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В Кремле опровергли слухи о новой волне мобилизации в России

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В Кремле опровергли слухи о новой волне мобилизации в России

Официальные представители властей Российской Федерации опровергли появившиеся слухи о вероятной новой волне частичной мобилизации военнообязанных граждан.


По словам пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова, подобные сообщения искусственно распространяются при содействии зарубежных спецслужб.

Ранее в британском издании The Times со ссылкой на информацию разведслужб западных стран сообщалось о том, что Путин якобы планирует объявить о начале очередной волны частичной мобилизации, по результатам которой в зону проведения спецоперации на Украине будут отправлены дополнительные 500 тысяч военнослужащих. Однако издание не уточнило, из каких конкретно источников была получена информация. Как обычно...

В материале, опубликованном в британском издании, утверждалось, что это решение якобы будет принято в течение считанных недель, что позволит уже к апрелю обеспечить отправку на фронт дополнительные силы в размере полумиллиона военнослужащих, чтобы, воспользовавшись высохшим после весенней распутицы грунтом, перейти в широкомасштабное наступление.

Также западные источники распространяли ложную информацию, что дополнительная мобилизация обусловлена результатами закрытого социологического исследования, согласно которым российские граждане обеспокоены положением дел на фронте и не могут смириться с вероятным поражением.

Напомним, что ранее то украинская, то эстонская разведка заявляла, что якобы новая волна мобилизации в РФ намечена на 5 января, потом на 15 января. Когда прогнозы, более похожие на вбросы, не оправдываются, начинают либо сочинять новые сроки, либо заявлять что-то из серии "в ближайшее время".
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Использованы фотографии:
Минобороны России
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10 комментариев
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  1. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 16:23
    +6
    1. А чем Кремль собирается затыкать дыры после заявлений Шойгу об увеличении численности ВС?
    2. Что будет делать Шойгу после того как закончится контракт у первого призыва?
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 16:26
      +3
      1. А чем Кремль собирается затыкать дыры после заявлений Шойгу об увеличении численности ВС? 2. Что будет делать Шойгу после того как закончится контракт у первого призыва?
      Все что говорил кремль, все случилось с точность на оборот. К тому же писок говорит о частичной, может быть объявят всеобщую...
      1. не тот
        не тот Сегодня, 16:31
        0
        Да нет такого нормативного понятия,как "частичная мобилизация".Ну нет же,почитайте законы,дядьки...
        1. Trapp1st
          Trapp1st Сегодня, 16:35
          -1
          нет такого нормативного понятия,как "частичная мобилизация"
          Это Россия матушка, тут законы только для бедных, власть имущим класть на все. Нет такого нормативного понятия как заключенных в ЧВК отправлять и т.д. Как сказал один политический "деятель", Друзьям — всё, врагам — закон.
    2. Карат
      Карат Сегодня, 16:30
      +1
      Шойгу ничего делать не будет. Не его уровень.
      Есть начальники Оперативного и Мобилизационного управлений Генерального штаба МО РФ. Вот они и будут думать и делать.
    3. Uprun
      Uprun Сегодня, 16:32
      0
      Читайте внимательно первоисточник - Указ о мобилизации, контракты пролонгируются до окончания СВО...... Не вводите смуту....... Численность ВС будет увеличена за счет призыва срочников, не нужно путать с контрактной системой в МО РФ. Не вводите смуту.....
  2. Карат
    Карат Сегодня, 16:27
    -1
    сообщалось о том, что Путин якобы планирует объявить о начале очередной волны частичной мобилизации, по результатам которой в зону проведения спецоперации на Украине будут отправлены дополнительные 500 тысяч военнослужащих.


    Нужно более 500 тысяч. И как бы опять не опоздали с мобилизацией, как в прошлый раз.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:29
    0
    Время покажет, может и нужно будет....., зарекаться не стоит.
  4. spirit
    spirit Сегодня, 16:31
    +1
    Так! Песков уже дважды это сказал, значит это уже оранжевый уровень.Когда опровергнет третий раз то на след день будет мобилизация. Мне кажется что уже даже простые граждане вычислили "алгоритмы опровержений " Пескова (не то что разведка)по которым можно легко определить что и когда начнется, он как Пиноккио только там нос рос а тут усы больше шевелятбся laughing
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:34
    0
    В Кремле опровергли слухи о новой волне мобилизации в России
    . Вопрос... а чего хотят в кремле?
    Скажем так, наши люди идут защищать, освобождать своих, русских по духу, такие там тоже остались! Отодвигать реальную военную угрозу от границ нашей родины... это понятно.
    А вот чего хотят наши верхние... в общем то, кроме всего прочего, их планы могут сильно не совпадать с чаяниями наших людей.
    Дилема, которую никто не спешит, не может разрешить правильно...
    Почему это, как так произошло... тема не простая, решения требует и давно.