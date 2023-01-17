Военное обозрение
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Кадыров назвал заявления экс-командующего Сухопутными войсками ВС РФ генерала Болдырева пустой болтовнёй

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Кадыров назвал заявления экс-командующего Сухопутными войсками ВС РФ генерала Болдырева пустой болтовнёй

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, в своём интервью министру информации и печати Чечни, назвал заявления экс-командующего сухопутными войсками России, генерала Владимира Болдырева пустой болтовнёй. Таким образом, Кадыров прокомментировал слова военного о том, что некорректно было обрушиваться с критикой на генерал-полковника Александра Лапина.


Вот, как высказывался по этому поводу чеченский лидер:

Хочу сказать, что все заявления господина Болдырева - пустая болтовня. Никто никогда не задавался вопросом, почему же всё-таки его перевели из Приволжского и Уральского округов. Причина в том, что он не справлялся со своими обязанностями. Я, как генерал Росгвардии, хочу вам сказать, что имею достаточно стажа и опыта, а потому, смыслю в спецоперациях а также войсковых операциях получше других генералов

В связи с этим Кадыров вспомнил и про события 2004-го года, в бытность Болдырева командующим войсками Северо-Кавказского военного округа. Как пояснил лидер ЧР, тогда чеченским боевикам удалось пробраться в Назрань и забрать оттуда оружие. После этого, по его словам, генерала понизили в должности, а затем перевели в штаб сухопутных войск.

Отметим, что поводом для критики Александра Лапина со стороны главы Чеченской Республики стали заявления, сделанные последним несколько месяцев назад касательно, по мнению главы ЧР, неправильных действий, принятых в ходе спецоперации генерал-полковником, которые и послужили впоследствии причиной вынужденного отвода союзных сил из Красного Лимана. Вот как позже высказался Болдырев по поводу этой критики в адрес Лапина:

Его критиковали люди, никаких прав на это не имеющих. Кто они такие? Всего на всего гражданские лица

Вероятно, Кадыров это принял на свой счёт.
Автор:
Использованы фотографии:
Соцсети/Кадыров
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29 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 17:35
    +18
    Вот есть управа и на генеральское чванство. Кадыров и Пригожин за словом в карман не полезут. Если кто-то решил что генеральские звезды дают иммунитет от разбора полетов и ответственности, так добро пожаловать в новую реальность! Нет больше неприкасаемых. И если кто-то "честь мундира" понимает как "не выносить сор из избы" то они сильно ошибаются. Причем как ни странно, я действия Лапина оцениваю скорее положительно. Но вот эта вот попытка Болдырева "заткнуть рот" и высказаться свысока своего положения-это конечно неправильно. Раз уж объявлена мобилизация и страна обратилась к "гражданским" за помощью, надо и отвечать и объяснять свои действия. Не должно быть никакого корпоративного высокомерия. В конце концов у нас есть верховный главком, который если надо, может любого генерала отправить командовать мобилизацией и призывом на Таймыре или вообще на пенсию отправить. Чтоб не сильно гордились!
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 17:54
      +11
      Кадыров и Пригожин за словом в карман не полезут. Если кто-то решил что генеральские звезды дают иммунитет от разбора полетов и ответственности, так добро пожаловать в новую реальность!
      В какую реальность? У нас что кто то понес какое то наказание? И рот у нас открывают только с позволения одной персоны, так что...
    2. фа2998
      фа2998 Сегодня, 18:10
      +3
      Цитата: голос_разуma
      Нет больше неприкасаемых.

      Вы немного опережаете события. Я пока не вижу посаженных генералов,нет сорванных погонов,никого не выгнали со службы.
      Пока как в убыточном борделе-только переставляют кровати.Все на местах. hi
    3. svp67
      svp67 Сегодня, 18:26
      0
      Цитата: голос_разуma
      Кадыров ... за словом в карман не полезут.
      Ага, еще бы он показал где находиться Приволжский и Уральский округа из которых, по его словам Лапина убрали.
  2. bk316
    bk316 Сегодня, 17:38
    +1
    Вероятно, Кадыров это принял на свой счёт.

    Хрена себе гражданское лицо....
    1. Карат
      Карат Сегодня, 17:41
      -5
      Цитата: bk316
      Вероятно, Кадыров это принял на свой счёт.

      Хрена себе гражданское лицо....


