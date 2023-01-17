В Кремле опровергли слухи о новой волне мобилизации в России

Официальные представители властей Российской Федерации опровергли появившиеся слухи о вероятной новой волне частичной мобилизации военнообязанных граждан.По словам пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова, подобные сообщения искусственно распространяются при содействии зарубежных спецслужб.Ранее в британском издании The Times со ссылкой на информацию разведслужб западных стран сообщалось о том, что Путин якобы планирует объявить о начале очередной волны частичной мобилизации, по результатам которой в зону проведения спецоперации на Украине будут отправлены дополнительные 500 тысяч военнослужащих. Однако издание не уточнило, из каких конкретно источников была получена информация. Как обычно...В материале, опубликованном в британском издании, утверждалось, что это решение якобы будет принято в течение считанных недель, что позволит уже к апрелю обеспечить отправку на фронт дополнительные силы в размере полумиллиона военнослужащих, чтобы, воспользовавшись высохшим после весенней распутицы грунтом, перейти в широкомасштабное наступление.Также западные источники распространяли ложную информацию, что дополнительная мобилизация обусловлена результатами закрытого социологического исследования, согласно которым российские граждане обеспокоены положением дел на фронте и не могут смириться с вероятным поражением.Напомним, что ранее то украинская, то эстонская разведка заявляла, что якобы новая волна мобилизации в РФ намечена на 5 января, потом на 15 января. Когда прогнозы, более похожие на вбросы, не оправдываются, начинают либо сочинять новые сроки, либо заявлять что-то из серии "в ближайшее время".