Запретить выдачу виз 144 млн россиянам – недопустимо. Мы должны все понимать, что Россия никуда не денется. Такие вещи как география и история – неизменны. Россия была и остаётся частью европейской истории и культуры. Будущая архитектура безопасности Европы должна будет включать Россию, как постоянного члена Совбеза ООН и, разумеется, как ядерную державу

Призывы о продолжении диалога с Россией, а также уважении её истории и культуры лишь усиливают безнаказанность Кремля

ОБСЕ – одна из немногих оставшихся площадок, на которых ещё присутствуют российские дипломаты. Сохранение чувства меры – одна из самых больших задач на 2023-й год. Другая же заключается в сохранении единства

Глава МИД Австрии, а также бывший федеральный канцлер страны Александр Шалленберг призвал сохранять бдительность, дабы не переступать «красную черту» в отношениях с Россией, несмотря на продолжающийся конфликт на Украине. Об этом сообщает австрийское издание Kronen Zeitung. По его словам, сегодняшние действия определят статус свободного мира на долгие годы вперёд.Вот как прокомментировал происходящее глава австрийского внешнеполитического ведомства:Отметим, что данное заявление дипломата вызвало негодование в украинском МИД:В то же время Шалленберг подчеркнул важность проведения диалога с Россией на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), выразив недоумение по поводу того, что его российского коллегу Сергея Лаврова не пригласили на последнюю встречу ОБСЕ, прошедшую в Польше.– резюмировал министр.