Если завтра дефолт – не в Москве, а в Вашингтоне

Да, мы умеем забывать

Начни перестройку с себя

Уже не дефолт, ещё не импичмент

У нас в стране после дефолта, причём далеко не полного и даже не совсем официального, миновало уже почти четверть века. И сегодня его принято только вспоминать, не транслируя на жестокую реальность и не вспоминая в связи с ним рекордно дефицитный бюджет 2022 года.Впрочем, мы умеем забывать – вот уже почти забыли списанные, а по сути просто украденные у нас 300 миллиардов «не рублей» из резервов. И позволяем своим финансистам при власти обращаться с новыми резервными отчислениями так, как будто прошлой весной ничего не случилось.Валюта, которую мы с таким трудом вышибаем за свои рубли, как утекала за рубеж, так и утекает, точнее – утекает в нарастающих объёмах. А тут, будьте любезны – дефицитный бюджет. При огромных поступлениях с таможни, при великолепном внешнеторговом сальдо. При колоссальных суммах, которые ушли на налоги у «Газпрома».Загонит ли Россию под дефолт СВО – вопрос открытый, мы же не можем предположить, кого ещё на нас удастся натравить, и чем нам на это придётся ответить. Без ответа никто не останется, это понятно, но именно это и стоит больших денег.Которые, если кончаются, то и приводят к дефолту. Страну или же конкретные компании. Москва дефолта не ждёт, а вот в Киеве полный дефолт уже давно состоялся де-факто. Впрочем, согласимся с нашим нынешним врагом номер 1 – Украина не Россия, ну а Москва, разумеется, не Киев.Но, что удивительно, о дефолте вдруг заговорили в США. Неужели дело настолько близко к нашей победе? И ведь заговорили не где-нибудь в прессе – там эта тема всплывает регулярно, причём уже с тех пор, как начался почти неконтролируемый рост американского госдолга.О том, что это когда-то стало конечным и вполне логичным итогом блистательной «рейганомики», американцы предпочитают вспоминать как можно реже. Они же сами в те годы активно субсидировали процветание и никогда не теряли уверенности в том, что страна, если что, с ними за всё расплатится.Сегодня дискуссия о возможности жёсткой разборки с госдолгом, читай – о дефолте, частичном, ограниченном, локальном, неважно, идёт в американских околовластных структурах и уже выплеснулась в Конгресс. И первопричиной стало избрание нового спикера палаты представителей.Кевин Маккарти не сказать чтобы ярый приверженец экс-президента Дональда Трампа, однопартиец – и только. Но и этого достаточно, чтобы с его подачи вспомнить парадоксальную инициативу ещё из 2017 года тогдашнего хозяина Белого дома о взаимозачёте американских долгов с долгами американцам.Причём Трамп готов был так или иначе разобраться как с иностранными кредиторами, с МВФ и Всемирным банком, так и даже, о ужас – с гражданами США. Похоже, он прекрасно понимал, что для этого у страны есть и средства, и реальные возможности.Более того, Трамп наивно верил, что расчёт по долгам тут же укрепит доверие не столько собственно к Штатам, сколько конкретно – к республиканцам у власти. И это если не задвинет в небытие партию демократов, как когда-то либералов в Англии, то надолго лишит их даже намёков на равенство с республиканцами.Но не тут-то было. Прессе, особенно деловой, которая уже давно под контролем демократов, тут же была дана команда – идею «замять», напирая на принцип «мои долги – моё богатство». На идею при этом никак не откликнулся, прежде всего, финансовый сектор, который Трампу удалось на время только подвинуть, но не сместить с вершин власти в пользу реальной экономики.Сегодня кто-то из конгрессменов даже не исключает, что именно эта идея предопределила поражение, пусть сомнительное, Трампа на президентских выборах в 2020. Что ж, настоящий должник и должен априори находиться в более выгодном положении, чем его кредиторы.Тем не менее тема возможного дефолта США всплыла снова, как только у республиканцев появились намёки на какую-то реальную власть. Многие финансисты на всякий пожарный запустили всё в той же деловой, значит – демократической прессе публикации в тему – что стоит знать о возможном дефолте США. Их перепечатки уже несложно найти и в Рунете.И пусть всё это напоминает плохонький, главное – чтобы не слишком захватывающий, блокбастер. На дворе XXI век, то есть эпоха «всесильного пиара». Не случайно, в первую очередь речь ведётся не о способах и средствах для расчёта, а о том, каким вообще может быть американский госдолг.И в который раз публике напоминают, что не так страшен чёрт, как его малюют. Идут в ход и непременные сравнения размеров госдолга с американским ВВП, и почти трагические сентенции о том, что на доллар сегодня ведётся ожесточённое наступление со всех сторон. Через рубль, юань, рупию, загадочный брикси и даже через гипотетический алтын-евраз.Итак, и тут с госдолгом США – потолок, как с ценами на русские нефть и газ. Потолок американского госдолга ещё до «после Трампа», как известно, замораживали, но эта операция завершилась уже в 2021 году, когда с повестки дня ещё не ушла пандемия.Из-за последней, кстати, долг заметно вырос, невзирая на «заморозку» – публику надо было якобы спасать, а конкретнее – заткнуть рты особо недовольным. Республиканцы в Сенате, памятуя о сомнительном опыте Трампа, повысить потолок не давали, и тогда как раз и всплыло это страшное слово – дефолт.Повышать потолок пришлось временно, да и то посредством прямого указа нового главы государства – Джо Байдена. Сейчас ситуация снова обернулась в пользу республиканцев – смелую бабушку Пелоси сменил Кевин Маккарти, и о новом повышении потолка, кажется, придётся забыть.Дефолт по сравнению с идеей импичмента, которая теперь так и носится в воздухе – действительно какой-то пустяк. Впрочем, не стоит забывать, что это нижняя палата у американских законодателей и законотворцев стала республиканской – «красной», наверху в Сенате по-прежнему преобладает цвет «синий» – демократический.Президенту Байдену в этот уже предвыборный год, конечно, станет сложнее. Но хотя у него и в родной партии немало недоброжелателей, опасаться импичмента можно только при сценарии совсем уж полной недееспособности. В крайнем случае, можно и просто уступить президентское кресло вице-Камале, по фамилии Харрис, а ещё лучше сначала сменить её на кого-то более подходящего.Зачем в США из чулана вытащили такую страшилку, как «дефолт», понять несложно – нужны новые средства на расходы, в том числе и в первую очередь – военные. А с хорошего перепугу кто только не раскошелится. Не только лояльные граждане, но и отнюдь не лояльный бизнес.