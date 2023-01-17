В Минобороны Болгарии опровергли сообщения о продаже Украине танков и штурмовиков советского образца

В своей недавней публикации американское агентство Bloomberg подсчитало количество военной техники, переданной Киеву западными странами с начала российской СВО. По данным издания, ВСУ получили более 4 тысяч единиц различного вооружения, включая танки, самолеты и артиллерийские системы.
В то же время, в материале упоминалась передача Украине советских танков Т-72 и штурмовиков Су-25 Болгарией, что вызвало крайне негативную реакцию в Софии.
Так, накануне глава болгарского военного ведомства Димитр Стоянов опроверг сообщения о продаже Украине вышеупомянутого вооружения, сообщает местный телеканал БНТ.
В статье от Bloomberg говорится, что Су-25 у Болгарии закупили страны НАТО для дальнейшей передачи Киеву. Также для этих целей у болгарской армии якобы приобретались танки Т-72 и комплексы С-300.
Со слов Стоянова, в прошлом году Минобороны Болгарии никому не продавало танки Т-72. Машины принадлежат армии и находятся на вооружении в болгарских формированиях. То же касается и штурмовиков, а также комплексов ПВО.
Кроме того, глава болгарского военного ведомства напомнил, что парламентом страны было четко обозначено, какую военную помощь может оказывать София Киеву. Речь шла о стрелковом оружии и некотором оборудовании.
Стоимость последнего, как заявил Стоянов, будет возмещена из Европейского фонда. О какой сумме идет речь, министр не сообщил.
В то же время, со слов главы Минобороны Болгарии, его страна оказывала Украине гуманитарную помощь, отправив ВСУ каски, бронежилеты и аптечки на сумму около 5,5 млн долларов.