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На польском телевидении территорию Западной Украины показали уже присоединенной к Польше

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На польском телевидении территорию Западной Украины показали уже присоединенной к Польше

Варшава на намерена отступать от своих планов по присоединению территории Западной Украины, население Польши потихоньку приучают к мысли, что Львов и территории вокруг него являются польскими. Примером может послужить обычный прогноз погоды, в котором часть украинской территории показана в качестве польской.


На польском телеканале TVP1 Западная Украина оказалась польской территорией. На показанной карте Польши были отмечены всего два города - это Варшава и Львов. Если бы это была какая-нибудь программа политического характера с картой предполагаемых территориальных приобретений или что-то другой в этом роде, то это можно было бы понять. Но карту с присоединенным Львовом показали в обычном прогнозе погоды. По сути, польских граждан приучают к мысли, что Львов и другие территории Западной Украины в скором времени "вернутся" в состав Польши.

О том, что Польша вынашивает планы по присоединению к себе территории Западной Украины, части так называемых Восточных Кресов, куда также входит западная Белоруссия и часть Литвы, говорилось уже не раз. Несмотря на то, что польские официальные власти отрицают такие планы, многие эксперты и политики их подтверждают. Существует мнение, что территория нескольких западных областей Украины станет платой Зеленского за оказанную Польшей помощь. Эта версия имеет под собой основание, поскольку польские наемники довольно активно воюют против российской армии, а Варшава поддерживает все начинания Киева. Да и польский лидер Дуда ездит в Киев как к себе домой.

В Польше считают, что по итогам СВО России отойдут юго-восточные русскоязычные территории Украины, Киеву останутся северные области, в случае нейтралитета, а Польша, Румыния и Венгрия поделят западные регионы. Так это будет или нет, покажет время.
Использованы фотографии:
https://t.me/Pul_Nomer_3/156463
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40 комментариев
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  1. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 14:45
    +13
    Маленький такой вбросик...
    А там по реакции. Если что, можно и извиниться, сославшись на "нелепую ошибку" СМИ, а можно и не извиняться...
    1. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 14:50
      +3
      Ага, приучают общество к грядущим планам. Что интересно, на карте даже с Венгрией и Румынией не поделились. Закарпатье, например, тоже польское. lol
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 14:54
        +1
        Видео по ссылке ниже.
        Польские танкисты отказались ехать на Украину в составе экипажей боевых машин Leopard, которые Варшава намерена поставить Киеву в ближайшее время. Недавно в польских социальных сетях появился видеоролик, автор которого утверждает, что правительство страны собиралось поставить на Украину танки Leopard, экипажи которых должны были составлять военнослужащие польской армии. Сообщается, однако, что танкисты отказались выполнить этот приказ.


        Опубликованный ролик вызвал некоторое недоумение комментаторов. Ведь, к примеру, экипажи польских самоходных артиллерийских установок «Краб» состоят из военнослужащих польской армии. В этой связи отказ танкистов ехать на Украину многим показался нелогичным.

        https://topcor.ru/31158-polskie-tankisty-otkazalis-ehat-na-ukrainu.html
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 15:03
          +2
          На польском телевидении территорию Западной Украины показали уже присоединенной к Польше

          "Гиена Европы" Польша как в ПМВ, так и во ВМВ, так и ныне как всегда в своём репертуаре!

          Черчилль: Польша - это гиена Европы!
          1. Trapp1st
            Trapp1st Сегодня, 15:47
            +2
            Черчилль: Польша - это гиена Европы!
            В прочим как и черчель.
    2. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 14:53
      +1
      Цитата: Doccor18
      Маленький такой вбросик...

      Непонятно чей еще это вбросик. Сдаётся мне, что эту фотку я уже пару лет назад видел... Там еще плели, что Жирик эту карту предложил пшекам, но гордые эуропейцы послали его.
      Может ошибаюсь...
      1. stelltok
        stelltok Сегодня, 14:57
        +1
        Там еще плели, что Жирик эту карту предложил пшекам

        Нет. Жириновский другое говорил.
        14 мин 22 сек
    3. антивирус
      антивирус Сегодня, 14:57
      -1
      А разве львов - это не польша?
      .....

