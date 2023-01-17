Военное обозрение
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Сербский президент: Белград осуждает вербовку сербских граждан ЧВК «Вагнер»

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Сербский президент: Белград осуждает вербовку сербских граждан ЧВК «Вагнер»

Президент Сербии отреагировал на появление в российских средствах массовой информации материалов о том, что в составе добровольческого батальона им.Судоплатова в Запорожской области тренировки проходят парни из Сербии. Как уже сообщало «Военное обозрение», они добровольно вошли в состав батальона, отметив, что встали на сторону России, и подчеркнув, что они воюют не против Украины, а против тех сил, которые сегодня эту страну оккупировали.


Александр Вучич заявил, что «Белград осуждает вербовку сербских граждан ЧВК «Вагнер».

Президент Сербии обратился к российским СМИ с призывом прекратить «рекламировать вербовку». А причина? Очередное опасение режима санкций или просто может оказаться слишком много желающих встать в один строй с российскими бойцами, вновь освобождающими русскую землю, землю предков от нацизма?

Вучич:

Вы, люди из ЧВК «Вагнер»! Почему вы зовёте сербов, когда знаете, что это противоречит нашим законам и правилам.

Ранее о своей обеспокоенности «вербовкой» сербов для участия в боевых действиях на стороне России заявил и советник госсекретаря США Дерек Шолле во время визита в Белград.

Но если все эти чиновники так обеспокоены, то почему их мало беспокоит появление «добровольцев» в рядах ВСУ? Или снова «это другое»?..
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14 комментариев
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  1. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 16:19
    0
    А в чем проблема? Не вижу....все соседи Сербии поставляют оружие в 404. ЧВК - демократичная структура - записывайся - получай деньги.
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 16:25
      +1
      а когда в "Blackwaters" зовут, не коробит вас, товарисч Вучич ?
      1. Zaurbek
        Zaurbek Сегодня, 16:29
        +1
        Blackwaters - крутая, свободная, борющаяся за правду и демократические правительства компания. Вагнер -компания из Мордера, гомофобская контора, которая поддерживает диктаторов.

        Нужно понимать!
  2. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 16:19
    +6
    Вы, люди из ЧВК «Вагнер»! Почему вы зовёте сербов, когда знаете, что это противоречит нашим законам и правилам.
    А Русские добровольцы воевавшие за Белград не противоречили Вашим законам и правилам?
    1. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 16:23
      0
      Цитата: Trapp1st
      Вы, люди из ЧВК «Вагнер»! Почему вы зовёте сербов, когда знаете, что это противоречит нашим законам и правилам.
      А Русские добровольцы воевавшие за Белград не противоречили Вашим законам и правилам?

      Тоже самое хотел написать. good
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 16:22
    -1
    Самка собаки он, двуликий АНУС а не президент Сербии, как скидочку на газ так братска Сербия, как помочь так "гордая, независимая" страна, даже по голосованию воздержаться не стали за Запад проголосовали, мыши серые большие, сожрут вас в вашем Е. С. и правильно сделают. Сразу уточню писал про элитку Сербии и руководство а не про народ.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 16:24
      0
      Самка собаки он, двуликий АНУС а не президент Сербии
      Держите себя в руках, он избранный президент Сербии.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 16:30
        0
        Trapp1st hi, ага, ребята давайте жить дружно, да?! Мы им скидочки иные плюшки по мере своих сил, они нам ЭТО, и нормально? Зеленский тоже выбран народом Украины но это не значит что я должен уважать и относиться к нему как к президенту. Да и власти Сербии во главе с ЭТИМ куском доказали что Россия им нужна только в роли дойной коровы, а раз так то и относиться к ним надо соотвественно, толстовцы в современном мире очень плохо заканчивают.
  4. IGOR GORDEEV
    IGOR GORDEEV Сегодня, 16:23
    0
    Вучич ищет повод таки ввести санкции против России?
  5. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:24
    0
    Александр Вучич заявил, что «Белград осуждает вербовку сербских граждан ЧВК «Вагнер».
    Ранее о своей обеспокоенности «вербовкой» сербов для участия в боевых действиях на стороне России заявил и советник госсекретаря США Дерек Шолле во время визита в Белград.
    Теперь логика понятна. feel
    Президент Сербии обратился к российским СМИ с призывом прекратить «рекламировать вербовку».
    А вот тут он прав, подставляем Сербию, Наши СМИ, похоже совсем не наши? feel
  6. Грица
    Грица Сегодня, 16:25
    +1
    Вучич заложник ситуации. Чтобы как то выживать, он обязан говорить такие вещи, чтобы европейцы его окончательно не сожрали. Хотя наклонили они его уже изрядно. Он это прекрасно понимает, но сделать ничего не может, потому что помощи ждать неоткуда.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 16:34
      0
      Грица hi, вот почему тогда Венгрия говорит и делает не то что нужно Брюсселю? Турция тоже на перекор Вашингтону пошло, в чём причина?
  7. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 16:33
    0
    Холоп американский. Пока они твои, вступят в ЧВК станут россиянами.
  8. Шалтай
    Шалтай Сегодня, 16:37
    0
    Почему, почему...
    Потому что не все сербы разучились стрелять.