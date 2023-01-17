В рамках контрбатарейной борьбы уничтожено несколько самоходных гаубиц ВСУ, в том числе иностранного производства - Минобороны

Наступление подразделений российской армии на отдельных участках линии соприкосновения продолжается, ожесточенные бои идут на Донецком направлении, на Купянском и Красно-Лиманском. Активизировались ДРГ противника, пытающиеся прощупать нашу оборону и нанести точечные удары. В рамках контрбатарейной борьбы уничтожено несколько самоходных гаубиц, в том числе и иностранного производства. Об этом говорится в новой сводке Министерства обороны.
Теперь обо всем и по порядку: Богатый урожай за минувшие сутки собран из американских радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, целых четыре станции отправлены в металлолом нашими военными. Из них две РЛС AN/ТPQ-50 в Херсонской области, одна AN/ТPQ-36 в районе Угледара и еще одна, на этот раз AN/TPQ-48 в районе Сеньково Харьковской области. Подробностей уничтожения нет, возможно сработали дроны-камикадзе "Ланцет", или высокоточные снаряды.
По артиллерии у ВСУ тоже потери, снова под удар в рамках контрбатарейной борьбы попали несколько самоходных гаубиц, в том числе и иностранного производства: польская САУ Crab уничтожена в районе Песчанное, американская САУ М109 Paladin и РСЗО "Град" были накрыты в районе Лозовой. Кроме того, ВСУ потеряли гаубицу Д-20 в районе Терны, две "Гиацинт-Б" под Марьинкой и Орловкой, две САУ "Акация" в ЛНР и Запорожской области, а также пять гаубиц Д-30 по всей линии соприкосновения.
Уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 114-й бригады ТРО в районе Великий Бурлук Харьковской области.
Теперь по основным направлениям:на Купянском под удар артиллерии ЗВО попали подразделения 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады ТРО в районах Двуречная, Тимковка, Ивановка Харьковской области и Новоселовское. В районе Лиман Первый уничтожена украинская ДРГ. Сообщается о потерях ВСУ до 50 человек, одного танка и двух БМП. На Красно-Лиманском активными действиями наших мотострелков при поддержке артиллерии ЦВО нанесено поражение подразделениям 71-й егерской, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также 15-го полка Нацгвардии в районах Григоровка, Серебрянка и западнее Червоная Диброва. Уничтожено свыше 70-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.
На Донецком направлении подразделения ЮВО при поддержке десантников продолжают наступление, противник несет большие потери. Про Соледар и Артемовск в сводке упоминаний нет, поэтому добавим от себя. Информация о взятии Клещеевки оказалась преждевременной, в ЧВК "Вагнер" это не подтвердили, сообщив об ожесточенных боях в селе. Поселок Соль под нашим контролем, Соледар тоже.
На Южно-Донецком артиллерия ВВО и морской пехоты ТОФ накрыла скопления живой силы и техники 61-й механизированной бригады ВСУ в районе Золотая Нива и 108-й бригады ТРО в районе Пречистовки. Севернее Левадное и Владимировка уничтожены две ДРГ. Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.