      ....

      Я бы уголовку от поляков, на ухров запустил. Чужой жел синий флаг над львовом висит
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 15:15
        +1
        Цитата: антивирус
        А разве львов - это не польша?
        .....

        ....

        Я бы уголовку от поляков, на ухров запустил. Чужой жел синий флаг над львовом висит

        "нормальный" дурдомовский флаг.
        Желто-голубая лента - символ больных синдромом Дауна.
      2. Шмель_3
        Шмель_3 Сегодня, 15:16
        +2
        антивирус, до 1918 года, был город Лемберг, ЕМНИП, входил в состав Австро- Венгрии. Так что, Львов ни как не Польша. Ну а хотелки, гиены ....
    4. Комментарий был удален.
    5. Sniper
      Sniper Сегодня, 15:02
      -2
      Думаю Польское генерал-губернаторство .. надо вернуть в состав России!!
      1. УАЗ 452
        УАЗ 452 Сегодня, 15:15
        +1
        Ну так езжайте и возвращайте, кто ж мешает?
    6. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 15:07
      0
      Цитата: Doccor18
      Если что, можно и извиниться, сославшись на "нелепую ошибку" СМИ, а можно и не извиняться...

      Вообщем, если что, то свалим все, на прогноз погоды. Но намек, в Польше народ понял.
    7. Табель
      Табель Сегодня, 15:32
      +2
      Экс-депутат Кива обнародовал карту раздела Украины...
      dzen.ru›news/instory…telekanal_TVP1…kartu…Ukrainy…
      Бывшим депутатом Верховной Рады Украины Ильей Кивой была опубликована в личном Teletgram-канале карта, которую показали 24 марта 2022 года в телеэфире польского канала TVP1.
      ВО почти через год после вброса Кивы (Бывший руководитель полтавского центра «Правого сектора» и региональный политический руководитель «Правого сектора» на Востоке Украины, бывший глава Социалистической партии Украины, экс-глава Профсоюзов Министерства внутренних дел Украины, экс-советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в 2014—2015 годах участвовал в проведении силовой операции в Донецкой и Луганской областях, угадайте на какой стороне) снова выложил эту тухлятину для всеобщего восторга публики....
      1. FPEDDI_KPYGEP
        FPEDDI_KPYGEP Сегодня, 15:50
        0
        Kива в апреле говорил что всук вот вот разгромят на Донбассе подождите еще месяц. ПОтом он в июне начал говорит что всукам на Донбассе осталось 2 месяца пока их не уничтожат ВС РФ. Потом всуки начали контраступление, частичная мобилизация и т.п. Сейчас Kива говорит что всуки готовят масштабнoe контраступление на Крым, сперва осушат Днепр.
        Не стоит воспринимать слова этого человека всерьёз
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:47
    +1
    Последний абзац, сугубо личное мнение - наилучшее разрешение СВО.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 15:04
      +1
      Цитата: Uprun
      Последний абзац, сугубо личное мнение - наилучшее разрешение СВО.

      Полякам в этом можно было бы даже содействовать в обмен на полноценный коридор Беларуссия - Калининградская область.
  3. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:51
    +2
    Поляки молодцы. Они предсказывают самый лучший вариант окончания СВО. Только на их карте нет отошедших к России Одессы (до ПМР), Николаева, Запорожья, Харькова и возвращенного Херсона.
    Да и в Киеве должно сидеть пророссийское правительство.
    1. Карат
      Карат Сегодня, 15:00
      +1
      Цитата: Дилетант
      Да и в Киеве должно сидеть пророссийское правительство.


      Киевской областью РФ будет руководить российский губернатор.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 15:03
        0
        Ага. Пригожина назначат. Вот увидите.
  4. GELEZNII_KAPUT
    GELEZNII_KAPUT Сегодня, 14:52
    +2
    Срочно выслать во Львов два вагона вазелина!
    1. Карат
      Карат Сегодня, 15:02
      +1
      Цитата: GELEZNII_KAPUT
      Срочно выслать во Львов два вагона вазелина!


