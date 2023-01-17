В ВВС Украины прокомментировали намерения России и Белоруссии в ходе учений отработать высадку тактического воздушного десанта

В понедельник, 16 января, на территории Белоруссии стартовали летно-тактические учения Союзного государства. В ходе запланированных мероприятий будет отработан целый ряд маневров, включая авиаподдержку сухопутных войск, разведку и высадку тактического десанта, заявили ранее в пресс-службе белорусского военного ведомства.В свою очередь, намерения России и Белоруссии отработать в ходе текущих воздушных учений высадку десанта отметили в командовании ВВС Украины.Между тем, спикер командования воздушных сил ВСУ (для простоты обозначим - ВВС Украины) полковник Юрий Игнат поспешил успокоить общественность, заявив, что данный маневр является типичной составляющей подобных учений.Как пишет украинское издание, военный подчеркнул, что в данном случае основной задачей ВВС Украины является защита своих границ, для чего уже предпринимаются «определенные шаги». Какие именно, Игнат не пояснил.Стоит напомнить, что большинство военных экспертов и представителей украинского истеблишмента, включая подавшего в отставку советника офиса Зеленского Алексея Арестовича, считают наступление ВС РФ с территории Белоруссии маловероятным.Тем не менее, командование ВСУ пристально следит за проходящими на территории РБ российско-белорусскими учениями, а в приграничных с Белоруссией областях Украины, в частности Ровенской и Киевской, возводятся фортификационные сооружения.