Начальник штаба армии Индии о ситуации на границе с КНР: Было бы кошмаром содержать значительные вооруженные силы в Гималаях

В преддверии празднования Дня армии в Индии генерал Манодж Панде, начальник штаба армии Индии, выступил в Дели по поводу ситуации на северо-востоке страны. Ситуацию вдоль северной границы он охарактеризовал как стабильную, контролируемую, но непредсказуемую. Генерал Панде заявил, что армия хорошо подготовлена и готова противостоять любым вызовам, даже несмотря на то, что Китай усилил свои войска у восточных границ.
По мнению Маноджа Панде, для армии оперативная готовность является основным продуктом ее деятельности, но она требует подкрепления материальными активами в виде оборудования, инфраструктуры и технологий. В отличии от военно-морского флота и военно-воздушных сил, где зависимость от технологий для контроля над морем или воздушным пространством высока, сухопутные войска всё же в меньшей степени зависят от высоких технологий, как считает индийский генерал.
Боевой дух является тут основным оружием, и, несмотря на весь технологический прогресс в ведении боевых действий, человеческая сила остается превыше всего, особенно в ситуации, сложившейся на северных границах Индии.
Военное противостояние Индии и Китая на северных границах происходит в Гималаях, где пронизывающий ветер, мороз и нехватка кислорода создают огромные проблемы для оперативной эффективности, хотя и в некоторой степени смягчаются улучшением теплой одежды и укрытий. Что не подвластно и никогда не будет подвластно, так это капризы природы в виде метелей, лавин и ледяных ветров. По словам индийского генерала, со стратегической точки зрения было бы кошмаром содержать значительные вооруженные силы в Гималаях, как в оперативном, так и в материально-техническом отношении. Одно только снабжение такой группировки представляло бы собой крайне сложную задачу, да ещё и при учёте того, что коридор снабжения может быть перекрыт огневым воздействием противника. А если это случится, то крупная группировка войска в среднегорье и высокогорье фактически обречена на гибель и без боевых действий.
На днях, на страницах одного индийского сайта появилась статья, в которой генерал-лейтенант в отставке Пракаш Менон даёт свою оценку боеспособности индийской армии. С его точки зрения, опыт индийской армии в высотных боях превосходит опыт Китая. Генерал при этом отмечает, что достаточно относительно небольших групп подготовленных военнослужащих в горах, чтобы граница была прикрыта от возможного вторжения.
Индийский генерал в то же время признал, что с технической точки зрения в армии на данный момент существует много проблем, однако многие из них могут быть решены в ближайшее время при надлежащем внимании.