      АВ кто кого сношать будет нацики панов или паны нациков?
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 15:53
        0
        да пусть обоюдно удовлетворяются анальным способом. насухую. начхаить на них.
  5. stelltok
    stelltok Сегодня, 14:55
    +2
    А Белосток поляки не хотят отдать?
    ----------------
    1. Карат
      Карат Сегодня, 15:03
      +1
      Цитата: stelltok
      А Белосток поляки не хотят отдать?


      Поляки по определению исторически отдавать никогда не хотят, а приходится.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 15:13
        +2
        Цитата: Карат

        Поляки по определению исторически отдавать никогда не хотят, а приходится.

        Вот об этом поляков никто не спрашивают, просто когда они надоедают, их просто делят на части, то часть Российской и Австрийской империй, а то и просто Генерал Губернаторство.
    2. FPEDDI_KPYGEP
      FPEDDI_KPYGEP Сегодня, 15:08
      0
      Если бы у Беларуси стала банда Иексты то да так и было бы)
      С Лукашенком никакого раздела Беларуси не будет.
  6. Dart
    Dart Сегодня, 15:00
    -1
    по сусалам их надо,по сусалам....через пару лет в нашем прогнозе могут очутиться "исконно" "польские" города.
  7. Andrea
    Andrea Сегодня, 15:05
    0
    Гиена рискует подавится.Польска от можа до можа-мечта идиотов,поэтому странно,что карта такая скромная.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:54
      0
      карта скромная потому что поляки мало курнули в этот раз.
  8. FPEDDI_KPYGEP
    FPEDDI_KPYGEP Сегодня, 15:07
    +1
    польша неславяне, они подделка, они мимикрия
    Они признали независимость косово а ДНР считают терористами
  9. ДушаРоссии87
    ДушаРоссии87 Сегодня, 15:15
    +2
    Очень сомневаюсь что они сподобятся в открытую оттяпать запад украины. Тем самым они уже не смогут с умным видом обвинять Россию как агрессора. При этом еще надо посмотреть как на это отреагируют отбитые бандеровцы....

  10. V.B.
    V.B. Сегодня, 15:19
    +1
    Спешит польша к своему четвёртому разделу. Перемышль, в двух войнах политый русской кровью, Люблин с областью по границе, Белосток с областью, Августов и Граево, Сувалки- это Россия. Кстати, выход на Калининград. Едешь вдоль границы- одни наши церкви и солдаты лежат. Жители - ополячившиеся русские, белорусы и украинцы. Восточная Пруссия и Данциг (по итогам ВОВ). Всё вернуть на Родину, а Силезия, Восточный Бранденбург, Померания- вернуть союзным России немцам по итогам. Гиена европы не должна существовать. Друскеники- Белоруссия, с какого бока- Литва? Мемель- какое отношение к Литве? А пленные поляки на окраине, это чрезмерно милосердно.
  11. fiv
    fiv Сегодня, 15:25
    +3
    Бидон! Столтенберг! Срочно санкции против польши и дуду в дугу согнуть на начальственном ковре!
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:55
      0
      Дуду не нужно нагибать - он и так нагнутый перед Хозяевами. Без вазелина нагнутый.
  12. comings
    comings Сегодня, 15:46
    0
    не говори "гоп" - то ли украинская, то ли польская пословица... похмелье будет тяжелым
  13. Furious Bambr
    Furious Bambr Сегодня, 16:04
    0
    О как....сначала хотели пять областей, теперь поболе хавальник раскрылся)))
  14. Главный
    Главный Сегодня, 16:06
    0
    В ответ на такие высеры соседей можно выпускать карты Польши в составе России
  15. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 16:10
    0
    "Издалека" готовят мнение польской общественности к новым территориальным преобретениям. Поляки по своему тв в прямом эфире (с возможностью телефонных звонков в студию прямого эфира) могли бы практиковать гадание на кофейной гуще со всеми пояснениями традиций польской школы "предсказаний грядущего".
  16. bolivar
    bolivar Сегодня, 16:28
    0
    Размечтались поляки! А.... им не мясо! :)