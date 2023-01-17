В Госдуму внесён законопроект, предусматривающий отсрочку для индивидуальных предпринимателей

Законопроектом предлагается предоставить индивидуальным предпринимателям, единственным участникам обществ с ограниченной ответственностью и главам фермерских хозяйств право на освобождение от мобилизации

Где будут работать люди, которые вернутся со спецоперации? Многие партии хотели бы привести их в политику, однако, мандатов точно на всех не хватит. Именно предприниматели и занимаются созданием рабочих мест

По данным Минобороны, в рамках частичной мобилизации на фронт были призваны порядка 27 тыс предпринимателей (каждый 10-й призывник – предприниматель). То есть, другими словами, это создаёт довольно серьёзный ущерб для экономики страны, а потому, и была внесена данная инициатива.

Депутаты Госдумы от партии «Новые люди» (НЛ), внесли законопроект, предусматривающий отсрочку от мобилизации не только для индивидуальных предпринимателей (ИП), но также и для глав крестьянских хозяйств.Вот, что указано в пояснительной записке к законопроекту:Как уточняют законодатели, рассчитывать на отсрочку смогут ИП или участники обществ с ограниченной ответственностью (ООО), у которых работают от 5 и более человек (за 6 месяцев до объявления мобилизации в стране).В то же время председатель парламентской фракции НЛ, а также автор инициативы Алексей Нечаев, в беседе с журналистами, рассказал об актуальности данного проекта, который, по его словам, направлен на создание предпринимателями новых рабочих мест.Вот как пояснил это депутат:Как добавила замглавы фракции Сардана Авксентьева, данный законопроект отвечает требованиям и запросам людей: