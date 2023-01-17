Военное обозрение
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Подготовкой украинских сапёров занялись специалисты из Камбоджи

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Подготовкой украинских сапёров занялись специалисты из Камбоджи

На камбоджийскую землю прибыли с Украины военнослужащие, чтобы овладеть знаниями и навыками разминирования территорий. Подготовкой этих пятнадцати украинских саперов занялись специалисты из Камбоджи, которые «благодаря» своему многолетнему практическому опыту считаются одними из лучших в мире.


Об этом сообщает агентство Associated Press.

Сообщается, что украинских военных обучат пользованию специальным оборудованием, предназначенным для обнаружения и обезвреживания взрывных устройств различных типов. Обучение уже начали с понедельника проводить специалисты Камбоджийского центра разминирования (CMAC). В задачи данной организации входит надзор за обезвреживанием наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов.


Его генеральный директор Хенг Ратана сообщил, что техническую помощь в обучающем процессе оказывает Япония, предоставившая устройства для обнаружения взрывных устройств Advanced Landmine Imaging System.

Обучение будет сосредоточено на новейших технологиях и оборудовании для обезвреживания наземных мин, а также на очистке территорий

- цитирует главу CMAC местное издание Khmer Times.

В общей сложности украинские курсанты проучатся в Камбодже одну неделю.

Камбоджийские саперы стали одними из лучших в мире «благодаря» тому, что около трех десятилетий гражданской войны сделали эту страну буквально напичканной взрывными устройствами почти всех существующих на Земле типов, которые им приходилось обезвреживать в течение долгих лет по окончании военных действий.
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Использованы фотографии:
https://cmac.gov.kh/
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1 комментарий
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  1. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 14:38
    0
    Хороший инфоповод для картины "Весь мир с нами". Так и надо делать.