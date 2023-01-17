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Президент Эстонии поддержал запуск миссии наблюдателей ЕС вдоль границы между Арменией и Азербайджаном

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Президент Эстонии поддержал запуск миссии наблюдателей ЕС вдоль границы между Арменией и Азербайджаном

Президент Эстонии Алар Карис после встречи с армянским коллегой заявил о поддержке размещения наблюдателей ЕС вдоль границы между Арменией и Азербайджаном. Об этом политик написал в своем микроблоге.


Напомним, что президент Армении Ваган Хачатрян находится с рабочим визитом в Эстонии, где он уже провел встречу с представителями армянской общины, а также с президентом, премьером, спикером парламента и другими официальными лицами страны.

В ходе переговоров Хачатрян поднял тему армяно-азербайджанского противостояния, в том числе блокаду Лачинского коридора. Кроме того, политик выразил приверженность укреплению отношений между Арменией и странами Балтии, а также отметил важность активизации контактов в рамках Восточного партнёрства.

В свою очередь, после встречи с Хачатряном, Алар Карис написал на странице в соцсети, что он обсудил со своим коллегой напряженность в карабахском регионе. При этом президент Эстонии призвал мировое сообщество способствовать достижению устойчивого мира в армяно-азербайджанском конфликте и поддержал запуск миссии наблюдателей ЕС вдоль границы между враждующими государствами.

Стоит отметить, что о намерении привлечь к урегулированию конфликта международные организации, включая ЕС и ООН, ранее также заявлял премьер Армении Никол Пашинян. Боле того, политик в ходе своего новогоднего обращения обвинил союзников по ОДКБ в бездействии и поблагодарил некие государства и организации, оказывающие поддержку Еревану, но при этом не связанные с его страной какими-либо обязательствами.

Складывается впечатление, что представители верховных властей Армении сами делают всё, чтобы Ереван окончательно утратил контроль не только над Карабахом (Арцахом), но и над своими собственными границами, учитывая, к какому результату обычно приводит появление так называемых международных миссий, в составе которых оказываются по большей части представители западных стран.
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4 комментария
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  1. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 14:27
    0
    Миссия наблюдателей из ес, считать шпионов и провокаторов войны из ес. Были такие из ес, обсе называлить, их работой ес доволен. Кавказчам оно надо, вообще коголибо из ес штатов под любыми личинами размещать?
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 14:30
      0
      Интересный вопрос: если бы Алар Карис не поддержал решения по размещению наблюдателей из ЕС, что бы случилось???
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:28
    0
    ОБСЕ пусть призывают, они точно туркам с азерами сольют все разведданные, у русских говорят: "Пусти козла в огород".
  3. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 14:28
    0
    Самое смешное, что ЕС только на руку если турки руками азеров нагнут армян т.к Турция страна наты и все склоки в ней между членами, прекрасно решаются/не замечаются см. пример Греция-Турция.
    Гражданскому ереванскому обществу привет и здоровья!