      По сути да. Глава Чечни где руководит всем и в то же время генерал-лейтенант Росгвардии - где не руководит ничем.
      1. Эдик
        Эдик Сегодня, 17:51
        +8
        Цитата: Карат
        и в то же время генерал-лейтенант Росгвардии - где не руководит ничем.

        Сам только что придумал или подсказал кто?
        1. Карат
          Карат Сегодня, 18:13
          -2
          Цитата: Эдик
          Цитата: Карат
          и в то же время генерал-лейтенант Росгвардии - где не руководит ничем.

          Сам только что придумал или подсказал кто?


          Не хами.
          Чем генерал Кадыров руководит в Росгвардии? Назовите подразделение.
          1. Эдик
            Эдик Сегодня, 18:26
            0
            Цитата: Карат
            Чем генерал Кадыров руководит в Росгвардии? Назовите подразделение.

            По мне так это ты хамишь!И не мне а Кадырову!Запомни, Кадыров руководит всем в Чечне и Росгвардией в ней тоже!И в спецоперации на Украине чеченских подразделений.Это его зона ответственности!А вот ты на мой вопрос так и не ответил!
      2. Ulan.1812
        Ulan.1812 Сегодня, 18:15
        +1
        Цитата: Карат
        Цитата: bk316
        Вероятно, Кадыров это принял на свой счёт.

        Хрена себе гражданское лицо....


        По сути да. Глава Чечни где руководит всем и в то же время генерал-лейтенант Росгвардии - где не руководит ничем.

        Если Вы не в курсе, звание генерала Кадырову присвоил Верховный главнокомандующий.
        Кадыров много лет с чеченским спецназом зачищал территорию Чечни от террористов, которых ещё много бегало по горам. И успешно решил эту задачу.
        1. Карат
          Карат Сегодня, 18:19
          0
          Цитата: Ulan.1812
          Если Вы не в курсе, звание генерала Кадырову присвоил Верховный главнокомандующий.
          Кадыров много лет с чеченским спецназом зачищал территорию Чечни от террористов, которых ещё много бегало по горам. И успешно решил эту задачу.


          В курсе. Только последнее присвоение звания случилось уже во время СВО.
    2. Эдик
      Эдик Сегодня, 17:47
      +8
      Цитата: bk316
      Хрена себе гражданское лицо....

      Тупо с умничать захотел!Наши генералы не любят критики!Но кажется закончились те времена когда можно было всё под ковёр замести!Привыкайте.
      1. tatarin1972
        tatarin1972 Сегодня, 18:03
        +5
        Критику, особенно по делу, не любит ни кто. Страна у нас такая, где за реальные ошибки, которые по идее тянут на уголовное преследование, не отвечает виновник. Его просто двигаю с занимаемой должности, по горизонтали, в низ на ступень, а бывает, что и вверх.
  3. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 17:49
    +7
    На российских генералов особенно ярко подтверждается "Принцип Питера"
    «Рано или поздно всякую должность занимает человек, чьи компетенции не соответствуют заявленным обязанностям», – отметил Лоуренс Питер, автор этой знаменитой работы. Согласно его теории, большинство компетентных людей поднимаются по карьерной лестнице до тех пор, пока занимаемая должность не превзойдет их компетенции, и, попав в эту точку, прекращают расти.
    1. Станислав_Шишкин
      Станислав_Шишкин Сегодня, 18:17
      0
      Цитата: Дилетант
      На российских генералов особенно ярко подтверждается "Принцип Питера"
      Вы так хорошо знакомы с российскими и зарубежными генералами, что видите какую-то особенную яркость у наших? Может это просто фонарь...
  4. Joker62
    Joker62 Сегодня, 17:49
    0
    Цитата: Карат
    Цитата: bk316
    Вероятно, Кадыров это принял на свой счёт.

    Хрена себе гражданское лицо....


    По сути да. Глава Чечни где руководит всем и в то же время генерал-лейтенант Росгвардии - где не руководит ничем.

