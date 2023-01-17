Очередная партия пистолетов 6П72 «Удав» 9Х21 мм поступила на вооружение российских военных

Российские военные получили очередную партию пистолетов 6П72 "Удав", поставку осуществил ЦНИИточмаш, являющийся разработчиком данного оружия. Об этом сообщает пресс-служба концерна "Калашников", в состав которого и входит Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения.
Партия пистолетов "Удав" под патрон калибра 9Х21 мм отправилась в войска. Поставка осуществлена в рамках гособоронзаказа, объемы партии и другие параметры поставки не раскрываются. Ранее Минобороны получало установочные партии оружия, серийное производство пистолетов должно быть развернуто на Ижевском механическом заводе в начале этого года.
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в рамках выполнения гособоронзаказа поставил Министерству обороны России очередную партию 9-мм самозарядных пистолетов 6П72. Пистолет был разработан в ЦНИИточмаш в рамках ОКР "Удав"
- говорится в сообщении.
Ранее ЦНИИточмаш поставил военным первую партию боеприпасов для данного пистолета. В войска отправились патроны с пулей повышенной пробиваемости для обычных пистолетов "Удав" 6П72 и патроны с уменьшенной скоростью пули, предназначенные для пистолета 6П72-1, в комплект которого входит глушитель.
Самозарядный пистолет "Удав" использует патрон калибра 9х21 мм, для него разработаны специализированные боеприпасы. Дальность стрельбы 50 метров, емкость магазина 18 патронов. Габариты: длина 206 мм, высота 145 мм, ширина 36 мм. Снаряжённая масса пистолета 980 г. В неснаряженном варианте пистолет весит на 200 г меньше. На дистанции 50 м пуля пробивает лист брони толщиной до 4 мм.