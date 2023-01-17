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Несмотря на призывы президента Польши, Мадрид пока не планирует передачу ВСУ танков Leopard

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Несмотря на призывы президента Польши, Мадрид пока не планирует передачу ВСУ танков Leopard

На Всемирном экономическом форуме в Давосе глава польского государства Анджей Дуда заявил, что страны Североатлантического альянса могли бы сформировать для Украины танковую бригаду, оснащенную боевыми машинами «Леопард». То есть речь идет примерно о ста единицах.


Но для этого их должны передать украинским военным несколько европейских государств, располагающих такой техникой.

Надеюсь, что союзники просто передадут несколько десятков таких танков, благодаря чему для Украины будет сформирована как минимум бронетанковая бригада

- заявил Дуда.

Несмотря на призывы президента Польши, Мадрид пока не планирует передачу ВСУ своих танков Leopard. Как сообщает газета El Mundo, министр обороны Испании Маргарита Роблес отказалась это делать, ссылаясь на «плачевное» техническое состояние боевых машин.

Испанские «Леопарды» сейчас хранятся на военной базе в Сарагосе. По словам главы Минобороны, их использовать рискованно не только в их нынешнем состоянии, но даже и после ремонта, если его соберутся сделать.

Мы рассматриваем все возможности. Но я уже могу вам сказать, что «Леопарды», которые много лет не использовались, невозможно отправить на Украину, потому что они находятся в абсолютно неблагоприятном положении

- заявила сеньора Роблес.

Ранее о своей готовности отправить на Украину танки Leopard заявляла Финляндия. Но она это сделает лишь тогда, когда на это пойдут и другие европейские страны.
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Использованы фотографии:
Минобороны США
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2 комментария
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:28
    +1
    , Мадрид пока не планирует передачу ВСУ танков Leopard
    А ведь суетился, но Германия блокировала.... request
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:38
    0
    В Рамштайне обком построит всех по струнке, ну не абрашки же отправлять на окраину....., что они там о себе думают, за исключением дудки. А тот своими корейскими танками таки поделиться не хочет....., купили за дорого и на свои и отдавать нахаляву....., электорат свой порвет на британский флаг.