    Опаздал, приятель, Кадыров генерал-полковник РосГвардии... Осталось малость - стать полным генералом - генералом армии...
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 18:00
      +5
      Сам я родом с Кавказа и с рождения знаю ,что такое честь и как надо хранить память о предках наших.Рамзан Кадыров истинный Сын своего народа ,исполняющий обязанности рядового России.Для не знающих ,звания для нас не имеют значения.
    2. Normann
      Normann Сегодня, 18:18
      0
      Вы в своем уме? Кто генерал-полковник? Кадыров? Ему в прошлм году было присвоено звание Генерал-Лейтенанта Росгвардии. Не надо нести чушь.
  5. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 17:50
    -1
    Странное фото. Он же, кажись, генерал-лейтенант, а не младший сержант.
  6. Комментарий был удален.
  7. Roust
    Roust Сегодня, 17:52
    -4
    Печально, однако, когда сор из избы выносят на всеобщее обозрение недругов, независимо от того, кто выносит.
    1. Гуран33 Сергей
      Гуран33 Сергей Сегодня, 18:00
      +3
      Печально другое-Печально,что по другому не получается..Сваливает с фронта-да по приказу,и официально не оставляет зама,фронт без командования-с этого начался скандал.
    2. Эдик
      Эдик Сегодня, 18:00
      +2
      Цитата: Roust
      Печально, однако, когда сор из избы выносят на всеобщее обозрение недругов, независимо от того, кто выносит.

      Печально когда за тупость одних,платят жизнью другие!Вот где настоящая трагедия.А это просто критика!
  8. Влад2012
    Влад2012 Сегодня, 17:56
    +7
    Генералу нужно напомнить, что гражданские вправе не только критиковать, но и отправить под суд генерала. Что в нашей истории было не раз и не только при Сталине. И как ни странно, но помогало.
  9. Serega1
    Serega1 Сегодня, 17:58
    +4
    Да, Кадыров умеет ставить людей на место.
  10. Балу
    Балу Сегодня, 18:03
    +5
    Ну, а сам генерал Болдырев чем знаменит?
    1. Балу
      Балу Сегодня, 18:08
      +5
      19 июля 2004 года переведён на должность командующего войсками Приволжско-Уральского военного округа. В военных кругах высказывалось мнение по поводу этого перемещения, что Болдырев, ранее никогда не участвовавший в боевых действиях, не смог обеспечить эффективное проведение контртеррористической операции на Северном Кавказе, в которой основную роль играли войска его округа. Дополнительным доводом в пользу этой версии служит то, что Болдырев был перемещён в тыловой военный округ через несколько дней после ставшего полной неожиданностью нападения чеченских боевиков на Назрань.
      С 31 июля 2008 года — Главнокомандующий Сухопутными войсками.

      Сейчас должность главкома Сухопутных войск занимает генерал армии Болдырев Владимир Анатольевич — серьёзный человек, я его знаю. В своё время он командовал Северо-Кавказским военным округом и имеет за плечами богатый опыт ведения боевых действий.
      — Герой Советского Союза генерал армии Павел Грачёв («Независимая газета», 20.03.2009       Прикольно. Невольно вспоминается русские народные поговорки wassat
  11. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 18:03
    +4
    Пустая болтовня, не пустая болтовня, все равно болтовня.
    Реальность никак не зависит от слов.
    Исчезли без следов давно сирийцы и негры-добровольцы, исчезли чистенькие без пылинки (по Стрелкову и роликам) чеченцы, исчезла бабушка с красным флагом и упоминания об трибунале над нацистами...
    А дела... перестановка "слагаемых" генералов - помсмотрим что даст...
  12. shark507
    shark507 Сегодня, 18:09
    +1
    Его критиковали люди, никаких прав на это не имеющих. Кто они такие? Всего на всего гражданские лица

    Как интересно! А это где записано? В конституции? Что гражданские не имеют права критиковать военных?
  13. Волк
    Волк Сегодня, 18:28
    0
    Голос Разума затронул сут проблеми .Армия которая не воевала 75 лет превращается в закрытую демократическую структуру где многие офицеры просто ошибочно в армии , не ратники. Фильтрация офицерского кадра од прапоршика до генерала случается в време войне, и ето неизбежан процесс!!! Но для фильтрации нужна система !!! , а нет паушалний подход .
    Система фильтрации показивает качество в БИСТРОТЕ И КАЧЕСТВЕ фильтрации и она должна быть создана сразу по началу войне .
    От этого НЕ НАДО ИСКУСТВЕНО СОТВОРАТ СОРУ МЕЖДУ ОФИЦЕРАМ И РОДОЛЬУБАМ , А ИМЕНО СОТВОРИТ БЫСТРУ И КАЧЕСТВЕНУ ФЫЛТРАЦИЮ ОФИЦЕРСКОГО КАДРА!!!