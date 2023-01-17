Российские АК-203 выпустят в Индии со стопроцентной локализацией

Совместное российско-индийское предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited заявило о намерении осуществить полную локализацию производства индийской версии российских автоматов АК-203.
Пресс-службой Рособоронэкспорта сообщается, что в производственные планы предприятия заложили стопроцентную локализацию производства автоматов этого типа на территории Индии. Также планируется увеличение объемов производства и проведение модернизации, которая позволит выпускать перспективные модели на существующей платформе автомата Калашникова.
По оценкам ряда военных экспертов, возможное планируемое увеличение калибра автоматов АК может быть вызвано появляющейся необходимостью пробивать бронежилеты современных типов.
Ранее сообщалось, что расположенное в индийском городе Корве совместное российско-индийское предприятие по производству автоматов Калашникова модели АК-203 калибра 7,62х39 мм планирует запустить производство оружия до конца текущего года.
Уже в ближайшее время предполагается начать поставки этих вооружений индийской армии. Мощности производства позволят также осуществить полное оснащение личного состава других индийских силовых структур, а также наладить экспорт продукции в третьи страны.
Разработчики отмечают, что автоматы АК-203 обладают всеми преимуществами традиционных систем АК, при этом соответствует всем современным требованиям по эргономике и возможностям применения дополнительного (навесного) оборудования.