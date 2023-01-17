Зампред Совбеза РФ Медведев раскритиковал обсуждение на Давосском форуме военной помощи киевскому режиму

Но тогда не коалицию надо создавать, а составить бумагу коллективную. Про капитуляцию прогнившего киевского режима в целях сохранения людей. И про будущую конфигурацию того, что останется от Незалежной

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев опубликовал пост в Telegram. В нем он подверг критике проводимый в настоящее время Давосский форум, который теперь обсуждает не вопросы мировой экономики, а военную помощь Украине. Но в действительности не мешало бы обсудить на Давосском форуме капитуляцию Украины, считает российский политик.Медведев назвал происходящее в Давосе «позорищем», отметив, что польский президент Анджей Дуда собрался формировать западную коалицию для поставки киевскому режиму бронетехники. Вероятно, предположил Медведев, на Западе считают, что создание « танковой коалиции» приблизит долгожданный для Польши раздел Украины.- подчеркнул Медведев.Напомним, что Давосский форум в этом году проводится с 16 по 20 января. Богатейшие российские и даже китайские предприниматели участия в нем не принимают. Даже Запад представлен скромно. Например, единственным главой правительства стран «Большой семерки» на форуме является канцлер ФРГ Олаф Шольц. Другие страны G7 представлены на менее высоком уровне. Правда, из США на форум приехали около 100 миллиардеров.Также в форуме участвуют руководители Европейского союза и НАТО, Финляндии, Греции, Испании, Филиппин, Южной Кореи. Китай представлен делегацией во главе с вице-премьером Лю Хэ.