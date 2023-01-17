Подготовкой украинских сапёров занялись специалисты из Камбоджи

Обучение будет сосредоточено на новейших технологиях и оборудовании для обезвреживания наземных мин, а также на очистке территорий

На камбоджийскую землю прибыли с Украины военнослужащие, чтобы овладеть знаниями и навыками разминирования территорий. Подготовкой этих пятнадцати украинских саперов занялись специалисты из Камбоджи, которые «благодаря» своему многолетнему практическому опыту считаются одними из лучших в мире.Об этом сообщает агентство Associated Press.Сообщается, что украинских военных обучат пользованию специальным оборудованием, предназначенным для обнаружения и обезвреживания взрывных устройств различных типов. Обучение уже начали с понедельника проводить специалисты Камбоджийского центра разминирования (CMAC). В задачи данной организации входит надзор за обезвреживанием наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов.Его генеральный директор Хенг Ратана сообщил, что техническую помощь в обучающем процессе оказывает Япония, предоставившая устройства для обнаружения взрывных устройств Advanced Landmine Imaging System.- цитирует главу CMAC местное издание Khmer Times.В общей сложности украинские курсанты проучатся в Камбодже одну неделю.Камбоджийские саперы стали одними из лучших в мире «благодаря» тому, что около трех десятилетий гражданской войны сделали эту страну буквально напичканной взрывными устройствами почти всех существующих на Земле типов, которые им приходилось обезвреживать в течение долгих лет по окончании военных действий.