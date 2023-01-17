Кадыров назвал заявления экс-командующего Сухопутными войсками ВС РФ генерала Болдырева пустой болтовнёй

Хочу сказать, что все заявления господина Болдырева - пустая болтовня. Никто никогда не задавался вопросом, почему же всё-таки его перевели из Приволжского и Уральского округов. Причина в том, что он не справлялся со своими обязанностями. Я, как генерал Росгвардии, хочу вам сказать, что имею достаточно стажа и опыта, а потому, смыслю в спецоперациях а также войсковых операциях получше других генералов

Его критиковали люди, никаких прав на это не имеющих. Кто они такие? Всего на всего гражданские лица