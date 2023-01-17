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Глава МИД Австрии: Россия была и остаётся частью европейской истории и культуры

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Глава МИД Австрии: Россия была и остаётся частью европейской истории и культуры

Глава МИД Австрии, а также бывший федеральный канцлер страны Александр Шалленберг призвал сохранять бдительность, дабы не переступать «красную черту» в отношениях с Россией, несмотря на продолжающийся конфликт на Украине. Об этом сообщает австрийское издание Kronen Zeitung. По его словам, сегодняшние действия определят статус свободного мира на долгие годы вперёд.


Вот как прокомментировал происходящее глава австрийского внешнеполитического ведомства:

Запретить выдачу виз 144 млн россиянам – недопустимо. Мы должны все понимать, что Россия никуда не денется. Такие вещи как география и история – неизменны. Россия была и остаётся частью европейской истории и культуры. Будущая архитектура безопасности Европы должна будет включать Россию, как постоянного члена Совбеза ООН и, разумеется, как ядерную державу

Отметим, что данное заявление дипломата вызвало негодование в украинском МИД:

Призывы о продолжении диалога с Россией, а также уважении её истории и культуры лишь усиливают безнаказанность Кремля

В то же время Шалленберг подчеркнул важность проведения диалога с Россией на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), выразив недоумение по поводу того, что его российского коллегу Сергея Лаврова не пригласили на последнюю встречу ОБСЕ, прошедшую в Польше.

ОБСЕ – одна из немногих оставшихся площадок, на которых ещё присутствуют российские дипломаты. Сохранение чувства меры – одна из самых больших задач на 2023-й год. Другая же заключается в сохранении единства

– резюмировал министр.
Автор:
Использованы фотографии:
Соцсети/Шалленберг
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10 комментариев
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  1. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 16:54
    +4
    Спасибо, бро. Ответственно заявляю, что Австрия тоже останется частью европейской истории и культуры. Если поставлять оружие в зону конфликта не будет.
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 18:18
      0
      Да что общего у России и Европы?
      Что становым хребтом проходит через всю идеологию России ?
      Община! Взаимопомощь. Воздаяние лжецам и предателям.
      А что "красной нитью" в идеологии Европы?
      Эгоизм и личные достижения! Конкуренция. Безнаказанность для кланов богатых.
      Европейцы всегда нас боялись, восхищались и ненавидели.
      Кто-то прижился в России и стал русским. Русский - это не национальность, это образ мыслей.
      А кто-то бежал из России, не в силах избавиться от эгоизма. И до конца жизни гадил своей бывшей Родине.

      Россия - не Европа. Россия - антагонист Европы.
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 18:19
      0
      Цитата: Roma-1977
      Австрия тоже останется частью европейской истории

      Она уже история и не более того. Потому что Австро-Венгрии больше не будет.
      А потому только и осталось бежать за Хозяином, повиливая хвостиком, и, вспоминая былое величие, надувать щёки как будто "Австрия ДоСихПор Matter".
  2. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 16:57
    +1
    Увы, но как бы кому-то не хотелось, географию переделать не получится.
    Без России Европы не существует.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:59
    +1
    С чего бы исполнение такой "песни"? А враз урсулка осерчает за такие речи? Ладно бывшим прощается - "прозрели"..., но действующий?
  4. Normann
    Normann Сегодня, 16:59
    +1
    Здравый смысл может победить страх перед хозяином, иногда...
  5. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 17:00
    +2
    Глас вопиюшего в пустыне.
    ***
    Текст осючень короток, чтобы быть значимым. Так считают модераторы... belay
  6. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 17:07
    +2
    Европа начинает что то понимать и в свете всё большей усталости от Украины, количество таких заявлений будет только расти.
  7. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 17:15
    +2
    На удивление здравые мысли европейца. Да венгры тоже не дурят.
  8. kasy
    kasy Сегодня, 17:18
    +1
    австро-венгрия 2.0? или остеррайх сам по себе хочет ништяки получать в отдалении от европы? вряд ли получится