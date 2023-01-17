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В Госдуму внесён законопроект, предусматривающий отсрочку для индивидуальных предпринимателей

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В Госдуму внесён законопроект, предусматривающий отсрочку для индивидуальных предпринимателей

Депутаты Госдумы от партии «Новые люди» (НЛ), внесли законопроект, предусматривающий отсрочку от мобилизации не только для индивидуальных предпринимателей (ИП), но также и для глав крестьянских хозяйств.


Вот, что указано в пояснительной записке к законопроекту:

Законопроектом предлагается предоставить индивидуальным предпринимателям, единственным участникам обществ с ограниченной ответственностью и главам фермерских хозяйств право на освобождение от мобилизации

Как уточняют законодатели, рассчитывать на отсрочку смогут ИП или участники обществ с ограниченной ответственностью (ООО), у которых работают от 5 и более человек (за 6 месяцев до объявления мобилизации в стране).

В то же время председатель парламентской фракции НЛ, а также автор инициативы Алексей Нечаев, в беседе с журналистами, рассказал об актуальности данного проекта, который, по его словам, направлен на создание предпринимателями новых рабочих мест.

Вот как пояснил это депутат:

Где будут работать люди, которые вернутся со спецоперации? Многие партии хотели бы привести их в политику, однако, мандатов точно на всех не хватит. Именно предприниматели и занимаются созданием рабочих мест

Как добавила замглавы фракции Сардана Авксентьева, данный законопроект отвечает требованиям и запросам людей:

По данным Минобороны, в рамках частичной мобилизации на фронт были призваны порядка 27 тыс предпринимателей (каждый 10-й призывник – предприниматель). То есть, другими словами, это создаёт довольно серьёзный ущерб для экономики страны, а потому, и была внесена данная инициатива.
Автор:
Использованы фотографии:
http://duma.gov.ru/
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24 комментария
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  1. vargo
    vargo Сегодня, 15:20
    +5
    Интересный способ поднять количество ИП) Вывести из тени разного рода мелкие бизнесы.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 15:27
      +4
      "Что ты будешь делать - каждый поручик - Бонапарт, каждый принц савойский, только воевать некому".
      К-ф. "Служили два товарища"
    2. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 15:38
      +6
      И вот что интересно: если гражданин Иванов регистрирует ИП, где работниками числятся пять его друзей, а при этом каждый из друзей регистрирует ИП, где работники - те же друзья, включая гражданина Иванова, то всем шестерым призыв не грозит? Ну а прибыль для налоговой можно показывать рублей тысячу в год, платя соответствующий налог, ну а зарплату "предприниматели" будут платить друг другу. Это гениальный законопроект!
      1. vargo
        vargo Сегодня, 15:45
        +3
        Ну само обслуживание ИП ещё в копеечку нынче встанет. Но конечно же с подобным многие могут смириться
      2. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 15:57
        0
        ну прочтите статью прежде чем ересь писать
    3. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 15:56
      0
      Цитата: vargo
      Интересный способ поднять количество ИП)

      а статью прочесть религия не позволила, или так хотелось первый комментарий оставить?!!!
      рассчитывать на отсрочку смогут ИП или участники обществ с ограниченной ответственностью (ООО), у которых работают от 5 и более человек (за 6 месяцев до объявления мобилизации в стране).
    4. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 16:00
      +1
      Цитата: vargo
      Интересный способ поднять количество ИП) Вывести из тени разного рода мелкие бизнесы.

      Помнится, трибалты нам до сих пор тыкают, что до "советской оккупации" Трибалтика была мощнейшей промышленной державой с немерянным количеством промышленности.
      Ага...
      Они статистику считают точно так же, как эти наши "чубайсята". Потому что до Второй мировой там "промышленным предприятием" считалось хозяйство, в котором имелся лодочный мотор и не менее трёх наёмных рабочих.
      По отчётам у нас мелкое предпринимательство поднимется на небывалую высоту. Тысячи тысяч ООО и ИП пооткрываются. Каждый торговец луком на рынке будет "столпом промышленности". Реально - "каждый суслик агроном" будет, призывать по мобилизации некого.

      Ну хватит, может, уже чубайсовских рассуждений о "невидимой руке рынка"?!! Вроде, не настолько молодые, чтобы 90-х не помнить, А те грабли, которые нас в 90-х чуть не угробили, с настойчивостью идиотов снова проталкивают.

