного управления винтокрылой машиной одним пилотом стала настоящим вызовом для советских инженеров.

Тем не менее, конструкторы блестяще справились с поставленной задачей. На Ка-50 было установлено огромное количество (по тем временам) бортовой электроники. Одних только компьютеров в «Черной акуле» было четыре, что позволяло пилоту одновременно управлять машиной и выполнять боевые задачи.

Но и это ещё не всё. Ка-50 стал первым в мире боевым вертолетом с системой катапультирования. К слову, она сохранилась и в современном «Аллигаторе».

Наконец, впечатляла и широкая номенклатура вооружения «Черной акулы». Ка-50 получил 30-мм пушку 2А42, а также был способен нести 12 ПТУР «Вихрь» и контейнер с НАРами, дополнительные пушки или же авиабомбы.

Единственным боевым применением «Черной акулы» в вооруженных конфликтах стала Вторая чеченская война. Винтокрылая машина совершила 49 боевых вылетов.

Всего было выпущено 17 Ка-50. Последний вертолет был произведен в 2009 году. Затем начался выпуск его преемника Ка-52 «Аллигатор».

К слову, по некоторым данным, преемственность последнего достигает 85%. «Аллигатор» унаследовал от своего предшественника систему катапультирования, соосную схему винтов, силовую установку, крыло, оперение, часть вооружения (в частности, пушку 2А42 и ПТУР «Вихрь»), а также среднюю и хвостовые части фюзеляжа.

Между тем, Ка-52 управляется двумя членами экипажа. Кроме того, винтокрылая машина получила совершенно новую электронику, включая современные системы радиоэлектронной защиты и прицеливания.

Об истории создания Ка-50 «Черная акула»:

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8 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 15:34
    -6
    Помню как смотрел в детстве этот фильм про вертолет "черная акула" как он там в Афганистане воевал. тогда испытывал реально чувства, что это какое-то супероружие аналоговнет и все такое. наверное шумеры так же ощущают про "джавелины "и "леопрады" сейчас...
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 15:40
      0
      Фильм "Черная акула" 1993 год:
      Вообще сам по себе вертолёт является уникальным, хотя и не невидимкой: только один пилот, катапультируемое кресло (ни на каком больше вертолёте в мире!), система автоматического возвращения на базу в случае ранения пилота,.. Для справки, именно в 1993 проходил тендер на поставки для ВС Великобритании, и только лишь одна 'Чёрная акула' была вертолётом соосной схемы, выполнявшим мёртвые петли несколько раз подряд. Тендер был проигран американскому 'Апачу', родная страна с момента полёта этой машины в 1982 приняла только 10 единиц на вооружение, производство остальных затруднил очередной финансовый кризис 2008-...
      1. Курильщик
        Курильщик Сегодня, 15:54
        0
        Цитата: Uncle Lee
        Фильм "Черная акула" 1993 год:
        ..[/i]


        И снимали его по моему в Узбекистане, Чарвакское водохранилище.. по моему как то так звучит...

        из ВИКИ:
        Съёмки проходили в период распада Советского Союза в 15-й бригаде спецназа, (тогда ещё не вошедшей в состав Вооружённых сил Узбекистана и практически полностью укомплектованной русскими, украинцами и молдаванами[2]). Разрешение на съёмки фильма давал лично министр обороны Республики Узбекистан генерал-полковник Рустам Ахмедов, который в дальнейшем постоянно держал съёмочный процесс под личным контролем.

        Ресурсов и боеприпасов для фильма не жалели. Некоторые эпизоды снимали с боевой стрельбой, использовали боевые взрывчатые вещества вместо пиротехники, обычно используемой для киносъёмок. Большую часть трюков выполняли задействованные в съёмках бойцы подразделений специального назначения[3].

        Озвучивали ленту уже другие актёры, потому что главные герои уехали воевать[3].

        В съёмках в Узбекистане помимо 15-й бригады спецназа принимали участие дислоцированные в Чирчике 467-й отдельный учебный полк спецназа (ранее готовивший рядовой состав для войны в Афганистане), 399-й вертолётный полк, а также бронетехника от Ташкентского высшего общевойскового командного училища[3].

        Сценарий переписывался на ходу с учётом опыта боевых действий. Первоначальный сценарий сохранился менее, чем наполовину[3].
        1. Аэродромный
          Аэродромный Сегодня, 16:29
          0
          Российский Ка-52 «Аллигатор» на сегодняшний день является одним из лучших разведывательно-ударных вертолетов в мире.
          да бесспорно, особенно с учётом переделок после боевого применения,но, всегда есть но... "апач"..всё же хорош.и надо это признавать, и стремиться превзойти.https://topwar.ru/14043-ah-64d-apache-block-iii-level-4-pogonschik-elektronnyh-dronov.html
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 15:37
    -3
    резкие маневры из-за перехлеста лопастей противопоказаны, к сожалению. в этом смысле классическая схема Миля оказывается более интересной.
    1. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 15:58
      +2
      Цитата: Nexcom
      классическая схема Миля оказывается более интересной.

      Опыт боевых действий на Украине доказал, что именно Ка-52 более живуч, и именно из-за соосности. hi
      1. ColdWind
        ColdWind Сегодня, 16:16
        0
        Цитата: Ингвар 72

        Опыт боевых действий на Украине доказал, что именно Ка-52 более живуч, и именно из-за соосности.

        Можно статистику подтверждающие ваши слова?
        Пока по ориксу на 6 уничтоженных Ми-28, 25 потерянных Ка-52. В войсках и примерно равное количество.
  3. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 16:00
    +1
    Нужен определенно, хороший фильм про Ка52(ми28) . Хороши, качественно снятый. Чем вообще наши режиссёры занимаются? Сюжетов валом (САР, 404) , импортной бронетехники валом...пожалуйста снимите фильм. в 4К и с хорошим звуком.