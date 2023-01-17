Сербский президент: Белград осуждает вербовку сербских граждан ЧВК «Вагнер»

Вы, люди из ЧВК «Вагнер»! Почему вы зовёте сербов, когда знаете, что это противоречит нашим законам и правилам.

Президент Сербии отреагировал на появление в российских средствах массовой информации материалов о том, что в составе добровольческого батальона им.Судоплатова в Запорожской области тренировки проходят парни из Сербии. Как уже сообщало «Военное обозрение», они добровольно вошли в состав батальона, отметив, что встали на сторону России, и подчеркнув, что они воюют не против Украины, а против тех сил, которые сегодня эту страну оккупировали.Александр Вучич заявил, что «Белград осуждает вербовку сербских граждан ЧВК «Вагнер».Президент Сербии обратился к российским СМИ с призывом прекратить «рекламировать вербовку». А причина? Очередное опасение режима санкций или просто может оказаться слишком много желающих встать в один строй с российскими бойцами, вновь освобождающими русскую землю, землю предков от нацизма?Вучич:Ранее о своей обеспокоенности «вербовкой» сербов для участия в боевых действиях на стороне России заявил и советник госсекретаря США Дерек Шолле во время визита в Белград.Но если все эти чиновники так обеспокоены, то почему их мало беспокоит появление «добровольцев» в рядах ВСУ? Или снова «это другое»?..