      И ещё.
      Я как-то не понял - всё-таки
      предоставить индивидуальным предпринимателям, единственным участникам обществ с ограниченной ответственностью и главам фермерских хозяйств право на освобождение от мобилизации

      или
      рассчитывать на отсрочку смогут ИП или участники обществ с ограниченной ответственностью (ООО), у которых работают от 5 и более человек
      .
      И там, и там может быть один участник и более пяти человек. Так кого же, всё-таки освобождать хотят? Индивидуального предпринимателя, продавца лука на рынке или владельца эконом-парикмахерской, у которого бухгалтер, уборщица и две девочки под "канадку" людей в одном кресле по очереди стригут?

      "Неочубайсята" опять, как в 90-е, сами запутались в своих красивых рассуждениях о "рынке". Которые приводят мы уже видели к чему -
  2. Million
    Million Сегодня, 15:30
    +12
    В общем,воевать будет только пролетариат..
    И еще:намечается вторая волна мобилизации?
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 15:35
      +3
      Пишут, что в формируемой базе данных военкоматов один из самых важных критериев - трудовая занятость. Имеющие статус безработного (в том числе и незарегистрированные на бирже труда, а просто имеющие прочерк в графе место работы) - первоочередные кандидаты на призыв. Думаю, с безработицей в стране будет быстро покончено. Радикально.
      1. frruc
        frruc Сегодня, 15:42
        +1
        Имеющие статус безработного (в том числе и незарегистрированные на бирже труда, а просто имеющие прочерк в графе место работы) - первоочередные кандидаты

        Неверно. Первоочередные- нужный ВУС, возраст и состояние здоровья.
        Приятелям со специальностью инженеров РВСН отказали в призыве, рекомендовали записаться добровольцами.
        Другого_ техника вертолетов призвали.
        1. bubalik
          bubalik Сегодня, 15:53
          +3
          со специальностью инженеров РВСН отказали в призыве
          ,,,хоть это радует.
          В деревне два соседа. Оба служили в армии срочку, примерно в одно время. Один танкист другой в РВСН. Тот который служил в РВСН получает повестку. Ну сели они вдвоем, бухнули по этому поводу. Танкист спрашивает
          - Диман, как так? Я танкист, мне повестка не пришла, а ты в РВСН служил, тебе прислали?
          Ну тот, засадив стакан, и отвечает:
          - Серега, там походу танки уже нафиг не нужны!
      2. не тот
        не тот Сегодня, 16:04
        +1
        Пишут, что в формируемой базе данных военкоматов один из самых важных критериев - трудовая занятость.
        Да вот нет.Вообще не представляю,как они там эти списки составляют..Вот меня взять,к примеру - 75 года выпуска,артиллерист.Стал уже интернет шерстить по поводу приобретения всяческих там нужных вещей разных...Ну дык артиллерист,вроде как первый кандидат наравне с танкистами на предмет получения повестки - нет,никто с комиссариата не пришел и не позвал...А соседа,который "срочку" свою в стройбате "оттянул" и сейчас обретался в категории "самозанятый"призвали..Вообще не понятно, что происходит с этим делом....
        1. NKT
          NKT Сегодня, 16:09
          +2
          Вообще не понятно, что происходит с этим делом....

          Бардак
    2. frruc
      frruc Сегодня, 15:39
      +2
      Million :...В общем,воевать будет только пролетариат..

      .......другими словами, это создаёт довольно серьёзный ущерб для экономики страны

      Пролетариату (оборонные предприятия и др. важные) тоже раздают справки, что подлежат брони от мобилизации.
    3. не тот
      не тот Сегодня, 15:50
      +4
      В общем,воевать будет только пролетариат..
      Да уже лет тридцать тому назад нашу Армию можно было бы смело переименовать в РККА.Вот ни одного отпрыска "бугорка" мало-мальского не встречал на "срочке" своей - сплошь дети рабочих да крестьян..Вряд ли что с тех пор изменилось,уверен...
      1. yuriy55
        yuriy55 Сегодня, 16:24
        +1
        Цитата: не тот
        Вот ни одного отпрыска "бугорка" мало-мальского не встречал на "срочке" своей - сплошь дети рабочих да крестьян..

        А паркетные генералы и прочая высшая военная элита тоже состоит из детей рабочих и крестьян?
        Вот пример:
        Татьяна Викторовна Шевцова родилась 22 июля 1969 года в Козельске Калужской области. Отец — военнослужащий. В 1991 году окончила Ленинградский финансово-экономический институт имени Н. А. Вознесенского.

        Военнослужащий, говорите? Хотелось бы знать, из каких военнослужащих?
        Всё-таки, хотелось бы знать, чем занимается твой Шурик. Я же говорила, что он химик. Слишком абстрактно. Менделеев тоже был химиком. И в школе у нас химик химию преподавал. Вернее химичка. Хотелось бы знать, из каких химиков.
        1. не тот
          не тот Сегодня, 16:38
          0
          Военнослужащий, говорите?
          Я говорил? Вы что-то путаете,Юрий...А по поводу "генералиссимуса" Шевцовой согласен на все "тыщщупитсот",как и добавил бы сюда министра нашего обороны,ни дня в армии не служившего,да и иже с ними...
    4. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 16:11
      +3
      Цитата: Million
      И еще:намечается вторая волна мобилизации?

