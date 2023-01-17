Экс-советник Офиса президента Украины Арестович: После моей прошлой отставки началась «война»

Прошлый раз, когда я ушел, через полтора месяца началась война. Посмотрим, что будет в этот раз

Украинский политик Алексей Арестович опубликовал еще один пост, комментируя свое решение уйти в отставку с должности советника при Офисе президента Украины. Один из самых ярких пропагандистов киевского режима сегодня подал заявление об увольнении.Теперь он решил обсудить собственное увольнение, как всегда, немного мистифицируя происходящее.- написал Арестович в социальной сети.В прошлом году Арестович тоже 17 января уволился с двух должностей – советника главы Офиса президента Украины Андрея Ермака (оставшись советником просто Офиса президента) и руководителя делегации Украины в Трехсторонней контактной группы. Тогда он уволился якобы по «личным причинам», но позволил себе критические заявления в адрес окружения президента Украины Владимира Зеленского.Сегодняшняя отставка Арестовича вне всяких сомнений связана с его громким высказыванием по поводу падения ракеты на дом в Днепропетровске. Напомним, что 14 января Арестович заявил, что ракета ВС РФ, упавшая на дом, была сбита украинскими силами ПВО. Тем самым, он разрушил версию украинской стороны, что якобы российские вооруженные силы целенаправленно наносили удар по жилому дому в городе.Правда, затем Арестович попытался оправдаться, но было уже поздно. В Верховной Раде Украины даже начали сбор подписей за увольнение Арестовича из Офиса президента. Кстати, в социальных сетях появилась версия, что Арестович мог целенаправленно инсценировать требование о своей отставке, так как решил, пока не поздно, отмежеваться от действующего киевского режима. В пользу такого решения говорит и то, что вряд ли Арестович, человек неглупый, не смог бы предсказать реакцию на свое заявление о падении ракеты.