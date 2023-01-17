На польском телевидении территорию Западной Украины показали уже присоединенной к Польше

Варшава на намерена отступать от своих планов по присоединению территории Западной Украины, население Польши потихоньку приучают к мысли, что Львов и территории вокруг него являются польскими. Примером может послужить обычный прогноз погоды, в котором часть украинской территории показана в качестве польской.На польском телеканале TVP1 Западная Украина оказалась польской территорией. На показанной карте Польши были отмечены всего два города - это Варшава и Львов. Если бы это была какая-нибудь программа политического характера с картой предполагаемых территориальных приобретений или что-то другой в этом роде, то это можно было бы понять. Но карту с присоединенным Львовом показали в обычном прогнозе погоды. По сути, польских граждан приучают к мысли, что Львов и другие территории Западной Украины в скором времени "вернутся" в состав Польши.О том, что Польша вынашивает планы по присоединению к себе территории Западной Украины, части так называемых Восточных Кресов, куда также входит западная Белоруссия и часть Литвы, говорилось уже не раз. Несмотря на то, что польские официальные власти отрицают такие планы, многие эксперты и политики их подтверждают. Существует мнение, что территория нескольких западных областей Украины станет платой Зеленского за оказанную Польшей помощь. Эта версия имеет под собой основание, поскольку польские наемники довольно активно воюют против российской армии, а Варшава поддерживает все начинания Киева. Да и польский лидер Дуда ездит в Киев как к себе домой.В Польше считают, что по итогам СВО России отойдут юго-восточные русскоязычные территории Украины, Киеву останутся северные области, в случае нейтралитета, а Польша, Румыния и Венгрия поделят западные регионы. Так это будет или нет, покажет время.