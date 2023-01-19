«Голубь мира» – Реджеп Эрдоган. Он не первый, и последний не он

Беларусь за скобками, а Греция где?
Понятно, что после косвенного вступления Беларуси в СВО президент Александр Лукашенко закрыл для себя путь посредника и для Москвы, и уж тем более – для Киева. Но свято место пусто не бывает: на арене появилась Турция.
Эта страна, хоть и состоит в НАТО, но уверенно лавирует между Западом и Россией, не забывая при этом и мусульманские страны. Если ранее Эрдоган, отмазавшись за «Байрактары», занимал скорее пророссийскую позицию, то сейчас стал активно призывать Россию закончить военные действия.
Это как минимум, как максимум – приступить к мирным переговорам с Украиной. Причем Эрдоган считает, что прекращение огня должно быть односторонним, то есть российские военные прекращают боевые действия, а вот украинцы поступят, получается, как хотят. Как в такой ситуации возможны мирные переговоры – непонятно.
Владимир Путин оказался в ходе телефонного разговора с турецким президентом более предсказуемым. Он сказал, что мирные переговоры возможны с учётом новых территориальных реалий. Что же это означает в переводе с эзопова языка российского лидера?
Ни больше ни меньше то, что Украина должна признать потерю Крыма, Донбасса, всего азовского побережья и прилегающих к нему территорий, иначе никакого мирного процесса не будет. Вряд ли турецкого президента устроит такая позиция, тем более что Турция всегда пыталась в политическом и экономическом плане проникнуть в Крым.
Сам же Эрдоган – далеко не ангел. Как ревностный мусульманин, Новый год он вроде не отмечает, да и вообще, как говорят, не употребляет алкоголя и иных психоактивных веществ. Но его агрессивная риторика после Нового года в адрес соседней Греции вызывает подозрения.
Дело в том, что Греция организует все новые и новые военные базы на островах Эгейского моря. Казалось бы, две страны НАТО не должны ссориться по этому поводу. Но не тут-то было: Эрдоган по телевидению открыто заявил, что Анкара не собирается нападать на Грецию, но потом тут же пояснил, что если Греция нападет первой, то Турция обязательно «даст обратку».
С чего он взял, что Греция собирается напасть на Турцию – непонятно. Милитаризация островов в Эгейском море – закономерный процесс, который начался после массового проникновения в Евросоюз ближневосточных беженцев. Мало того, президент Турции фактически пригрозил Греции ракетами «Тайфун» дальностью более 500 километров.
Не скрытая угроза
Собственно говоря, предвоенная ситуация (а иначе и сказать нельзя) назревает еще с мая прошлого года после выступления премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в конгрессе США 17 мая, где он заявил о беспрецедентно большом количестве пролетов турецких истребителей над греческими островами. Еще раз нужно повторить: обе страны состоят в НАТО, следовательно, являются союзниками. Но Турцию это не волнует.
Для России это нехороший прецедент. Для Украины – тоже. Россия может в любой момент стать из союзника врагом, если начнёт укреплять военную мощь на Чёрном море, Украину ждёт та же участь, если её снаряды будут по ошибке залетать слишком далеко в Чёрное море.
Ко всему прочему, военная база России в армянском Гюмри давно уже мозолит глаза не только Азербайджану, но и союзной ему Турции. В сентябре 2022 года Эрдоган оказался в центре скандала, связанного с закупками Турции российских вооружений, а также его визитом на саммит ШОС.
Реакция на критику последовала незамедлительно: Турция явно ослабила контроль за пересечением беженцами границы с Грецией. Это практически вынудило греческие власти заявить о намерении строить на этом участке своей границы стену.
Но такое ухудшение отношений с ЕС не помешало уже в ноябре Эрдогану обвинить Россию в поддержке курдских организаций Ирака и Сирии. В Турции они считаются террористическими. При этом про Украину тогда не было сказано ни слова: все равно Анкара рассчитывает на роль третейского судьи в урегулировании конфликта.
Если действительно Турция в соответствии с завуалированными ноябрьскими угрозами Эрдогана введёт войска на сопредельные курдские территории, а Россия начнёт ей «предъявлять», то у Эрдогана будет полное право на вполне конкретный ответ.
Что-то вроде – мы же вам не мешаем проводить СВО на территории суверенной страны, санкций не вводим и вообще наращиваем сотрудничество. В такой ситуации позиция Эрдогана по поводу спецоперации – беспроигрышный ход.
Головная боль для султана
Курдистан – основная головная боль Турции. Больше там нет сколько-нибудь заметных национальных меньшинств. Остатки армян и греков в основном исламизированы и тюркизированы, те же, кто сохраняет в быту собственную культуру, стремятся не выделяться на турецком фоне.
То же можно сказать и про диаспоры черкесов и крымских татар. Курды же упорно сопротивляются ассимиляции, при этом нередко прибегая к террористической тактике. На тех территориях, куда турки планируют вторжение, существуют полноценные вооруженные формирования, которые создают реальную угрозу турецким границам.
Ни для кого не секрет, что США поддерживает курдов Сирии. Насчёт курдов Ирака позиция американцев скорее неясная. Поэтому вторжение Турции в Сирию и Ирак однозначно будет означать дипломатический конфликт Турции и Запада.
Россия сейчас занимает относительно курдов позицию, близкую к игнорированию, но при агрессивных действиях Эрдогана вряд ли воздержится от критики. Хотя может и воздержится по изложенной выше причине.
То, как Эрдогану удается лавировать между Востоком и Западом, видно даже в мелочах. Какие бы ни были у США претензии к турецкой внешней политике и закупкам оружия в России, американский Госдеп сделал туркам новогодний подарок.
Маленький, но поднимающий самооценку страны. Теперь в американском английском Турция будет называться не Turkey, а Türkiye, как в языке оригинала. Это было сделано в ответ на запрос турецкого правительства, которое почему-то только сейчас обеспокоилось тем, что по-английски слово Turkey означает также индюка, а не только страну.
И если такие подарки будут продолжаться, и не только со стороны США, но и со стороны России и Евросоюза, то скоро весь мир просто закроет глаза и на острова в Эгейском море, и на сирийский и иракский Курдистан. Потому что начинается все с малого.