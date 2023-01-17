Глава Приднестровья: Жители республики ещё с 2006-го года выразили желание стать неотъемлемой частью РФ

Глава государства озвучил базовые элементы восьмилетней стратегии развития Приднестровья с ориентиром на обретение международного признания и реализацию итогов референдума 2006-го года

Глава непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский заявил о том, что жители республики ещё с 2006-го года выразили желание стать неотъемлемой частью РФ. Как уточнил лидер ПМР, за присоединение к России тогда проголосовало подавляющее большинство жителей региона – более 97%, что является неопровержимым доказательством дальнейшего сохранения внешнеполитического курса на независимость республики.– сообщает пресс-служба главы республики.ПМР была образована 2-го сентября 1990-го года на молдавских территориях левобережья Днестра, где проживает преимущественно русскоязычное население. Жители региона тогда дали решительный отпор действиям крайне радикально настроенных политиков того времени, цель которых заключалась в скорейшем выходе из СССР с целью дальнейшего объединения страны с Румынией на национальной почве. После неудавшейся попытки молдавских властей решить проблему силой, на обоих берегах Днестра вспыхнул вооружённый конфликт, в ходе которого погибли, по меньшей мере, около 1 тыс человек, в то время как ещё десятки тысяч людей пострадали или стали беженцами.Напомним, что остановить кровопролитие удалось лишь в конце июля 1992-го года, когда в Москве лидеры РМ и РФ Мирча Снегур и Борис Ельцин подписали соглашение о мирном урегулировании. Также в документе закреплено положение о дислокации российских миротворцев в зоне конфликта. ОБСЕ, Россия и Украина с тех пор выступают в качестве гарантов и посредников на переговорах между Кишинёвом и Тирасполем об урегулировании «замороженного конфликта», в стадии которого Приднестровье находится вот уже три десятка лет. Правда, с Украиной в этом плане вопрос отдельный.