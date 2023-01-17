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В Таиланде взорвался нефтяной танкер

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В Таиланде взорвался нефтяной танкер

В Таиланде после возгорания произошел взрыв нефтяного танкера Smooth Sea 22, передвигавшегося по реке Мае Клонг в районе Муанг. По предварительным данным, сообщается о, по крайней мере, одном погибшем и семи пропавших без вести.


Как сообщает таиландское издание Bangkok Post, в местную полицию около 9 часов утра поступило обращение об инциденте. Также отмечается, что судно регулярно проходило все необходимое техническое обслуживание на специально оборудованной верфи и в момент взрыва баки танкера были пустыми.

В материале издания сообщается, что звук взрыва был слышен на расстоянии нескольких километров, а также ощущалась взрывная волна. Спустя час после происшествия возгорание на борту судна удалось локализовать и взять под контроль. Взрыв привел к повреждениям нескольких зданий, расположенных неподалеку от берега реки - в них были выбиты стекла. Местные власти в настоящий момент проводят полное расследование по факту произошедшего.

Ранее также сообщалось о взрыве нефтяного танкера "Trinity Spirit" недалеко от берегов Нигерии. Судно, перевозившее около 22 000 баррелей сырого продукта, загорелось и затонуло в южном районе региона Дельта. В момент инцидента на борту танкера находилось около десяти человек.

К сожалению, подобные инциденты не редкость - как правило, к ним приводит нарушение техники безопасности и ненадлежащее техническое состояние судна.
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3 комментария
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 13:58
    0
    Интересно чей он. Нигерийская нефть тоже зачастую по черным или серым схемам идет, с перегрузкой в море и т.д.
  2. Buyan
    Buyan Сегодня, 14:03
    +2
    Сочувствую погибшим и пострадавшим в данной аварии
  3. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 14:31
    0
    Нефть танкерами так и прёт, не успевают в бочки грузить, аврал, шея в мыле, косить надо пока халява. Вот и чтото накасячили вв запарке.