      На следующий день после, не дай бог, принятия такого глупого закона у нас откроется на бумаге неимоверное количество ИП и ООО. И в Литву и Грузию "релоцироваться" не надо будет. К "следующей мобилизации" (они её "ждут" не меньше, чем их киевские друзья о ней говорят) как раз успеют "отмазку" слепить.
      у которых работают от 5 и более человек (за 6 месяцев до объявления мобилизации в стране)


      А уж как в отчётности у нас "предпринимательство" вырастет - ух! И на три буквы-то послать некого будет - одни "предприниматели" кругом. И всё сплошняком "новые люди".
  3. Cap
    Cap Сегодня, 15:49
    +7
    Они где эту армию собираются тогда набирать? Идиоты...
  4. codetalker
    codetalker Сегодня, 15:59
    +5
    Все эти законопроекты об отсрочках для отдельных групп граждан считаю чисто пиаром их авторов. Сейчас вой стоит по поводу отклонённого законопроекта об отсрочке для кандидатов и докторов наук.
    Вопрос вообще должен по другому ставится нашими законодателями. Если речь идёт о частичной мобилизации, то и изъятие кадров из экономики частичное и терпимое. Лучше бы подготовили нормативную базу, что бы призывались те о ком говорят руководители страны (с боевым опытом и с определенными специальностями), а не те, до кого дотянулся военкомат, чтобы план выполнить.
    Если речь идёт о полной мобилизации, встаёт вопрос об устойчивости тыла. Для его решения есть инструмент бронирования (людей на конкретных должностях, а не просто каких-то людей, потому что они такие умные и красивые). Наверняка нормативно-правовая база процесса бронирования тоже требует осовременивания.
    Причем здесь отсрочки для всяких ИП, ООО и тд и тп, или друга дурь - для кандидатов и докторов наук, не ясно. Тупой пиар.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 16:17
      0
      Цитата: codetalker
      Все эти законопроекты об отсрочках для отдельных групп граждан считаю чисто пиаром их авторов.

      Цитата: Cap
      Они где эту армию собираются тогда набирать? Идиоты...

      Как обычно у нас делается - перед законом все равны, но некоторые ровнее.

      Мобилизация всеобщая. Только отсрочку одним, вторым, третьим, пятым-десятым "отдельным категориям граждан" - и, в итоге, воевать, кроме "Ивана - крестьянского сына", некому.
  5. svp67
    svp67 Сегодня, 16:00
    +1
    По данным Минобороны, в рамках частичной мобилизации на фронт были призваны порядка 27 тыс предпринимателей (каждый 10-й призывник – предприниматель). То есть, другими словами, это создаёт довольно серьёзный ущерб для экономики страны, а потому, и была внесена данная инициатива.
    Вы мне вот скажите, а если все же мобилизация потребуется, то кого призывать будем то? Рабочих с предприятий? А на их место женщин и ПТУшников , ой учащихся с колледжей....
    Я честно уже не понимаю, может стоит дать разъяснения ИП в какой сфере будут пользоваться этими льготами?
  6. yuriy55
    yuriy55 Сегодня, 16:13
    +1
    Как добавила замглавы фракции Сардана Авксентьева, данный законопроект отвечает требованиям и запросам людей

    А ещё (предполагаю) на требования и запросы людей несомненно ответят те 1 365 законопроектов, которые подготовили к весенней сессии в ГД.
    Только вот в стране увеличилось число обращений за кредитами в микрофинансовые организации...
    А в Башкирии собака напала на десятилетнюю девочку, которая шла по улице к подруге. Девочке наложили 11 швов.
    ГД и СФ два аппендикса в одном организме. Зачем они собирают спортсменов, космонавтов и прочих публичных людей, - мы не знаем. Но день ото дня в России жить становится лучше, жизнь становится веселее...для узкого круга нужных и отвечающих требованиям и чаяньям народа слуг...
  7. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 16:22
    0
    Значит тема с роботами аватарами анонсированная в 2015 году не взлетела. no
    Путину показали боевого робота-аватара в действии. По замыслу разработчиков робот должен иметь функциональные возможности, сравнимые с человеческими. Человекообразный робот пятью выстрелами из пистолета, которым оперировал с помощью руки-манипулятора, поразил мишень и сделал круг на квадроцикле.

    https://ria.ru/20150120/1043416901.html?ysclid=ld09fohugn868955785