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Экс-советник Офиса президента Украины Арестович: «После моей прошлой отставки началась война»

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Экс-советник Офиса президента Украины Арестович: «После моей прошлой отставки началась война»

Украинский политик Алексей Арестович опубликовал еще один пост, комментируя свое решение уйти в отставку с должности советника при Офисе президента Украины. Один из самых ярких пропагандистов киевского режима сегодня подал заявление об увольнении.


Теперь он решил обсудить собственное увольнение, как всегда, немного мистифицируя происходящее.

Прошлый раз, когда я ушел, через полтора месяца началась война. Посмотрим, что будет в этот раз

- написал Арестович в социальной сети.

В прошлом году Арестович тоже 17 января уволился с двух должностей – советника главы Офиса президента Украины Андрея Ермака (оставшись советником просто Офиса президента) и руководителя делегации Украины в Трехсторонней контактной группы. Тогда он уволился якобы по «личным причинам», но позволил себе критические заявления в адрес окружения президента Украины Владимира Зеленского.

Сегодняшняя отставка Арестовича вне всяких сомнений связана с его громким высказыванием по поводу падения ракеты на дом в Днепропетровске. Напомним, что 14 января Арестович заявил, что ракета ВС РФ, упавшая на дом, была сбита украинскими силами ПВО. Тем самым, он разрушил версию украинской стороны, что якобы российские вооруженные силы целенаправленно наносили удар по жилому дому в городе.

Правда, затем Арестович попытался оправдаться, но было уже поздно. В Верховной Раде Украины даже начали сбор подписей за увольнение Арестовича из Офиса президента. Кстати, в социальных сетях появилась версия, что Арестович мог целенаправленно инсценировать требование о своей отставке, так как решил, пока не поздно, отмежеваться от действующего киевского режима. В пользу такого решения говорит и то, что вряд ли Арестович, человек неглупый, не смог бы предсказать реакцию на свое заявление о падении ракеты.
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23 комментария
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  1. Комментарий был удален.
  2. Эдик
    Эдик Сегодня, 14:45
    +3
    Надо Люську срочно на зарплату садить!Гениальный пропагандист!
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 14:49
      +5
      Тут вопрос не в том, что садить или не садить Люсю на зарплату. А в том, что достаточно не глупый человек позволил себе такое высказывание, прекрасно зная реакцию кастрюлеголовых. Значит это кому то надо.
      1. Pharmacist
        Pharmacist Сегодня, 14:55
        +10
        Согласен. Есть гениальная фраза: "Предать вовремя - не предать, а предвидеть." Похоже Арестович выбрал вариант тихо валить с тонущего корабля.
        1. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 16:31
          0
          Цитата: Pharmacist
          Похоже Арестович выбрал вариант тихо валить с тонущего корабля.

          Учитывая "миролюбивость" и адекватность киевского режима, рискну предположить, что просто так свалить с тонущего корабля могут и не дать. Ещё в трюме посидеть заставят...
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:51
      +2
      Экс-советник Офиса президента Украины Арестович: После моей прошлой отставки началась «война»


      Уж не возомнил ли случайно себя Арестович Господом Богом?
      1. stelltok
        stelltok Сегодня, 14:59
        +4
        Уж не возомнил ли случайно себя Арестович Господом Богом?

        Нет.
        это многоходовочка на следующие выборы, будут как бы оппозиционера делать.
        1. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 16:35
          0
          Цитата: Orange-Bigg
          Уж не возомнил ли случайно себя Арестович Господом Богом?

          Цитата: stelltok
          это многоходовочка на следующие выборы, будут как бы оппозиционера делать.

          Вот прикольный у него козырь будет, если после прошлой отставки война (независимо от него) началась, а после нынешней отставки (так же независимо от него) закончится. lol
    3. голос_разуma
      голос_разуma Сегодня, 15:02
      -3
      Люську посадят. Но не зарплату. Но с вариантами...
      1. U_GOREC
        U_GOREC Сегодня, 15:10
        +2
        Цитата: голос_разуma
        Люську посадят. Но не зарплату.

        Кто-ж его посадит? Он же памятник laughing
        1. Uncle Lee
          Uncle Lee Сегодня, 15:16
          +2
          Прошлый раз, когда я ушел, через полтора месяца началась война. Посмотрим, что будет в этот раз
          А в этот раз наступит МИР !
      2. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 15:37
        +1
        А на что его посадят, стесняюсь спросить? feel
    4. Новик225
      Новик225 Сегодня, 15:43
      +1
      Надо Люську срочно на зарплату садить!Гениальный пропагандист!
      Ему даже и зарплата не нужна - сам все себе намутит. Только какое-нибудь красивое название должности. При администрации президента Украины он ведь бесплатно советником служил - "вне штата".
  3. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:53
    +4
    Крысы начали бежать с тонущего корабля?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:57
      +3
      Что будет через полтора месяца?Он окажется соседом Яйценюха во Флориде.
    2. Карат
      Карат Сегодня, 14:58
      +3
      Цитата: Дилетант
      Крысы начали бежать с тонущего корабля?


      А корабль реально тонет и у кого мозгов поболее бегут с него.
  4. Andrea
    Andrea Сегодня, 14:56
    +2
    И тут Остапа понесло.(с)
    Если он человек не глупый,то просчитать мог на раз. Особенно,в атмосфере тотальной лжи.Мальчик края потерял.Для умного человека подобный способ увольнения весьма сомнителен.Это чёрная метка.
  5. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 14:56
    +3
    все Люся, суши весла, завтра повестка и вперед на передовую
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:09
    +1
    Новости, как говорится почувствуй разницу- увольнение МО оборону у немцев и Люси с окраины. Какая больше обсуждается?
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:11
    +1
    Война уже идёт; пусть придумает что нибудь пострашнее.
  8. kventinasd
    kventinasd Сегодня, 15:20
    +2
    Ой, какая неприятность случилась. Как же теперь его дружок-главный фейкомёт стримы с Люськой пилить будет?


    А тем временем второй пошёл.
  9. Дво
    Дво Сегодня, 15:40
    0
    Почитайте его биографию где он служил какое он образование получил и какие курсы он закончил это из открытых источников. Не говоря о спец дисциплинах и вам станет всё ясно, этот человек не делает глупых ходов .Он реально отработал деньги вложенные в него .
  10. cpls22
    cpls22 Сегодня, 15:46
    +1
    Похоже, что астрологией он всё-таки пользуется - день в день дату соблюдает. Тогда прокатило - думает , что и в этот раз пронесёт.
  11. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:26
    0
    Экс-советник Офиса президента Украины Арестович: «После моей прошлой отставки началась война»
    Миротворец что ли? feel Или намек на возможную ядерную?