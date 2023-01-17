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В рамках контрбатарейной борьбы уничтожено несколько самоходных гаубиц ВСУ, в том числе иностранного производства - Минобороны

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В рамках контрбатарейной борьбы уничтожено несколько самоходных гаубиц ВСУ, в том числе иностранного производства - Минобороны

Наступление подразделений российской армии на отдельных участках линии соприкосновения продолжается, ожесточенные бои идут на Донецком направлении, на Купянском и Красно-Лиманском. Активизировались ДРГ противника, пытающиеся прощупать нашу оборону и нанести точечные удары. В рамках контрбатарейной борьбы уничтожено несколько самоходных гаубиц, в том числе и иностранного производства. Об этом говорится в новой сводке Министерства обороны.


Теперь обо всем и по порядку: Богатый урожай за минувшие сутки собран из американских радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, целых четыре станции отправлены в металлолом нашими военными. Из них две РЛС AN/ТPQ-50 в Херсонской области, одна AN/ТPQ-36 в районе Угледара и еще одна, на этот раз AN/TPQ-48 в районе Сеньково Харьковской области. Подробностей уничтожения нет, возможно сработали дроны-камикадзе "Ланцет", или высокоточные снаряды.

По артиллерии у ВСУ тоже потери, снова под удар в рамках контрбатарейной борьбы попали несколько самоходных гаубиц, в том числе и иностранного производства: польская САУ Crab уничтожена в районе Песчанное, американская САУ М109 Paladin и РСЗО "Град" были накрыты в районе Лозовой. Кроме того, ВСУ потеряли гаубицу Д-20 в районе Терны, две "Гиацинт-Б" под Марьинкой и Орловкой, две САУ "Акация" в ЛНР и Запорожской области, а также пять гаубиц Д-30 по всей линии соприкосновения.

Уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 114-й бригады ТРО в районе Великий Бурлук Харьковской области.

Теперь по основным направлениям:на Купянском под удар артиллерии ЗВО попали подразделения 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады ТРО в районах Двуречная, Тимковка, Ивановка Харьковской области и Новоселовское. В районе Лиман Первый уничтожена украинская ДРГ. Сообщается о потерях ВСУ до 50 человек, одного танка и двух БМП. На Красно-Лиманском активными действиями наших мотострелков при поддержке артиллерии ЦВО нанесено поражение подразделениям 71-й егерской, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также 15-го полка Нацгвардии в районах Григоровка, Серебрянка и западнее Червоная Диброва. Уничтожено свыше 70-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

На Донецком направлении подразделения ЮВО при поддержке десантников продолжают наступление, противник несет большие потери. Про Соледар и Артемовск в сводке упоминаний нет, поэтому добавим от себя. Информация о взятии Клещеевки оказалась преждевременной, в ЧВК "Вагнер" это не подтвердили, сообщив об ожесточенных боях в селе. Поселок Соль под нашим контролем, Соледар тоже.

На Южно-Донецком артиллерия ВВО и морской пехоты ТОФ накрыла скопления живой силы и техники 61-й механизированной бригады ВСУ в районе Золотая Нива и 108-й бригады ТРО в районе Пречистовки. Севернее Левадное и Владимировка уничтожены две ДРГ. Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

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7 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 16:05
    -1
    Пока ЧВК вагнер окружает Артемовск ВС РФ могут провести наступательную операцию. Не хотелось бы чтоб межвидовое соперничество превратило бы нас в лебедя, рака и щуку. С другой стороны, возможно как раз взятие Артемовска откроет тот коридор в который будут введены оперативные мобильные резервы для развития уже не прорыва фронта, а полномасштабного наступления.
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 16:11
      0
      целых четыре станции отправлены в металлолом нашими военными. Из них две РЛС AN/ТPQ-50 в Херсонской области, одна AN/ТPQ-36 в районе Угледара и еще одна, на этот раз AN/TPQ-48
      интересно ,как станции определяют, 50-36-48... по сигнатуре ?тогда у наших крутые "контрбатареи".
      1. Александр_Александр
        Александр_Александр Сегодня, 16:14
        0
        Они визуально разные, а на беспилотниках видеокамеры
    2. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 16:12
      0
      Цитата: голос_разуma
      Пока ЧВК вагнер окружает Артемовск ВС РФ могут провести наступательную операцию.

      В данный момент у музыкантов большие проблемы с кадрами. Рекомендую всем к прочтению, как брали Соледар. Сильная статья.
      https://www.rucriminal.info/ru/material/idushhie-na-smert
      П. С. По статье - давно перестал смотреть и читать сводки пресс-службы МО. Заврались.
      1. Карат
        Карат Сегодня, 16:20
        0
        Цитата: Ингвар 72
        В данный момент у музыкантов большие проблемы с кадрами. Рекомендую всем к прочтению, как брали Соледар.
        https://www.rucriminal.info/ru/material/idushhie-na-smert


        25-30 тысяч потери вагнеровцев в Соледаре? Выкиньте свой источник на помойку. Вот уж действительно кто заврался.
        1. Ингвар 72
          Ингвар 72 Сегодня, 16:29
          -2
          Цитата: Карат
          Выкиньте свой источник на помойку.

          Там написано что нуждается в пополнении общих потерь. Не стоит передергивать. ВЧК-ОГПУ всегда следит за достоверностью информации, в отличие от Readovky. wink
          Тем более по информации из разных источников ВСУ потеряли в Соледаре около 20 тыс.человек. А наступающие всегда(!) несут потери больше обороняющихся. Это аксиома.
      2. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 16:22
        0
        Цитата: Ингвар 72
        Цитата: голос_разуma
        Пока ЧВК вагнер окружает Артемовск ВС РФ могут провести наступательную операцию.

        В данный момент у музыкантов большие проблемы с кадрами. Рекомендую всем к прочтению, как брали Соледар. Сильная статья.
        https://www.rucriminal.info/ru/material/idushhie-na-smert
        П. С. По статье - давно перестал смотреть и читать сводки пресс-службы МО. Заврались.

        а "rucriminal" не заврались ? там психиатров автору надо вызывать. очень воняет от сайта.