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В Минобороны Болгарии опровергли сообщения о продаже Украине танков и штурмовиков советского образца

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В Минобороны Болгарии опровергли сообщения о продаже Украине танков и штурмовиков советского образца

В своей недавней публикации американское агентство Bloomberg подсчитало количество военной техники, переданной Киеву западными странами с начала российской СВО. По данным издания, ВСУ получили более 4 тысяч единиц различного вооружения, включая танки, самолеты и артиллерийские системы.


В то же время, в материале упоминалась передача Украине советских танков Т-72 и штурмовиков Су-25 Болгарией, что вызвало крайне негативную реакцию в Софии.

Так, накануне глава болгарского военного ведомства Димитр Стоянов опроверг сообщения о продаже Украине вышеупомянутого вооружения, сообщает местный телеканал БНТ.

В статье от Bloomberg говорится, что Су-25 у Болгарии закупили страны НАТО для дальнейшей передачи Киеву. Также для этих целей у болгарской армии якобы приобретались танки Т-72 и комплексы С-300.

Со слов Стоянова, в прошлом году Минобороны Болгарии никому не продавало танки Т-72. Машины принадлежат армии и находятся на вооружении в болгарских формированиях. То же касается и штурмовиков, а также комплексов ПВО.

Кроме того, глава болгарского военного ведомства напомнил, что парламентом страны было четко обозначено, какую военную помощь может оказывать София Киеву. Речь шла о стрелковом оружии и некотором оборудовании.

Стоимость последнего, как заявил Стоянов, будет возмещена из Европейского фонда. О какой сумме идет речь, министр не сообщил.

В то же время, со слов главы Минобороны Болгарии, его страна оказывала Украине гуманитарную помощь, отправив ВСУ каски, бронежилеты и аптечки на сумму около 5,5 млн долларов.
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2 комментария
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:29
    0
    В Минобороны Болгарии опровергли сообщения о продаже Украине танков и штурмовиков советского образца
    А шо, Россия не разрешила? feel
  2. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 16:34
    0
    В Минобороны Болгарии опровергли сообщения о продаже Украине танков и штурмовиков советского образца

    конечно не продавали, подарили "за так" по требованию дяди из фашингтона