Российский омбудсмен: В Анкаре переговоры с моим украинским коллегой по вопросу обмена военнопленными в формате 800 на 200 не велись

Новостной телеканал CNN Türk сообщил вчера со ссылкой на турецкого омбудсмена Шерефа Малкоча, что украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец на встрече со своим российской коллегой Татьяной Москальковой в Анкаре якобы передал делегации из РФ список военнопленных ВСУ в количестве 800 человек, предлагаемых к обмену. По данным телеканала, российская сторона, в свою очередь, запросила в ответ передачу 200 военнослужащих ВС РФ, находящихся в плену.
Сегодня уполномоченный по правам человека в России эту информацию опровергла. По ее словам, переговоров об обмене между сторонами в Анкаре не велось. Москалькова напомнила, что вопрос передачи военнопленных не относится к ее компетенции, это прерогатива Министерства обороны РФ. Аппарат УПЧ России взаимодействует в этом с российским военным ведомством в рамках своих полномочий.
Более того, полагаю, что такой неравноценный обмен не может считаться справедливым
— написала российский омбудсмен в своем телеграм-канале.
Москалькова уточнила, что в Анкаре во время встречи с уполномоченным по правам человека Верховной рады Украины Лубинцом шел разговор о возвращении с обеих сторон исключительно тяжелораненых солдат и офицеров. В соответствии с Женевской конвенцией от 1949 года, тяжелораненые военнослужащие подлежат репатриации в родные страны без каких либо дополнительных условий.
Украинская сторона пообещала предоставить список из двухсот человек, российский уполномоченный, в свою очередь, передала Лубинцу список из 54 человек.
Мы будем рады, если Женевская конвенция будет исполнена в полной мере и тяжело раненые будут возвращены на родину на лечение без каких-либо условий
— рассказала Москалькова агентству «Интерфакс».
Накануне турецкий омбудсмен Шереф Малкоч по итогам восьми встреч между Москальковой и Лубинцом заявил, что стороны договорились о некоем трехэтапном плане, в который может войти крупнейший обмен пленными. Малкоч напомнил, что ранее выступил с инициативой организации постоянно действующего «гуманитарного коридора» в Стамбуле для обмена женщин, детей, пожилых людей, раненых военных и гражданских, пострадавших в ходе украинского конфликта. Турецкий омбудсмен рассчитывает, что этот вопрос президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит на встрече с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Турецкий лидер поприветствовал инициативу Малкоча и пообещал переговорить на эту тему с российским и украинским коллегами.
Телефонный разговор Владимира Путина и Реджепа Эрдогана состоялся вчера. В официальном заявлении на сайте Кремля сказано, что во время переговоров лидеров двух стран, в частности, был «затронут вопрос об обмене пленными, в первую очередь ранеными». О переговорах Эрдогана и Зеленского пока ничего не известно.