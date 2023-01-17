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Американская компания презентовала концепт судна для базирования и управления беспилотными аппаратами ВМС США

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Американская компания презентовала концепт судна для базирования и управления беспилотными аппаратами ВМС США

Американская судостроительная компания General Dynamics NASSCO презентовала концепт экспедиционного корабля обеспечения класса ESB (Expeditionary Sea Base), разработанного для нужд ВМС США. Корабли этого типа предназначены для обеспечения боевых операций ВС США в конфликтах низкой интенсивности и представляют из себя фактическую военную базу, имеющую всю необходимую инфраструктуру. Эти суда значительно снижают зависимость от иностранных портов и обеспечивают поддержку при отсутствии свободных гаваней в дальних военных походах.


General Dynamics NASSCO разработала несколько основных модификаций для своей линейки экспедиционных морских баз (ESB), чтобы удовлетворить новым требованиям ВМС США и Корпуса морской пехоты, пишет американские интернет-издание военной тематики Naval News. Компания описывает потенциал модификации судов как неограниченный. В перспективе плавучие базы могут быть использованы для базирования и управления беспилотными воздушными и морскими аппаратами военного назначения ВМС США.

Независимый консультант, работающий с NASSCO над ESB, Джим Строк объяснил принципы, которые разработчики компании использовали для адаптации концепций и возможностей нового судна к будущим требованиям проведения военно-морских операций:

Мы рассмотрели экспедиционные операции на передовых базах, распределенные морские операции и прибрежные операции в условиях боевых действий. Затем мы написали документы о том, как корабли могут выполнять миссии по решению задач в рамках этих концепций.

Новые модификации судна ESB включают кормовую полетную палубу для беспилотных летательных аппаратов, дополнительные ремонтные мощности и возможность пополнения запасов в море с помощью других судов. Двумя наиболее примечательными и всеобъемлющими модификациями ESB являются планы установки отсека для беспилотных подводных аппаратов (UUV) и, по-видимому, возможность принятия на борт морских самолетов, включая F-35B.

Строк объяснил, что благодаря специально созданной системе запуска, расположенной внутри судна, ESB может поддерживать различные беспилотные летательные аппараты, включая сверхбольшой БПЛА Orca. Для этого инженеры компании разработали ротационную систему запуска, которая может применяться для запуска беспилотников даже в условиях шторма.

Обширные средства управления ESB были выделены Строком в качестве одной из причин, по которой данные суда могут быть модифицированы в материнские корабли для беспилотников различных типов. Пока новый концепт экспедиционного корабля обеспечения не предназначен для приема и обслуживания истребителей-бомбардировщиков F-35B. Но инженеры компании работают над решением этой задачи. Согласно презентованной концепции, в представленной модификации ESB уже может принимать самолеты морской пехоты V-22 Ospreys и вертолеты CH-53K King Stallions, а также располагает средствами для их полной поддержки.
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Использованы фотографии:
Сайт General Dynamics NASSCO
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5 комментариев
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  1. антивирус
    антивирус Сегодня, 14:59
    -1
    И самодвижущиеся морские мины. 75 шт на корабль.
    Все моря так под контроль взять.
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 15:04
    -5
    Сухогруз-контейнеровоз, но для дронов типа? Нет я все понимаю, актуальная повестка, распил военного бюджета....А что так можно было?
    1. Strannik96
      Strannik96 Сегодня, 15:16
      0
      Хорошая штука, все БПЛА на одной точке, какой парой подешевле ракет и все обширные средства на корм рыбам
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 16:25
      0
      Цитата: голос_разуma
      Сухогруз-контейнеровоз, но для дронов типа?

      Цитата: oppozite28
      при разработке концепции кораблей обеспечения класса ESB в большей степени учитывался опыт наблюдения за опытом боевого применения иранскими ВМФ своих плавучих баз переделанных из обычных танкеров и сухогрузов

      Всё новое - хорошо забытое старое. Авианосцы Второй мировой тоже строились по типу сухогруза с приляпанной верхней полётной палубой.
  3. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 16:01
    +1
    Мы рассмотрели экспедиционные операции на передовых базах, распределенные морские операции и прибрежные операции в условиях боевых действий. Затем мы написали документы о том, как корабли могут выполнять миссии по решению задач в рамках этих концепций.
    Не удивлюсь тому что при разработке концепции кораблей обеспечения класса ESB в большей степени учитывался опыт наблюдения за опытом боевого применения иранскими ВМФ своих плавучих баз переделанных из обычных танкеров и сухогрузов в отличии от США обладающих военной кораблестроительной промышленностью полного цикла.