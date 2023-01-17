Несмотря на призывы президента Польши, Мадрид пока не планирует передачу ВСУ танков Leopard

Надеюсь, что союзники просто передадут несколько десятков таких танков, благодаря чему для Украины будет сформирована как минимум бронетанковая бригада

Мы рассматриваем все возможности. Но я уже могу вам сказать, что «Леопарды», которые много лет не использовались, невозможно отправить на Украину, потому что они находятся в абсолютно неблагоприятном положении