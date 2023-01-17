Военное обозрение
Войти Регистрация

В ВВС Украины прокомментировали намерения России и Белоруссии в ходе учений отработать высадку тактического воздушного десанта

7
В ВВС Украины прокомментировали намерения России и Белоруссии в ходе учений отработать высадку тактического воздушного десанта

В понедельник, 16 января, на территории Белоруссии стартовали летно-тактические учения Союзного государства. В ходе запланированных мероприятий будет отработан целый ряд маневров, включая авиаподдержку сухопутных войск, разведку и высадку тактического десанта, заявили ранее в пресс-службе белорусского военного ведомства.


В свою очередь, намерения России и Белоруссии отработать в ходе текущих воздушных учений высадку десанта отметили в командовании ВВС Украины.

Между тем, спикер командования воздушных сил ВСУ (для простоты обозначим - ВВС Украины) полковник Юрий Игнат поспешил успокоить общественность, заявив, что данный маневр является типичной составляющей подобных учений.

Как пишет украинское издание, военный подчеркнул, что в данном случае основной задачей ВВС Украины является защита своих границ, для чего уже предпринимаются «определенные шаги». Какие именно, Игнат не пояснил.

Стоит напомнить, что большинство военных экспертов и представителей украинского истеблишмента, включая подавшего в отставку советника офиса Зеленского Алексея Арестовича, считают наступление ВС РФ с территории Белоруссии маловероятным.

Тем не менее, командование ВСУ пристально следит за проходящими на территории РБ российско-белорусскими учениями, а в приграничных с Белоруссией областях Украины, в частности Ровенской и Киевской, возводятся фортификационные сооружения.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Комментарий был удален.
  2. Комментарий был удален.
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 15:43
      +4
      Во времена ВОВ не было такого ПВО. Кто захочет так рисковать. Высадка возможна при полном подавлении.
    2. Новик225
      Новик225 Сегодня, 15:53
      +1
      т.к. ПВО не полностью подавлено. Только вертолетные. Яркий пример успешного вертолетного десанта - захват аэродрома в Гостомеле в начале СВО.
    3. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 15:54
      +2
      А можно примеры УСПЕШНОГО проведения массовых парашютных десантов во II МВ? Кроме, разве что, высадки немцев на Крит. Да и после ВОВ с такими примерами мягко скажем, не густо.
      1. Курильщик
        Курильщик Сегодня, 16:12
        0
        Десантные операции практически всегда не предсказуемы..от того и результат их применения, целесообразность - не очевидна. В начале СВО применили десант на Киевский(Гостомеле) аэродром, все вроде успешно, но результат - гнали основные войска на соединение с ними не взирая на потери - растянули тылы, снабжение, чем и пользовался враг.. Бойцы молодцы удержали занятые рубежи, но командование на что рассчитывало? наскоком хотели... скоро год от того наскока и аэродром давно оставлен ..а ребят по дороге для соединения с десантом оставили не мало - и что тут считать успешным?...
  3. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 15:51
    +1
    Про высадку парашютным способом. соединении размером от батальона, высаженное в таком типе боевых действий как СВО-обречено на окружение и уничтожение. Большая проблема так же в наличии бронетехники облегченного типа. В частях воздушно-десантных и морской пехоты такая техника недостаточно защищена чтоб облегчит вес, в одном случае для высадки парашютным способе в другом для плавучести. С другой стороны, сама концепция десанта имеет в виду действия в отрыве от основной группы войск а значит большей автономности. автономность можно повысить через повышение выживаемости и защищенности машины, то есть даже большей защищённости чем стандартной.
    Во всех войнах воздушно-десантные войска и морскую пехоту используют для штурмовки вражеских позиций как наиболее подготовленные и мотивированные.
    В свете последних событий напрашивается концепция внедрения специального класса пехоты-штурмовая пехота. даже можно озвучить предполагаемые отличия от "мотострелкового стандарта".
    Большая индивидуальная бронезащищеность бойцов, увеличенный штат разведывательных и разведывательно -ударных бпла. больше количество санитаров, снайперов, пулеметчиков. специальная бронетехника и средства огневой поддержки. Большая номенклатура насыщения средствами огневой поодержки-ПТУРами, минометами малого калибра, одноразовыми РПГ и РПО. Большей штатной численностью и самим количеством штурмовых единиц.
  4. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 16:28
    0
    Считаю что спикер командования воздушных сил ВСУ абсолютно прав.
    Какой десант в современной войне может быть?
    В лучшем случае, на своей территории километрах в 20 от линии фронта.
    Или посадочным способом с разгрузкой конвейер взлет,примерно на том же расстоянии. Но, в данном случае можно доставить больше вооружения и необходимого.
  5. Грица
    Грица Сегодня, 16:32
    0
    Идиотизм какой то... Зачем тратить время, силы и средства, ресурсы для отработки никчемных воздушных десантов, прекрасно понимая, то такой высадки НИКОГДА НЕ БУДЕТ.
    Мне вообще не понятно стремление наших генералов к увеличению ВДВ и отработке высадки парашютным способом. То есть способа, который в современной войне уже совершенно не нужен и не жизнеспособен. Какой прок от этих ВДВ на картонной технике, не лучше ли этими бойцами увеличить численность такой недостающей пехоты, снабженной нормальным вооружением?