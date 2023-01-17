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Глава Приднестровья: Жители республики ещё с 2006-го года выразили желание стать неотъемлемой частью РФ

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Глава Приднестровья: Жители республики ещё с 2006-го года выразили желание стать неотъемлемой частью РФ

Глава непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский заявил о том, что жители республики ещё с 2006-го года выразили желание стать неотъемлемой частью РФ. Как уточнил лидер ПМР, за присоединение к России тогда проголосовало подавляющее большинство жителей региона – более 97%, что является неопровержимым доказательством дальнейшего сохранения внешнеполитического курса на независимость республики.


Глава государства озвучил базовые элементы восьмилетней стратегии развития Приднестровья с ориентиром на обретение международного признания и реализацию итогов референдума 2006-го года

– сообщает пресс-служба главы республики.

ПМР была образована 2-го сентября 1990-го года на молдавских территориях левобережья Днестра, где проживает преимущественно русскоязычное население. Жители региона тогда дали решительный отпор действиям крайне радикально настроенных политиков того времени, цель которых заключалась в скорейшем выходе из СССР с целью дальнейшего объединения страны с Румынией на национальной почве. После неудавшейся попытки молдавских властей решить проблему силой, на обоих берегах Днестра вспыхнул вооружённый конфликт, в ходе которого погибли, по меньшей мере, около 1 тыс человек, в то время как ещё десятки тысяч людей пострадали или стали беженцами.

Напомним, что остановить кровопролитие удалось лишь в конце июля 1992-го года, когда в Москве лидеры РМ и РФ Мирча Снегур и Борис Ельцин подписали соглашение о мирном урегулировании. Также в документе закреплено положение о дислокации российских миротворцев в зоне конфликта. ОБСЕ, Россия и Украина с тех пор выступают в качестве гарантов и посредников на переговорах между Кишинёвом и Тирасполем об урегулировании «замороженного конфликта», в стадии которого Приднестровье находится вот уже три десятка лет. Правда, с Украиной в этом плане вопрос отдельный.
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Использованы фотографии:
https://president.gospmr.org/
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7 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 17:19
    +1
    Вот! Осталось только сухопутный коридор туда проложить! Пришло время собирать земли...Там и запасы оружия пополнить можно...И хорошо бы ПМР для этой цели армейский корпус сформировала или хоть пару дивизий.
    1. Карат
      Карат Сегодня, 17:23
      +4
      Одесская область граничит с ПМР. Будет Одесса наша, будет и ПМР в России.
      1. mag nit
        mag nit Сегодня, 17:27
        +3
        Одесса прикрыта зерновым сговором.
        1. Карат
          Карат Сегодня, 17:29
          +3
          Возьмут наши войска Одессу и сговору конец.
          1. роман66
            роман66 Сегодня, 17:43
            0
            Пока не очевидно[quote][/qююбьттппсяыва
            1. Shurik70
              Shurik70 Сегодня, 18:03
              +2
              Зерновая сделка - это то, что мы не мешаем Украине торговать зерном.
              Когда возьмём освободим Одессу и подпишем мир, украинские зерновозы будут проходить по Днепру, только и всего.
              Не вижу препятствий для зерновой сделки.
  2. Normann
    Normann Сегодня, 17:29
    0
    Нет пока достаточно сил для Приднестровья, еще свои - не совсем свои(