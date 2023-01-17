Военное обозрение
Войти Регистрация

Очередная партия пистолетов 6П72 «Удав» 9Х21 мм поступила на вооружение российских военных

14
Очередная партия пистолетов 6П72 «Удав» 9Х21 мм поступила на вооружение российских военных

Российские военные получили очередную партию пистолетов 6П72 "Удав", поставку осуществил ЦНИИточмаш, являющийся разработчиком данного оружия. Об этом сообщает пресс-служба концерна "Калашников", в состав которого и входит Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения.


Партия пистолетов "Удав" под патрон калибра 9Х21 мм отправилась в войска. Поставка осуществлена в рамках гособоронзаказа, объемы партии и другие параметры поставки не раскрываются. Ранее Минобороны получало установочные партии оружия, серийное производство пистолетов должно быть развернуто на Ижевском механическом заводе в начале этого года.

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в рамках выполнения гособоронзаказа поставил Министерству обороны России очередную партию 9-мм самозарядных пистолетов 6П72. Пистолет был разработан в ЦНИИточмаш в рамках ОКР "Удав"

- говорится в сообщении.

Ранее ЦНИИточмаш поставил военным первую партию боеприпасов для данного пистолета. В войска отправились патроны с пулей повышенной пробиваемости для обычных пистолетов "Удав" 6П72 и патроны с уменьшенной скоростью пули, предназначенные для пистолета 6П72-1, в комплект которого входит глушитель.

Самозарядный пистолет "Удав" использует патрон калибра 9х21 мм, для него разработаны специализированные боеприпасы. Дальность стрельбы 50 метров, емкость магазина 18 патронов. Габариты: длина 206 мм, высота 145 мм, ширина 36 мм. Снаряжённая масса пистолета 980 г. В неснаряженном варианте пистолет весит на 200 г меньше. На дистанции 50 м пуля пробивает лист брони толщиной до 4 мм.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
14 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 13:28
    +1
    Мощный пистоль. Надо бы узнать мнение о нем у реальных эксплуатантов.
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 13:29
    -4
    О, развитие Самозарядного пистолета Сердюкова)))) . ну вообще давно пора заменить ПМ пусть с гюрзой и не задалось, хотя она мне нравилась. А с этим гадом (в смысле ползучим) не знаком не работал...
    1. 28-й регион
      28-й регион Сегодня, 14:06
      +1
      Цитата: голос_разуma
      гюрзой и не задалось, хотя она мне нравилась. А с этим гадом (в смысле ползучим) не знаком не работал...

      Ух ты. Не уж то общаемся со спецназером ФСБ. Круто.
      Только вот беда ПМ уже в войсках если встречается то только в каких-нибудь тыловых подразделениях или в подразделениях обслуживающих групповое оружие - расчеты ПВО, РЛС ...
    2. ИВЗ
      ИВЗ Сегодня, 14:14
      +1
      О, развитие Самозарядного пистолета Сердюкова)
      Да нет. Самостоятельная модель. У Сердюкова вальтеровское запирание (Р38) - качающаяся защелка, у Беретты 92 такая же, а тут модифицированный браунинг - снижающийся ствол. Да и спусковик другой с боевой пружиной в рукоятке, а не в курке.
  3. КолВизин
    КолВизин Сегодня, 13:36
    -1
    Давно пора. Я не специалист, но "Макар" 20 лет на боку таскал - он устарел, конечно.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 13:45
      +2
      КолВизин hi, а для чего он устарел? Какова вообще его ниша?
    2. mark1
      mark1 Сегодня, 14:01
      +4
      Цитата: КолВизин
      "Макар" 20 лет на боку таскал - он устарел, конечно.

      Это потому что" на боку таскал", а вот если б пистоль лежал а коробочке, то был бы как новый )))
    3. ВАШ
      ВАШ Сегодня, 14:01
      +2
      ПМ уже давно в войсках заменили на ПЯ, он же Грач. СПС "Гюрза" сейчас следующий Удав шли и будут идти в спецподразделения. По большому счету пистолет это статусная вещь, отличает простого бойца от офицера, но на передке, да и вообще в зоне б/д все с АК той или иной модификации находятся.
      Для чего пистолет нужен? Для снайпера как второе оружие, для пулеметчика как второе оружие, для экипажей танков, если что случилось не остаться безоружным. Могут поспорить а вот для штурма зданий, я вас умаляю, это спецы могут штурмовать да так чтобы окружающим не нанести потерь. Армейский штурм, входит сначала товарищ граната, за ним боец полосуя крест накрест из автомата.
      Написал много. Вывод: не много таких пистолетов выпустят.
  4. Luminman
    Luminman Сегодня, 13:53
    -2
    Цитата: Ропот 55
    а для чего он устарел? Какова вообще его ниша?

    Его магазин содержит всего 8 патронов.
    Мало, однако...
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 14:02
      +1
      Luminman hi, мало для чего? Для боевых действий в составе штурмовых групп? Безусловно! А как часто в современных войнах применяют пистолеты? Именно по противнику? Я понимаю что пусть лучше будет, чем нет но всё же? У ПМ другая ниша была и применяется он в основном там где скорострельность, бронепробитие, мощь боеприпаса и обьем магазина не нужны, у каждого оружия своя ниша использования, так для чего устарел ПМ?
      1. ВАШ
        ВАШ Сегодня, 14:13
        0
        Каких штурмовых групп? Вы посмотрите видео оттуда хоть кого-то с пистолетом видите? Штурмовые группы такие все карманы и подсумки забиты гранатами и магазинами к автомату. Сначала граната, а лучше две, затем сам с товарищем полосуя из автомата один справа налево, второй слева направо..
      2. Luminman
        Luminman Сегодня, 14:15
        0
        Цитата: Ропот 55
        применяется он в основном там где скорострельность, бронепробитие, мощь боеприпаса и обьем магазина не нужны

        Любопытно, где такие качества оружия востребованы? Без пистолета можно только взять хулигана за ухо и отвести в милицию... Я не говорю, что ПМ никудышный пистолет, просто область его применения не совсем широка. Разве что в правоохранительных органах, да и то в советское время, когда преступники почти не имели оружия...
      3. СергейАлександрович
        СергейАлександрович Сегодня, 14:18
        0
        "..И случилось страшное: прямо на окраине Кабула, в карьере, душманы перестреляли безоружных прапорщика и нескольких срочников, мирной командой приехавших за гравием для дорожных работ..."
        (с)
        Всякие пулеметчики и минометчики не должны быть безоружными.
    2. mark1
      mark1 Сегодня, 14:04
      +2
      Что б застрелиться хватит одного, а для серьезной войны лучше калаш.