Военное обозрение
Войти Регистрация

Российские АК-203 выпустят в Индии со стопроцентной локализацией

7
Российские АК-203 выпустят в Индии со стопроцентной локализацией

Совместное российско-индийское предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited заявило о намерении осуществить полную локализацию производства индийской версии российских автоматов АК-203.


Пресс-службой Рособоронэкспорта сообщается, что в производственные планы предприятия заложили стопроцентную локализацию производства автоматов этого типа на территории Индии. Также планируется увеличение объемов производства и проведение модернизации, которая позволит выпускать перспективные модели на существующей платформе автомата Калашникова.

По оценкам ряда военных экспертов, возможное планируемое увеличение калибра автоматов АК может быть вызвано появляющейся необходимостью пробивать бронежилеты современных типов.

Ранее сообщалось, что расположенное в индийском городе Корве совместное российско-индийское предприятие по производству автоматов Калашникова модели АК-203 калибра 7,62х39 мм планирует запустить производство оружия до конца текущего года.

Уже в ближайшее время предполагается начать поставки этих вооружений индийской армии. Мощности производства позволят также осуществить полное оснащение личного состава других индийских силовых структур, а также наладить экспорт продукции в третьи страны.

Разработчики отмечают, что автоматы АК-203 обладают всеми преимуществами традиционных систем АК, при этом соответствует всем современным требованиям по эргономике и возможностям применения дополнительного (навесного) оборудования.
Автор:
Использованы фотографии:
кадр Калашников Media
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 15:07
    -9
    Я все понимаю экспорт там, денюжки опять же. А как быть в политическом плане? Если империалистические хищники одурманят Индию своей пропагандой и втянут в наземный масштабный конфликт с Китаем? Это на чью мельницу польется водичка?
    1. andrewkor
      andrewkor Сегодня, 15:11
      +1
      Я думаю ,что как раз политика имеет место ,привязывая индийцев ещё чуток к России.
      1. голос_разуma
        голос_разуma Сегодня, 15:12
        -7
        так в чем привязка-то если 100 процентная локализация?
      2. DMFalke
        DMFalke Сегодня, 15:43
        0
        Этих привяжешь, ага. Они спокойно закупают то, что им выгоднее и без задней мысли отказываются от нашей техники в пользу западной, когда это им удобнее по бюджету и эффективности.
    2. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 15:16
      0
      Цитата: голос_разуma
      А как быть в политическом плане? Если империалистические хищники одурманят Индию своей пропагандой и втянут в наземный масштабный конфликт с Китаем?

      Какая глубокая мысль lol
      Если начнется война Индии и Китая(что вряд-ли), завод по лицензионному выпуску экспортной версии АК-12 решать ничего не будет.
      А вот если индусы присоединяется к санкциям Запада, и перекроют экспорт медикаментов и компонентов для их производства, то аптеки станут похожи на колбасные витрины времен заката Союза.
      П. С. На днях наткнулся на ролик с критикой АК-12. Много обоснованных претензий.
      1. Zaurbek
        Zaurbek Сегодня, 15:56
        +1
        Индусы удивляют, все калибры собрали в армии и полиции и 7,62х39 и х51 и 5,45 и 5,56....
        А что касается лицензии - молодцы, что продали. Во Вьетнаме, к примеру, купили лицензию и завод у Галил.
        Они так же могут представить автомат во всех калибрах и вариациях.
      2. DMFalke
        DMFalke Сегодня, 15:58
        0
        автор видео в отчаянном порыве обосрать автомат (временами обоснованно) противоречит сам себе:
        то "оружие солдата должно просто стрелять.. и не иметь 50 крутилок", через 5 минут
        "фигня, нельзя снять и поставить своё", "фигня - нельзя подогнать под разные задачи." то есть, всё должно быть просто, без крутилок и вариаций НО, поддерживать 50 вариантов дульников, планок и рукояток.