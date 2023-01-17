Ка-50 «Чёрная акула» как прообраз вертолёта «Аллигатор»

Российский Ка-52 «Аллигатор» на сегодняшний день является одним из лучших разведывательно-ударных вертолетов в мире.
Винтокрылая машина, разработанная ОАО «Камов», сегодня успешно уничтожает бронированную технику и живую силу противника в ходе СВО. Кроме того, зарекомендовал «Аллигатор» себя и в ходе сирийской операции, где вертолет, по сути, получил свое первое боевое крещение.
Стоит отметить, что Ка-52 является дальнейшим развитием легендарного Ка-50 «Черная акула», который без преувеличения можно назвать самым высокотехнологичным вертолетом своего времени.
Одной из главных отличительных черт вертолета являлась его одноместность. Возможность полноценного управления винтокрылой машиной одним пилотом стала настоящим вызовом для советских инженеров.
Тем не менее, конструкторы блестяще справились с поставленной задачей. На Ка-50 было установлено огромное количество (по тем временам) бортовой электроники. Одних только компьютеров в «Черной акуле» было четыре, что позволяло пилоту одновременно управлять машиной и выполнять боевые задачи.
Но и это ещё не всё. Ка-50 стал первым в мире боевым вертолетом с системой катапультирования. К слову, она сохранилась и в современном «Аллигаторе».
Наконец, впечатляла и широкая номенклатура вооружения «Черной акулы». Ка-50 получил 30-мм пушку 2А42, а также был способен нести 12 ПТУР «Вихрь» и контейнер с НАРами, дополнительные пушки или же авиабомбы.
Единственным боевым применением «Черной акулы» в вооруженных конфликтах стала Вторая чеченская война. Винтокрылая машина совершила 49 боевых вылетов.
Всего было выпущено 17 Ка-50. Последний вертолет был произведен в 2009 году. Затем начался выпуск его преемника Ка-52 «Аллигатор».
К слову, по некоторым данным, преемственность последнего достигает 85%. «Аллигатор» унаследовал от своего предшественника систему катапультирования, соосную схему винтов, силовую установку, крыло, оперение, часть вооружения (в частности, пушку 2А42 и ПТУР «Вихрь»), а также среднюю и хвостовые части фюзеляжа.
Между тем, Ка-52 управляется двумя членами экипажа. Кроме того, винтокрылая машина получила совершенно новую электронику, включая современные системы радиоэлектронной защиты и прицеливания.
Об истории создания Ка-50 «Черная акула»: