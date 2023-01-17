Военное обозрение
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Российский омбудсмен: В Анкаре переговоры с моим украинским коллегой по вопросу обмена военнопленными в формате 800 на 200 не велись

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Российский омбудсмен: В Анкаре переговоры с моим украинским коллегой по вопросу обмена военнопленными в формате 800 на 200 не велись

Новостной телеканал CNN Türk сообщил вчера со ссылкой на турецкого омбудсмена Шерефа Малкоча, что украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец на встрече со своим российской коллегой Татьяной Москальковой в Анкаре якобы передал делегации из РФ список военнопленных ВСУ в количестве 800 человек, предлагаемых к обмену. По данным телеканала, российская сторона, в свою очередь, запросила в ответ передачу 200 военнослужащих ВС РФ, находящихся в плену.


Сегодня уполномоченный по правам человека в России эту информацию опровергла. По ее словам, переговоров об обмене между сторонами в Анкаре не велось. Москалькова напомнила, что вопрос передачи военнопленных не относится к ее компетенции, это прерогатива Министерства обороны РФ. Аппарат УПЧ России взаимодействует в этом с российским военным ведомством в рамках своих полномочий.

Более того, полагаю, что такой неравноценный обмен не может считаться справедливым

— написала российский омбудсмен в своем телеграм-канале.

Москалькова уточнила, что в Анкаре во время встречи с уполномоченным по правам человека Верховной рады Украины Лубинцом шел разговор о возвращении с обеих сторон исключительно тяжелораненых солдат и офицеров. В соответствии с Женевской конвенцией от 1949 года, тяжелораненые военнослужащие подлежат репатриации в родные страны без каких либо дополнительных условий.

Украинская сторона пообещала предоставить список из двухсот человек, российский уполномоченный, в свою очередь, передала Лубинцу список из 54 человек.

Мы будем рады, если Женевская конвенция будет исполнена в полной мере и тяжело раненые будут возвращены на родину на лечение без каких-либо условий

— рассказала Москалькова агентству «Интерфакс».

Накануне турецкий омбудсмен Шереф Малкоч по итогам восьми встреч между Москальковой и Лубинцом заявил, что стороны договорились о некоем трехэтапном плане, в который может войти крупнейший обмен пленными. Малкоч напомнил, что ранее выступил с инициативой организации постоянно действующего «гуманитарного коридора» в Стамбуле для обмена женщин, детей, пожилых людей, раненых военных и гражданских, пострадавших в ходе украинского конфликта. Турецкий омбудсмен рассчитывает, что этот вопрос президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит на встрече с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Турецкий лидер поприветствовал инициативу Малкоча и пообещал переговорить на эту тему с российским и украинским коллегами.

Телефонный разговор Владимира Путина и Реджепа Эрдогана состоялся вчера. В официальном заявлении на сайте Кремля сказано, что во время переговоров лидеров двух стран, в частности, был «затронут вопрос об обмене пленными, в первую очередь ранеными». О переговорах Эрдогана и Зеленского пока ничего не известно.
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Использованы фотографии:
Сайт Аппарата УПЧ России
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11 комментариев
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  1. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 17:05
    +11
    Более того, полагаю, что такой неравноценный обмен не может считаться справедливым

    Например, одного Медведчука на две сотни боевых азовцев с Азовстали.
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 17:07
      +2
      омбудсмен
      а ведь запрещено на сайте материться то... жалобу накатать ?
      1. Andriuha077
        Andriuha077 Сегодня, 17:43
        0
        +++++
        Российский о**удсмен - это уполномоченный
        Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка
        Уполномоченный по защите прав предпринимателей в России
        Уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг (финансовый уполномоченный)
    2. mag nit
      mag nit Сегодня, 17:22
      +3
      Абрамович уже телефоны для пленных нациков припас.
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 17:05
    +2
    Малкоч напомнил, что ранее выступил с инициативой организации постоянно действующего «гуманитарного коридора» в Стамбуле для обмена женщин, детей, пожилых людей, раненых... гражданских, пострадавших в ходе украинского конфликта.
    Что не пункт, то куча вопросов. Каких женщин? Каких детей? Каких стариков? Каких раненных гражданских? И почему в Стамбуле?
  3. фа2998
    фа2998 Сегодня, 17:18
    +2
    А почему не 800 на 800? request Или 200 на 200.
    1. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 17:29
      0
      Цитата: фа2998
      А почему не 800 на 800? request Или 200 на 200.

      Это не наш метод. На днях 70 на 120 обменяли. Естественно не в нашу пользу. Офицеров нет, летчиков хоxлы принципиально не отдают. Зато мы ихних офицеров отдали, по моему 15 человек, точно не помню. am
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 17:52
        0
        мы же добренькие, даем телефончики "позвонить маме", списки ведем, красный крест пускаем проверить здоровье пленных - пленные всушники все несчастные: повара да медики, пацифисты еще - никто из них не хотел воевать...
    2. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 17:30
      0
      предположу, что 200/800 (1/4) соотношение между списочными пленными у нас и у них
  4. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 17:21
    +1
    Я думаю будет как в прошлый раз только в больших масштабах - 800 азовцев на наших 200 рядовых бойцов (((( уже один раз было похожее соотношение, прокатило, почему бы не повторить опять?
  5. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 17:25
    +2
    Ещё вчера прочитал эту "новость", стало как то не по себе: 800 на 200. Сегодня, все прояснилось.
  6. Комментарий был удален.